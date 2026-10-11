Tidak diragukan lagi bahwa salah satu bintang paling menonjol yang dinanti para suporter untuk disaksikan adalah Ammar Al-Ghamdi, penyerang Al-Ittihad, ketika timnya menjamu Al-Khaleej, pada penutup pertandingan pekan ini.

Al-Ghamdi adalah salah satu bintang paling menonjol di edisi musim ini dari Liga Elite Joy, jika bukan bintang yang paling menonjol sama sekali, dan tidak ada bukti yang lebih jelas untuk itu selain gol-gol krusialnya yang ia cetak dengan berbagai cara.

Kecemerlangan penyerang muda ini mencapai puncaknya pada pekan lalu, ketika ia mencetak hat-trick yang membawa Al-Ittihad menang atas Al-Faisaly dengan skor 3-1, sehingga ia pantas menjadi pemain terbaik kompetisi pada bulan September lalu.

Al-Ghamdi mencetak gol pada pertandingan keempat secara beruntun, sehingga ia mencapai gol keenamnya di musim ini pada Liga Elite Joy, dan inilah yang akan ia upayakan untuk dilanjutkan pada pertandingan melawan Al-Khaleej mendatang.