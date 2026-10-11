Adapun peluang terbesar pada pekan mendatang tidak akan menjadi milik salah satu pemain yang sudah bersinar, melainkan salah satu pemain yang mendambakan kecemerlangan yang hilang darinya sejak awal musim ini.
Hal ini berkaitan dengan Asem Mohamed, penyerang Al Nassr, ketika menghadapi Al Tadhamon, juru kunci klasemen, di ibu kota Saudi, Riyadh.
Meskipun tampil cemerlang pada musim lalu, level permainan Asem Mohamed menurun drastis musim ini, di mana ia belum berhasil mencetak satu gol pun hingga saat ini.
Pertandingan ini merupakan peluang emas yang tidak sering terulang bagi penyerang muda Saudi tersebut untuk membuka catatan golnya, sebab Al Tadhamon adalah pemilik lini pertahanan terburuk di kompetisi, di mana mereka kebobolan 16 gol dalam 4 pertandingan, dengan rata-rata 4 gol di setiap pertandingan.
Berkat Al Tadhamon, Mohamed Al Essa, pemain Al Ettifaq, menjadi pencetak gol terbanyak edisi saat ini dari Liga Elite Joy sejauh ini, di mana ia mencetak 4 gol ke gawang mereka, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Fares Al Dahna dengan skor sepuluh gol.
Tak diragukan lagi, Asem Mohamed akan berupaya mengulang penampilan tersebut, demi kembali ke level terbaiknya, dan bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak.