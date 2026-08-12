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Djed Spence mengatakan ya kepada Inter saat Inter meluncurkan tawaran transfer resmi untuk bintang Tottenham itu
Inter meningkatkan perburuan untuk Spence
Inter telah masuk dalam persaingan untuk merekrut bek Spurs Spence, dengan raksasa Italia itu mengajukan tawaran pembuka resmi untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Setelah musim panas yang sibuk di bursa Premier League, Spurs tampaknya siap memfasilitasi kepindahan sang full-back yang kini turun dalam urutan pilihan di bawah Roberto De Zerbi meski memiliki reputasi impresif di level internasional.
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Inter telah mengajukan proposal senilai lebih dari €30 juta saat mereka berupaya memperkuat opsi lini belakang untuk pelatih Christian Chivu. Tawaran itu menandakan keseriusan Inter untuk membawa kembali mantan bintang Nottingham Forest tersebut ke Italia, tempat ia sebelumnya sempat menjalani masa peminjaman bersama Genoa, setelah musim panas dengan investasi besar di Tottenham Hotspur Stadium.
- Getty Images Sport
Kesepakatan soal persyaratan pribadi telah tercapai
Dalam perkembangan signifikan terkait transfer ini, Spence telah memberikan lampu hijau untuk kepindahan tersebut. Menurut GiveMeSports, bek itu telah mencapai kesepakatan penuh soal persyaratan pribadi dengan klub asal Milan tersebut, yang menunjukkan keinginannya untuk kembali menguji diri di Serie A.
Namun, Spurs diperkirakan akan bertahan pada angka yang sedikit lebih tinggi. Meski tawaran Inter sebesar €30 juta (£25,6 juta) tergolong besar, laporan menyebut klub London utara itu meminta setidaknya €35 juta (£30 juta) ditambah bonus terkait performa. Petinggi Tottenham menyadari adanya minat dari klub-klub Premier League lain dan bertekad mengamankan valuasi yang mencerminkan nilai sang pemain setelah kampanye Piala Dunia yang sensasional bersama Inggris.
Perombakan lini belakang Tottenham
Potensi kepergian Spence terjadi di tengah periode transisi besar di lini pertahanan Tottenham. Klub sangat aktif pada bursa transfer saat ini dengan mengamankan kedatangan Andy Robertson, Marcos Senesi, dan Jan Paul van Hecke. Selain itu, bek kanan utama Pedro Porro telah mengikat masa depannya dengan klub dengan menandatangani kontrak jangka panjang baru, yang makin menipiskan peluang Spence untuk bermain reguler di tim utama.
Dengan Robertson, Destiny Udogie, dan Porro saat ini semuanya berada di depannya dalam rotasi bek sayap, kepindahan ke luar negeri memberi Spence peluang terbaik untuk mempertahankan momentumnya.
- AFP
Rival tertinggal dalam perburuan transfer
Meski Inter kini menjadi kandidat terdepan yang jelas, mereka bukan satu-satunya klub yang memantau situasi Spence pada musim panas ini. Manchester United dan Liverpool sama-sama sempat dikaitkan dengan bek sayap tersebut pada berbagai momen selama bursa transfer. Namun, minat dari Anfield tampaknya dibesar-besarkan. Romano menjelaskan bahwa minat Liverpool telah dilebih-lebihkan dan tidak ada perkembangan berarti antara kedua pihak.
Hal ini membuat Inter mampu selangkah lebih maju dari para pesaing dan bergerak ke fase penentu dalam operasi ini. Dengan persetujuan sang pemain sudah diamankan, fokus tetap tertuju pada pembicaraan di level petinggi klub antara kedua klub.
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