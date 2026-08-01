Masa depan sang penyerang di Old Trafford kembali menjadi sorotan setelah masa peminjamannya di Barcelona berakhir, yang tidak menghasilkan kesepakatan permanen. Meski membantu raksasa Spanyol itu meraih gelar La Liga, klub Catalan tersebut memilih merekrut Anthony Gordon dari Newcastle United sebagai gantinya.

Situasi menjadi semakin rumit setelah klausul rilis senilai £40 juta yang dikhususkan hanya untuk klub Premier League kedaluwarsa tanpa ada tawaran resmi yang diajukan. Petinggi Manchester United tetap ingin melepas sang pemain untuk memangkas gajinya yang mencapai £325.000 per pekan, meski belum ada peminat yang menyamai valuasi mereka.

Sementara itu, hubungan sang pemain dengan staf pelatih membaik setelah kepergian Ruben Amorim, yang sempat menyingkirkannya dari skuad utama. Penunjukan Michael Carrick sebagai manajer kini memberinya kesempatan untuk menunjukkan nilainya.