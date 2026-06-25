Donis menanggapi kritik: Saya tidak punya tongkat ajaib... dan Cape Verde menjadi kejutan di Piala Dunia

Donis juga ditanya apakah Piala Dunia hanyalah tahap persiapan untuk Piala Asia dan Piala Teluk Arab, terutama mengingat ia terus-menerus membicarakan kedua turnamen tersebut selama Piala Dunia.
Pelatih asal Yunani itu menjawab: “Saat menjawab pertanyaan, saya berusaha sejujur mungkin; saya tidak ingin mengatakan hal yang bertentangan dengan kenyataan.”
Ia menjelaskan: “Jika kami bertanya kepada Anda dua bulan lalu mengenai ekspektasi terkait partisipasi di Piala Dunia, Anda pasti akan mengatakan bahwa kami ingin lolos dan melaju sejauh mungkin, tetapi kenyataannya, kita tidak bisa begitu saja menekan tombol dan mengubah gaya permainan dalam hitungan minggu.”
Dia menambahkan: “Kita harus memiliki mentalitas dan waktu untuk mengubah tim. Dalam pertandingan persahabatan, kami bermain dengan santai karena tidak merasakan tekanan, berbeda dengan pertandingan besar yang membutuhkan pengalaman.”
Dia melanjutkan: “Dalam laga melawan Uruguay, kami tidak ingin kalah, dan kami berhasil meraih satu poin. Dalam laga melawan Spanyol, kami ingin bertahan tetapi tidak berhasil. Hasil sangat penting, dan pelatihlah yang bertanggung jawab.”
Dia menjelaskan lebih lanjut: “Kami akan bermain dengan filosofi yang sama seperti yang telah kami terapkan, dan kami harus bermain dengan mental yang kuat. Kami akan menjalankan strategi yang sama seperti yang telah kami latih, serta sangat fokus pada pertandingan besok, karena kami ingin membuat para pendukung senang.”
Dia melanjutkan: “Sejak saya mengambil alih tugas ini sebulan sebelum Piala Dunia, saya bergegas untuk menciptakan sesuatu sebelum turnamen tersebut; di sisi lain, ada lawan-lawan yang harus kami hadapi.”
Dia menambahkan: “Karena saya orang yang realistis, ketika menghitung poin yang bisa diraih, saya tidak berpikir bahwa meraih poin melawan Spanyol akan mudah.”