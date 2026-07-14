Namun, saat sebagian besar anggota tim nasional merayakan kemenangan mereka sambil berjalan santai melintasi Oslo, bintang terbesar negara itu justru sudah tidak ada di sana. Haaland dan gelandang Sander Berge saat itu sudah lama dalam perjalanan menuju bandara. Kedua pemain profesional tersebut terpaksa meninggalkan acara penyambutan kerajaan lebih awal dan sudah berada di dalam pesawat menuju liburan musim panas di Sisilia.

Alasan di balik keberangkatan yang terburu-buru ini adalah perencanaan perjalanan yang rumit. Awalnya, Haaland dan Berge sama sekali tidak berniat untuk mampir ke negara asal mereka, melainkan ingin langsung terbang ke tempat liburan.

Baru setelah dibujuk dengan baik, kedua pemain andalan tersebut akhirnya berubah pikiran untuk melakukan perjalanan ke Oslo. Namun, karena keberangkatan pesawat tim nasional Norwegia dari Miami, Amerika Serikat, tertunda, jadwal kedua bintang tersebut menjadi kacau dan akhirnya memaksa mereka untuk melarikan diri lebih awal dengan jet pribadi, sementara kerumunan orang masih memadati jalan-jalan Oslo.