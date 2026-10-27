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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Ditahan Aljazair dan didukung Zidane: siapa Christophe Gleizes yang mendapat dukungan Ballon d'Or?

Z. Zidane
H. Kane
World Cup
Prancis
Inggris

Perkara pelik!

Edisi ke-70 ajang penghargaan Ballon d'Or, yang digelar di London pada Senin kemarin, menyaksikan penghormatan kepada jurnalis Christophe Gleizes dalam sebuah momen istimewa.

Sebelum pengumuman nama pemain pria dan wanita terbaik tahun ini, di hadapan jutaan pemirsa melalui layar televisi di seluruh dunia, pembawa acara Kate Scott dan bintang Prancis masa lalu Thierry Henry memberikan dukungan kepada jurnalis olahraga Prancis yang ditahan di Aljazair sejak Juni 2025.

Momen simbolis ini berupaya mengubah salah satu acara yang paling banyak ditonton di dunia sepak bola menjadi kesempatan untuk menuntut pembebasan Christophe Gleizes dan mendukung kebebasan pers, menurut situs resmi organisasi Reporters Without Borders.

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  • Siapakah Christophe Galtier?

    Christophe Gleizes adalah seorang jurnalis olahraga Prancis independen yang pernah bekerja dengan majalah "So Foot" dan grup media "So Press", yang juga menaungi majalah "Society". Pekerjaannya berfokus pada jurnalisme olahraga, termasuk meliput klub-klub dan sepak bola di Prancis maupun di luar negeri.

    Pada Mei 2024, Gleizes melakukan perjalanan ke Aljazair untuk menyiapkan laporan jurnalistik tentang klub bersejarah JS Kabylie di kota Tizi Ouzou. Selama berada di sana, ia ditangkap pada 28 Mei, sebelum menjalani pengawasan yudisial selama hampir satu tahun, sesuai urutan kronologis yang disampaikan oleh berbagai laporan media dan organisasi "Reporter Tanpa Batas".

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  • Bagaimana kasus Christophe Gleize bermula di Aljazair?

    Kasus ini melampaui batas liputan olahraga setelah Jliz dijerat sejumlah tuduhan terkait "dukungan terhadap terorisme" dan kepemilikan publikasi untuk tujuan propaganda yang merugikan kepentingan nasional, menurut laporan-laporan mengenai kasus tersebut.

    Pada 29 Juni 2025, ia dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun, dan vonis itu kemudian dikuatkan pada tahap banding pada Desember tahun yang sama.

    Menurut laporan-laporan yang dipublikasikan, kasus ini berkaitan dengan wawancara yang dilakukan Jliz dengan sejumlah tokoh yang memiliki hubungan dengan gerakan penentuan nasib sendiri wilayah Kabylie, sebuah gerakan yang diklasifikasikan oleh otoritas Aljazair sebagai organisasi teroris sejak tahun 2021.

    Di sisi lain, organisasi "Reporters Without Borders" membela sang jurnalis dan menilai bahwa kasus ini berkaitan dengan pekerjaan profesionalnya, serta menyerukan pembebasannya.

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  • Dukungan FIFA dan Zidane

    Seruan untuk membebaskan Gleizes tidak berhenti di kalangan institusi pers, melainkan meluas ke sejumlah tokoh olahraga terkemuka, di antaranya Presiden Federasi Sepak Bola Internasional Gianni Infantino, dan pelatih timnas Prancis Zinedine Zidane yang berdarah Aljazair, di samping berbagai pergerakan yang melibatkan pihak-pihak sepak bola dan pers.

    Sang jurnalis juga memperoleh akreditasi simbolis dari FIFA untuk meliput Piala Dunia 2026, dalam sebuah langkah yang bertujuan menjaga kasusnya tetap hadir dalam perbincangan publik.

    Pada Mei 2026, Gleizes memutuskan menarik kasasinya di hadapan Mahkamah Kasasi, menurut yang dilaporkan sejumlah media Prancis, di antaranya surat kabar Le Monde, mengutip keluarga dan pengacaranya, sebagai upaya untuk membuka jalan bagi kemungkinan terbitnya grasi presiden.

    Para pengacaranya kemudian menjelaskan bahwa perkembangan prosedur hukum membuat masa depan kasusnya bergantung pada kewenangan Presiden Aljazair. Namun hal itu tidak berujung pada pembebasannya; sebab keluarganya menegaskan, dalam sebuah wawancara media pada 15 Oktober, bahwa ia masih ditahan di Aljazair.

    Pesan solidaritas dalam acara Ballon d'Or pun datang untuk menambahkan babak baru dalam kampanye memperkenalkan kasus Gleizes.

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