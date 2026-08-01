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Adhe Makayasa

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Dijelaskan: Mengapa Marcus Rashford absen dalam laga pramusim Manchester United melawan Atletico Madrid

M. Rashford
Manchester United
Premier League
Manchester United vs Atletico Madrid
Atletico Madrid
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Marcus Rashford tidak dimasukkan dalam skuad pramusim Manchester United untuk menghadapi Atletico Madrid di Stockholm karena ia sedang menyelesaikan masa istirahat wajib setelah Piala Dunia. Penyerang itu menjalani libur tiga pekan usai turnamen setelah membela Inggris di Amerika Utara, yang membuatnya absen dari persiapan awal laga persahabatan.

  • Jeda istirahat wajib menunda kepulangan

    Rashford terpaksa absen dalam laga Manchester United melawan Atletico di Stockholm pada Sabtu ini karena ia sedang menuntaskan masa jeda wajib usai Piala Dunia. Berdasarkan regulasi, para pemain mendapatkan masa istirahat wajib selama tiga pekan setelah pertandingan terakhir mereka di Amerika Utara bersama Inggris. Penyerang berusia 28 tahun itu kini bersiap kembali berlatih untuk memulihkan kondisi fisiknya menjelang musim baru.


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  • Carrick RashfordGetty/Goal

    Masa depan Rashford jadi sorotan

    Masa depan sang penyerang di Old Trafford kembali menjadi sorotan setelah masa peminjamannya di Barcelona berakhir, yang tidak menghasilkan kesepakatan permanen. Meski membantu raksasa Spanyol itu meraih gelar La Liga, klub Catalan tersebut memilih merekrut Anthony Gordon dari Newcastle United sebagai gantinya.

    Situasi menjadi semakin rumit setelah klausul rilis senilai £40 juta yang dikhususkan hanya untuk klub Premier League kedaluwarsa tanpa ada tawaran resmi yang diajukan. Petinggi Manchester United tetap ingin melepas sang pemain untuk memangkas gajinya yang mencapai £325.000 per pekan, meski belum ada peminat yang menyamai valuasi mereka.

    Sementara itu, hubungan sang pemain dengan staf pelatih membaik setelah kepergian Ruben Amorim, yang sempat menyingkirkannya dari skuad utama. Penunjukan Michael Carrick sebagai manajer kini memberinya kesempatan untuk menunjukkan nilainya.

  • Beban gaji dan kebuntuan

    Setiap kemungkinan kepergian Rashford akan membutuhkan kompromi besar, baik terkait biaya transfer maupun ekspektasi gaji pribadi sang pemain untuk meninggalkan Old Trafford. Keputusan Barca untuk tidak mempermanenkan kepindahannya, ditambah minimnya peminat dari dalam negeri, membuat opsi yang tersedia bagi petinggi klub menjadi terbatas. Menyelesaikan kebuntuan ini akan sangat krusial untuk menjaga stabilitas finansial dan keharmonisan ruang ganti di Manchester United.

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    Integrasi dalam tur Irlandia

    Rashford dijadwalkan segera bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk pemusatan latihan klub yang akan datang di Irlandia. Ia bisa kembali tampil dalam laga uji coba bergengsi melawan Leeds United di Croke Park di Dublin pada 12 Agustus. Pertemuan itu akan menjadi ujian penting bagi kesiapan fisiknya dan statusnya di skuad asuhan Carrick menjelang dimulainya kampanye resmi.

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