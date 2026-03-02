Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Diogo Dalot memperingatkan rekan-rekannya di Manchester United agar tidak menganggap remeh Liga Champions setelah hanya bermain 'jauh dari cukup' dalam musim 2025-26
Kebangkitan United di bawah kepemimpinan Carrick
Musim 2025-26 telah menjadi pengalaman yang menyejukkan bagi setengah merah Manchester. Dengan kegagalan dini di kompetisi domestik dan ketidakhadiran total di kompetisi Eropa, klub ini berada di jalur untuk memainkan jumlah pertandingan terendah sejak musim 1914-15. Bagi klub sekelas United, ketidakhadiran pertandingan tengah pekan merupakan kekosongan yang mencolok.
Meskipun tidak ada pertandingan Eropa musim ini, ada rasa optimisme yang berkembang di Theatre of Dreams. Di bawah kepemimpinan sementara Michael Carrick, United telah mengalami transformasi drastis dalam performa. Kemenangan 2-1 atas Crystal Palace pada Minggu lalu mengangkat mereka ke peringkat ketiga, posisi tertinggi di liga sejak 2023. Kebangkitan ini menempatkan mereka dalam posisi yang ideal untuk meraih finis empat besar, yang menurut Dalot harus dianggap sebagai target minimal ke depan.
- Getty Images
Liga Champions sepak bola tidak boleh dianggap remeh.
Dalot berbicara secara blak-blakan tentang situasi saat ini, mengatakan: "Saya pikir musim seperti ini baik untuk Anda ketahui bahwa saat Anda bermain di Liga Europa dan terutama Liga Champions, itulah tahun-tahun terbaik, itulah musim-musim terbaik. Tahun ini kami bermain, saya tidak tahu, maksimal 40 pertandingan karena kami tersingkir dari kompetisi piala bahkan di tahap awal, jadi ini jauh dari apa yang seharusnya klub ini capai dan kompetisi yang seharusnya kami ikuti."
Dia menambahkan: "Jadi, ketika kita berada di sana, ketika kita mencapai tujuan utama yang benar-benar saya yakini akan kita capai musim depan, jika kita bermain di Liga Champions, kita tidak boleh menganggapnya remeh. Kita perlu membawa klub kembali ke sana."
Kemenangan atas Palace adalah contoh lain dari ketangguhan yang telah ditanamkan Carrick dalam tim. Tertinggal lebih dulu akibat sundulan Maxence Lacroix, United bangkit dengan gol dari Bruno Fernandes dan Benjamin Sesko yang sedang on fire. Dalot percaya kemenangan-kemenangan seperti ini adalah ciri khas tim yang ditakdirkan untuk berada di puncak. "Kami sangat sadar bahwa untuk bisa melakukan itu, kami harus bermain seperti hari ini, di mana kami tidak mengontrol permainan selama 90 menit, di mana terkadang kami tidak bermain seperti yang seharusnya, tapi kami menemukan cara untuk menang. Dan menurut saya, itulah yang membedakan antara tim yang tetap di puncak klasemen dan tim yang mulai kehilangan poin dan posisi. Kami pernah berada di situ, jadi saya pikir musim ini, jika kami ingin mencapai akhir musim dan mencapai tujuan yang kami inginkan, kami membutuhkan pertandingan seperti ini."
Faktor Bruno Fernandes
Tokoh sentral dalam kebangkitan ini tetaplah kapten klub Bruno Fernandes. Meskipun telah mencapai tonggak sejarah yang luar biasa dengan 200 keterlibatan gol untuk klub - melampaui pemain seperti David Beckham dan Ryan Giggs - Dalot merasa rekan senegaranya masih dianggap kurang dihargai oleh sebagian kalangan dunia sepak bola, dan masa depannya tetap menjadi topik perdebatan meskipun ia terus menjadi tumpuan serangan tim Carrick.
Dalot dengan cepat membela kaptennya saat ditanya apakah gelandang serang itu juga dianggap remeh: "Sedikit, menurut saya. Ketika Anda begitu konsisten, ketika Anda bermain di level tinggi selama bertahun-tahun, terkadang ketika Anda absen dalam satu pertandingan, orang mulai meragukan dan selalu berpikir bahwa Anda harus melakukan itu setiap saat. Tapi itu hal tersulit dalam sepak bola, untuk tetap konsisten sepanjang musim, meskipun ada naik turun, tapi dia selalu menjadi pemain dan orang yang selalu tampil dan tidak pernah menyembunyikan diri, jadi saya pikir itulah yang dibutuhkan klub ini."
- Getty Images Sport
Pengaruh Carrick di Old Trafford
Suasana di Old Trafford telah berubah secara signifikan selama rentetan pertandingan tanpa kekalahan ini. Carrick berhasil memulihkan kembali koneksi antara bangku cadangan dan tribun penonton yang menurut banyak penggemar telah hilang selama bertahun-tahun. Pelatih interim ini telah membuktikan kemampuannya dalam menghadapi momen-momen sulit, seperti beberapa penyesuaian taktis di babak pertama yang menginspirasi comeback terbaru. Dalot memuji kepemimpinan Fernandes di lapangan sebagai perpanjangan visi Carrick, mencatat bagaimana kapten tersebut membimbing rekan-rekannya melalui masa-masa sulit.
"Ini penting karena menjaga Anda tetap hidup selama pertandingan di setiap momen," kata Dalot mengenai komunikasi antara bintang-bintang berpengalaman. "Dia adalah pemain yang bisa membaca permainan dengan sangat baik dan bisa membaca hampir semua posisi di lapangan. Jadi dia selalu suka membimbing Anda dalam hal itu. Jika dia memiliki sesuatu yang dia yakini bisa membantu Anda, dia akan mengatakannya tanpa masalah." Dengan persaingan lima besar semakin memanas, inti senior United tampaknya lebih bertekad dari sebelumnya untuk memastikan bahwa musim tanpa sepak bola Eropa tetap menjadi pengecualian daripada norma baru.
Iklan