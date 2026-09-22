Dick Advocaat mendukung Xavi Hernandez yang "luar biasa" untuk sukses bersama Belanda setelah mengambil alih dari Ronald Koeman

Manajer Curacao saat ini, yang pernah menjalani tiga periode terpisah sebagai pelatih Belanda, secara terbuka menyambut penunjukan tersebut sebagai langkah positif bagi masa depan sepak bola negara itu. Berbicara kepada penyiar nasional NOS, Advocaat menegaskan bahwa sosok tegas pelatih kepala baru itu akan langsung terasa di seluruh ruang ganti.

Menilai rekam jejak dan kapasitas taktis pria Spanyol itu, Advocaat menyatakan: "Dia adalah pesepakbola yang luar biasa dan saya pikir dia juga pelatih yang sangat bagus."

Menyoroti dampak psikologis yang akan dibawa mantan gelandang Barcelona itu ke skuad internasional, pelatih veteran tersebut menambahkan: "Seseorang dengan kehadirannya, apa yang dia capai sebagai pesepakbola, itu memberi kesan pada para pemain."