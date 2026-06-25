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Donis menanggapi kritik: Saya tidak punya tongkat ajaib... dan Cape Verde menjadi kejutan di Piala Dunia

Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
World Cup
G. Donis
Uruguay vs Spain
Uruguay
Spain
Tanjung Verde
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AS
Yunani
Uruguay
Spanyol
Meksiko

Pelatih asal Yunani bersiap menghadapi tugas yang sangat berat di Piala Dunia

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Arab Saudi, menanggapi kritik yang diterimanya setelah kekalahan dari Spanyol di Piala Dunia, sambil menekankan betapa sulitnya pertandingan melawan Cape Verde yang akan datang.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan Cape Verde pada Sabtu dini hari di Stadion "NRG" di kota Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

  • Kejutan dari Cape Verde

    Dalam pernyataan yang disampaikan pada konferensi pers pertandingan yang dilansir surat kabar Saudi "Al-Sharq Al-Awsat", Donis mengatakan: "Setelah pertandingan terakhir melawan Spanyol, kami berusaha memanfaatkan sesi latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan besok."

    Dia menambahkan: “Kami menanamkan kepercayaan dan rasa tanggung jawab, serta yang terpenting adalah kestabilan mental. Sebagian besar persiapan berjalan dengan baik, dan kami memiliki tim yang bagus.”

    Ia melanjutkan: “Timnas Cape Verde adalah salah satu kejutan di Piala Dunia ini; tim yang terampil dan sangat bugar. Yang paling mengejutkan saya saat melawan Spanyol dan Uruguay adalah formasi pertahanan mereka yang kompak serta kemampuan mereka dalam menghalau serangan.”

    Dia melanjutkan: “Mereka juga sangat berbahaya dalam serangan balik. Kami akan menghadapi tim yang tangguh, namun saya percaya pada tim saya, dan kami menantikan kepercayaan diri yang akan ditunjukkan oleh tim kami.”

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  • Keberanian Spanyol

    Di sisi lain, pelatih asal Yunani itu membahas penyebab kekalahan dari Spanyol, dengan mengatakan: “Dalam sepak bola, sikap realistis itu penting. Saat saya menjadi pelatih tim, kami telah mempersiapkan diri selama sebulan dengan tujuan meningkatkan performa tim secara kolektif, sehingga kami dapat meninggalkan kesan yang kuat saat menghadapi Cape Verde.”

    Dia melanjutkan: “Kami telah menyampaikan hal itu dengan jelas kepada para pemain. Pada pertandingan pertama, penampilan mereka bagus, namun mungkin kami kurang berani saat menghadapi Spanyol. Yang telah dibuktikan oleh tim adalah peningkatan yang konsisten dan teratur.”

    Dia menambahkan: “Kami tahu apa tujuan dan rencana kami, dan kami telah membuktikannya dalam pertandingan persahabatan serta saat melawan Uruguay. Berdasarkan rencana ini, kami akan bertindak besok.”

    Ia melanjutkan: “Mengenai pertandingan persahabatan dan dua laga Piala Dunia, tekanan sangat besar dan kami memiliki rencana yang kami patuhi di sepertiga pertama dan kedua lapangan; kami berhasil melakukannya saat melawan Uruguay.”

    Ia menjelaskan lebih lanjut: “Para pemain harus beradaptasi dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan yang tinggi. Kami mengambil risiko dan berani bertaruh saat lawan menekan kami, serta membangun serangan dengan cara yang benar. Memiliki penyelesaian akhir yang baik adalah salah satu tujuan kami, dan kami akan mengupayakannya besok.”

    Dia melanjutkan: “Saya belajar setiap saat, dan ketika memikirkan pertandingan melawan Spanyol, ada banyak pertandingan di mana mereka bermain dengan lima pemain di lini belakang, dan yang kurang dari kami adalah keberanian.”

  • Realisme dan konsistensi komposisi

    Mengenai perubahan gaya permainan saat menghadapi Spanyol, Donis mengatakan: "Saya adalah pelatih yang ingin timnya bermain dengan cara yang stabil dan konsisten. Dari lima pertandingan, kami memainkan empat laga dengan skema yang sama, dan itulah cara berpikir saya."

    Ia menambahkan: “Mungkin ada masalah kelelahan atau cedera, ditambah dengan analisis tim lawan, dan saya tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut.”

    Dia menambahkan: “Jangan lupakan apa yang telah terjadi; ada empat pertandingan lain yang kami mainkan selain melawan Spanyol, dan besok kami akan berusaha menguasai permainan serta mengambil risiko yang diperlukan dengan hati-hati, karena kami mengenal tim lawan.”

    Dia melanjutkan: “Kami ingin mengambil langkah-langkah yang menghasilkan hasil yang dibutuhkan; saya yakin kami akan tampil dengan keberanian besar, dan mengenai apa yang terjadi melawan Spanyol, penampilannya berbeda dari saat melawan Uruguay.”

