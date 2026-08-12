Djed Spence mengatakan ya kepada Inter saat Inter meluncurkan tawaran transfer resmi untuk bintang Tottenham itu

Inter telah masuk dalam persaingan untuk merekrut bek Spurs Spence, dengan raksasa Italia itu mengajukan tawaran pembuka resmi untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Setelah musim panas yang sibuk di bursa Premier League, Spurs tampaknya siap memfasilitasi kepindahan sang full-back yang kini turun dalam urutan pilihan di bawah Roberto De Zerbi meski memiliki reputasi impresif di level internasional.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Inter telah mengajukan proposal senilai lebih dari €30 juta saat mereka berupaya memperkuat opsi lini belakang untuk pelatih Christian Chivu. Tawaran itu menandakan keseriusan Inter untuk membawa kembali mantan bintang Nottingham Forest tersebut ke Italia, tempat ia sebelumnya sempat menjalani masa peminjaman bersama Genoa, setelah musim panas dengan investasi besar di Tottenham Hotspur Stadium.



