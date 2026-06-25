Donis menanggapi kritik: Saya tidak punya tongkat ajaib... dan Cape Verde menjadi kejutan di Piala Dunia

Di sisi lain, pelatih asal Yunani itu membahas penyebab kekalahan dari Spanyol, dengan mengatakan: “Dalam sepak bola, sikap realistis itu penting. Saat saya menjadi pelatih tim, kami telah mempersiapkan diri selama sebulan dengan tujuan meningkatkan performa tim secara kolektif, sehingga kami dapat meninggalkan kesan yang kuat saat menghadapi Cape Verde.”

Dia melanjutkan: “Kami telah menyampaikan hal itu dengan jelas kepada para pemain. Pada pertandingan pertama, penampilan mereka bagus, namun mungkin kami kurang berani saat menghadapi Spanyol. Yang telah dibuktikan oleh tim adalah peningkatan yang konsisten dan teratur.”

Dia menambahkan: “Kami tahu apa tujuan dan rencana kami, dan kami telah membuktikannya dalam pertandingan persahabatan serta saat melawan Uruguay. Berdasarkan rencana ini, kami akan bertindak besok.”

Ia melanjutkan: “Mengenai pertandingan persahabatan dan dua laga Piala Dunia, tekanan sangat besar dan kami memiliki rencana yang kami patuhi di sepertiga pertama dan kedua lapangan; kami berhasil melakukannya saat melawan Uruguay.”

Ia menjelaskan lebih lanjut: “Para pemain harus beradaptasi dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan yang tinggi. Kami mengambil risiko dan berani bertaruh saat lawan menekan kami, serta membangun serangan dengan cara yang benar. Memiliki penyelesaian akhir yang baik adalah salah satu tujuan kami, dan kami akan mengupayakannya besok.”

Dia melanjutkan: “Saya belajar setiap saat, dan ketika memikirkan pertandingan melawan Spanyol, ada banyak pertandingan di mana mereka bermain dengan lima pemain di lini belakang, dan yang kurang dari kami adalah keberanian.”