    Dia melanjutkan: “Kap Verde sangat cakap dalam bertahan, dan dengan usaha yang sederhana mereka mampu mencetak dua gol. Di Piala Dunia, levelnya tinggi dan lawan-lawannya kuat. Kami tidak akan menyisihkan usaha apa pun dan akan memaksakan ritme permainan kami, serta berharap mendapatkan keberuntungan.”

  • Piala Dunia dan Etape Asia

    Donis juga ditanya apakah Piala Dunia hanyalah tahap persiapan untuk Piala Asia dan Piala Teluk Arab, terutama mengingat ia terus-menerus membicarakan kedua turnamen tersebut selama Piala Dunia.

    Pelatih asal Yunani itu menjawab: “Saat menjawab pertanyaan, saya berusaha sejujur mungkin; saya tidak ingin mengatakan hal yang bertentangan dengan kenyataan.”

    Ia menjelaskan: “Jika kami bertanya kepada Anda dua bulan lalu mengenai ekspektasi terkait partisipasi di Piala Dunia, Anda pasti akan mengatakan bahwa kami ingin lolos dan melaju sejauh mungkin, tetapi kenyataannya, kita tidak bisa begitu saja menekan tombol dan mengubah gaya permainan dalam hitungan minggu.”

    Dia menambahkan: “Kita harus memiliki mentalitas dan waktu untuk mengubah tim. Dalam pertandingan persahabatan, kami bermain dengan santai karena tidak merasakan tekanan, berbeda dengan pertandingan besar yang membutuhkan pengalaman.”

    Dia melanjutkan: “Dalam laga melawan Uruguay, kami tidak ingin kalah, dan kami berhasil meraih satu poin. Dalam laga melawan Spanyol, kami ingin bertahan tetapi tidak berhasil. Hasil sangat penting, dan pelatihlah yang bertanggung jawab.”

    Dia menjelaskan lebih lanjut: “Kami akan bermain dengan filosofi yang sama seperti yang telah kami terapkan, dan kami harus bermain dengan mental yang kuat. Kami akan menjalankan strategi yang sama seperti yang telah kami latih, serta sangat fokus pada pertandingan besok, karena kami ingin membuat para pendukung senang.”

    Dia melanjutkan: “Sejak saya mengambil alih tugas ini sebulan sebelum Piala Dunia, saya bergegas untuk menciptakan sesuatu sebelum turnamen tersebut; di sisi lain, ada lawan-lawan yang harus kami hadapi.”

    Dia menambahkan: “Karena saya orang yang realistis, ketika menghitung poin yang bisa diraih, saya tidak berpikir bahwa meraih poin melawan Spanyol akan mudah.”

  • Perasaan putus asa dan Misi Cape Verde

    Donis juga berbicara tentang rasa frustrasi para pemain setelah kekalahan dari Spanyol, serta bagaimana ia mempersiapkan mereka untuk menghadapi pertandingan penentu melawan Cape Verde.

    Donis mengatakan terkait hal ini: “Terkadang, ada pertandingan yang tidak perlu kita upayakan secara mental karena para pemain sudah menyadari betapa pentingnya pertandingan tersebut.”

    Ia menjelaskan: “Mengingat grup kami sangat kuat dan diisi oleh tim-tim yang hebat, serta karena kami memiliki pemain-pemain yang berkualitas, semua orang ingin berkontribusi untuk memberikan yang terbaik. Para pemain membutuhkan rasa aman, dan hal ini dijamin oleh pelatih, strategi, serta persiapan yang matang.”

    Dia melanjutkan: “Pentingnya pertandingan ini tidak boleh membuat mereka tegang, melainkan harus membuat mereka siap menghadapi segala situasi dalam pertandingan.”

    Mengenai perasaannya yang dianggap frustrasi, ia menjawab: “Kalian tidak melihat saya setiap hari saat kami menjalani sesi latihan. Saya justru sebaliknya dari apa yang kalian katakan; seringkali saya bersemangat, dan terkadang saya cemas karena ingin menerapkan metode latihan terbaik.”

    Dia melanjutkan: “Saya yakin kita akan mampu membangun tim yang kuat. Mungkin ada yang mengira pelatih memiliki tongkat ajaib. Bulan ini, setelah saya mengambil alih tugas ini, merupakan masa tersulit dalam karier profesional saya, karena saya mencoba menerapkan banyak taktik.”

    Dia menyimpulkan: “Kami telah mengadakan banyak rapat dan sesi latihan, dan setiap hari saya semakin puas. Besok, kami harus menampilkan performa terbaik dengan mentalitas, pemikiran, dan karakter kami; kemenangan diraih berkat stabilitas.”

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