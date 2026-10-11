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عمار الغامديx/ittihad_fr
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Dipimpin pemain terbaik September: 5 talenta yang layak ditonton di jornada keenam Liga Elite Joy

FEATURES
Hidden Gems FC
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Watan U21
Al Hilal U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 vs Al Wehda U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21
Al Nassr U21 vs Al-Tadamon U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21 vs Al Kholood U21
Al Ittihad U21
Al Kholood U21
Al Najmah U21 vs Al Fateh U21
Al Najmah U21
Al Fateh U21
Arab Saudi

Siapa bintang muda yang bersinar?

Dengan kembali bergulirnya kompetisi Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21) setelah terhenti selama lebih dari 3 pekan, para penggemar menanti untuk menyaksikan bakat-bakat yang sudah akrab mereka saksikan pada pekan-pekan sebelumnya.

Kompetisi pekan keenam Liga Joy Elite akan bergulir pada hari Senin dengan 5 pertandingan, sebelum 7 pertandingan lainnya digelar pada hari berikutnya.

  • Ammar Al-Ghamdi, yang terbaik di September

    Tidak diragukan lagi bahwa salah satu bintang paling menonjol yang dinanti para suporter untuk disaksikan adalah Ammar Al-Ghamdi, penyerang Al-Ittihad, ketika timnya menjamu Al-Khaleej, pada penutup pertandingan pekan ini.

    Al-Ghamdi adalah salah satu bintang paling menonjol di edisi musim ini dari Liga Elite Joy, jika bukan bintang yang paling menonjol sama sekali, dan tidak ada bukti yang lebih jelas untuk itu selain gol-gol krusialnya yang ia cetak dengan berbagai cara.

    Kecemerlangan penyerang muda ini mencapai puncaknya pada pekan lalu, ketika ia mencetak hat-trick yang membawa Al-Ittihad menang atas Al-Faisaly dengan skor 3-1, sehingga ia pantas menjadi pemain terbaik kompetisi pada bulan September lalu.

    Al-Ghamdi mencetak gol pada pertandingan keempat secara beruntun, sehingga ia mencapai gol keenamnya di musim ini pada Liga Elite Joy, dan inilah yang akan ia upayakan untuk dilanjutkan pada pertandingan melawan Al-Khaleej mendatang.

  • Musa Adam

    Di sisi lain Kota Jeddah, muncul pula bintang lain dalam 4 pekan terakhir Liga Elite Joy, tetapi kali ini bersama rival tradisional, Al Ahli, yaitu Musa Adam.

    Adam mencetak gol di setiap pekan dari empat pekan terakhir, dan ia hanya absen mencetak gol pada pekan pertama yang digantikan oleh Ziyad Aba, yang mencetak hat-trick ke gawang Al Feiha.

    Musa Adam diperkirakan akan melanjutkan performa gemilangnya pada pertandingan mendatang melawan Al Wehda, terutama karena yang disebut terakhir ini merupakan pemilik lini pertahanan terburuk kedua pada musim ini di Liga Elite Joy, dengan kebobolan 11 gol, sama dengan Al Jabalain.

  • Louay Al-Obaidi

    Hal yang sama berlaku untuk pemain Tunisia Louay Labidi, penyerang Al Hilal, yang bersiap menghadapi Al Watan pada pekan keenam Liga Elite Joy.

    Labidi juga tampil sangat cemerlang dalam dua pekan terakhir, mencetak dua gol melawan Neom, dan satu gol lagi melawan Al Jabalain, meski laga terakhir berakhir imbang dengan skor 3-3.

    Penyerang Tunisia itu memiliki peluang emas untuk menambah pundi-pundi golnya, terlebih karena tim Al Watan kebobolan 4 gol dalam satu pertandingan melawan Al Ahli.

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  • Jefferson Ramos

    Tim Al-Fateh, runner-up Liga Jwai Elite saat ini, memainkan laga baru melawan Al-Najma, mencari peluang bersaing di puncak klasemen, yang juga menjadi target penyerang asal Tanjung Verde, Jefferson Ramos.

    Ramos merupakan salah satu bintang paling menonjol musim ini di Liga Jwai Elite, setelah mencetak 6 gol, yang terakhir mengantarkan Al-Fateh meraih kemenangan atas Al-Oroubah pada pekan lalu.

    Ia pun memiliki peluang untuk menambah torehan tersebut pada laga mendatang melawan Al-Najma yang telah kebobolan 9 gol dalam 5 pertandingan, dengan rata-rata mendekati dua gol di setiap pertandingan.

  • Asem Mohamed

    Adapun peluang terbesar pada pekan mendatang tidak akan menjadi milik salah satu pemain yang sudah bersinar, melainkan salah satu pemain yang mendambakan kecemerlangan yang hilang darinya sejak awal musim ini.

    Hal ini berkaitan dengan Asem Mohamed, penyerang Al Nassr, ketika menghadapi Al Tadhamon, juru kunci klasemen, di ibu kota Saudi, Riyadh.

    Meskipun tampil cemerlang pada musim lalu, level permainan Asem Mohamed menurun drastis musim ini, di mana ia belum berhasil mencetak satu gol pun hingga saat ini.

    Pertandingan ini merupakan peluang emas yang tidak sering terulang bagi penyerang muda Saudi tersebut untuk membuka catatan golnya, sebab Al Tadhamon adalah pemilik lini pertahanan terburuk di kompetisi, di mana mereka kebobolan 16 gol dalam 4 pertandingan, dengan rata-rata 4 gol di setiap pertandingan.

    Berkat Al Tadhamon, Mohamed Al Essa, pemain Al Ettifaq, menjadi pencetak gol terbanyak edisi saat ini dari Liga Elite Joy sejauh ini, di mana ia mencetak 4 gol ke gawang mereka, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Fares Al Dahna dengan skor sepuluh gol.

    Tak diragukan lagi, Asem Mohamed akan berupaya mengulang penampilan tersebut, demi kembali ke level terbaiknya, dan bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak.