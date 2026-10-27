Edisi ke-70 ajang penghargaan Ballon d'Or, yang digelar di London pada Senin kemarin, menyaksikan penghormatan kepada jurnalis Christophe Gleizes dalam sebuah momen istimewa.

Sebelum pengumuman nama pemain pria dan wanita terbaik tahun ini, di hadapan jutaan pemirsa melalui layar televisi di seluruh dunia, pembawa acara Kate Scott dan bintang Prancis masa lalu Thierry Henry memberikan dukungan kepada jurnalis olahraga Prancis yang ditahan di Aljazair sejak Juni 2025.

Momen simbolis ini berupaya mengubah salah satu acara yang paling banyak ditonton di dunia sepak bola menjadi kesempatan untuk menuntut pembebasan Christophe Gleizes dan mendukung kebebasan pers, menurut situs resmi organisasi Reporters Without Borders.