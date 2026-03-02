Diogo Dalot memperingatkan rekan-rekannya di Manchester United agar tidak menganggap remeh Liga Champions setelah hanya bermain 'jauh dari cukup' dalam musim 2025-26

Dalot berbicara secara blak-blakan tentang situasi saat ini, mengatakan: "Saya pikir musim seperti ini baik untuk Anda ketahui bahwa saat Anda bermain di Liga Europa dan terutama Liga Champions, itulah tahun-tahun terbaik, itulah musim-musim terbaik. Tahun ini kami bermain, saya tidak tahu, maksimal 40 pertandingan karena kami tersingkir dari kompetisi piala bahkan di tahap awal, jadi ini jauh dari apa yang seharusnya klub ini capai dan kompetisi yang seharusnya kami ikuti."

Dia menambahkan: "Jadi, ketika kita berada di sana, ketika kita mencapai tujuan utama yang benar-benar saya yakini akan kita capai musim depan, jika kita bermain di Liga Champions, kita tidak boleh menganggapnya remeh. Kita perlu membawa klub kembali ke sana."

Kemenangan atas Palace adalah contoh lain dari ketangguhan yang telah ditanamkan Carrick dalam tim. Tertinggal lebih dulu akibat sundulan Maxence Lacroix, United bangkit dengan gol dari Bruno Fernandes dan Benjamin Sesko yang sedang on fire. Dalot percaya kemenangan-kemenangan seperti ini adalah ciri khas tim yang ditakdirkan untuk berada di puncak. "Kami sangat sadar bahwa untuk bisa melakukan itu, kami harus bermain seperti hari ini, di mana kami tidak mengontrol permainan selama 90 menit, di mana terkadang kami tidak bermain seperti yang seharusnya, tapi kami menemukan cara untuk menang. Dan menurut saya, itulah yang membedakan antara tim yang tetap di puncak klasemen dan tim yang mulai kehilangan poin dan posisi. Kami pernah berada di situ, jadi saya pikir musim ini, jika kami ingin mencapai akhir musim dan mencapai tujuan yang kami inginkan, kami membutuhkan pertandingan seperti ini."