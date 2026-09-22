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Dick Advocaat mendukung Xavi Hernandez yang "luar biasa" untuk sukses bersama Belanda setelah mengambil alih dari Ronald Koeman
Xavi memimpin sesi pertama
Era taktis baru untuk Belanda resmi dimulai ketika Xavi memimpin sesi latihan pertamanya bersama skuad Belanda pada Senin. Juru taktik asal Spanyol itu ditunjuk oleh asosiasi sepak bola Belanda (KNVB) pada Agustus 2026 untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ronald Koeman setelah Piala Dunia 2026. Kedatangannya yang menyedot perhatian besar sudah memicu pujian tinggi dari mantan bos tim nasional, Advocaat.
- AFP
Advocaat memuji kehadiran sang manajer
Manajer Curacao saat ini, yang pernah menjalani tiga periode terpisah sebagai pelatih Belanda, secara terbuka menyambut penunjukan tersebut sebagai langkah positif bagi masa depan sepak bola negara itu. Berbicara kepada penyiar nasional NOS, Advocaat menegaskan bahwa sosok tegas pelatih kepala baru itu akan langsung terasa di seluruh ruang ganti.
Menilai rekam jejak dan kapasitas taktis pria Spanyol itu, Advocaat menyatakan: "Dia adalah pesepakbola yang luar biasa dan saya pikir dia juga pelatih yang sangat bagus."
Menyoroti dampak psikologis yang akan dibawa mantan gelandang Barcelona itu ke skuad internasional, pelatih veteran tersebut menambahkan: "Seseorang dengan kehadirannya, apa yang dia capai sebagai pesepakbola, itu memberi kesan pada para pemain."
Silsilah memperkuat cetak biru taktis
Optimisme Advocaat berangkat dari karier bermain Xavi yang gemilang, di mana ia mencatatkan 133 penampilan untuk Spanyol dan mengangkat Piala Dunia 2010 serta Euro 2008 dan 2012 sebagai pengatur tiki-taka. Di pinggir lapangan, ia membawa Barcelona meraih gelar La Liga 2022-23 dan Supercopa de Espana 2023 selama masa jabatannya antara November 2021 dan Mei 2024. Filosofi sepakbola berbasis penguasaan bola yang mengakar kuat itu diharapkan dapat menghidupkan kembali identitas Belanda di panggung internasional.
- Pro Shots
Transfer besar Jerman uji kesiapan
Masa jabatan Xavi akan langsung menghadapi ujian berat saat Belanda berhadapan dengan rival sengit Jerman di UEFA Nations League pada 24 September. Duel besar ini memberikan tolok ukur cepat tentang seberapa efektif skuad menyerap prinsip taktik manajer baru mereka. Meraih hasil positif pada laga pembuka tetap krusial untuk membangun momentum dan membenarkan visi ambisius KNVB di bawah kepemimpinannya.
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