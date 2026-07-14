Itulah pemandangan yang menjadi sorotan hari itu di Bandara Gardermoen, Oslo: Penyerang Norwegia, Erling Haaland, turun dari pesawat setelah kekalahan pahit 1-2 di babak perempat final melawan Inggris melalui perpanjangan waktu, sambil memeluk sebuah benda yang sangat aneh.
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Dia turun dari pesawat bersama seekor rakun! Perpisahan Erling Haaland dari Piala Dunia yang aneh
Penyerang berusia 25 tahun itu dengan bangga memamerkan seekor rakun yang diawetkan, yang menggenggam sebotol kaca di cakarnya yang mungil. "Dia mengikuti saya pulang," komentar Haaland mengenai kejadian tersebut tak lama kemudian dengan selera humor keringnya yang khas di laman Instagram-nya.
Hewan yang diawetkan itu, yang langsung menjadi viral di internet sebagai “rakun pemabuk”, merupakan hasil dari perjalanan belanja yang cukup panjang selama turnamen Piala Dunia di negara bagian Texas, AS. Di sebuah toko bertema Barat di Dallas, penyerang luar biasa ini kabarnya merogoh kocek dalam-dalam dan mengeluarkan sekitar 750 dolar AS untuk suvenir yang unik tersebut.
- AFP
Norwegia mendapat sambutan meriah setelah tersingkir dari Piala Dunia
Namun, itu bukanlah satu-satunya momen aneh pada hari bersejarah sepak bola Norwegia tersebut. Pasalnya, apa yang terjadi setelahnya di jalan-jalan ibu kota Norwegia itu bagaikan sebuah perayaan rakyat.
Di sepanjang jarak pendek yang hanya sekitar 450 meter antara Istana Kerajaan dan Alun-Alun Universitas, diperkirakan 90.000 orang yang antusias berdesakan untuk merayakan dengan riuh tim kejutan turnamen tersebut, meskipun mereka tersingkir di babak perempat final.
Tim tersebut langsung menuju Istana Oslo. Di sana, Raja Harald V yang berusia 89 tahun dan sangat menyukai olahraga telah menunggu bersama Pangeran Haakon serta anggota keluarga kerajaan Norwegia lainnya untuk secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada skuad Piala Dunia tersebut.
Pangeran Mahkota Norwegia, Haakon, merayakan kemenangan dayung bersama para penggemar
Kapten tim nasional Martin Ödegaard tampak senang setelah pertemuan dengan sang raja: "Beliau menyambut kami di istana dan memberi selamat atas penampilan kami."
Di Schlossplatz, momen paling mengharukan bagi para pendukung pun terjadi. Tim tersebut merayakan bersama para penggemar dengan gerakan perayaan dayung yang kini sudah terkenal di seluruh dunia.
Sebuah momen istimewa: Pangeran Mahkota Haakon sendiri mengambil drum dan memimpin irama untuk para pahlawan nasional yang sedang mendayung. Setelah itu, para pemain profesional naik ke bus terbuka untuk melewati kerumunan yang sedang merayakan menuju Alun-Alun Balai Kota. Upaya ini hanya dapat dilakukan dengan kecepatan berjalan kaki karena kerumunan yang sangat padat.
- AFP
Melarikan diri dengan jet pribadi: Mengapa Haaland meninggalkan pesta lebih awal?
Namun, saat sebagian besar anggota tim nasional merayakan kemenangan mereka sambil berjalan santai melintasi Oslo, bintang terbesar negara itu justru sudah tidak ada di sana. Haaland dan gelandang Sander Berge saat itu sudah lama dalam perjalanan menuju bandara. Kedua pemain profesional tersebut terpaksa meninggalkan acara penyambutan kerajaan lebih awal dan sudah berada di dalam pesawat menuju liburan musim panas di Sisilia.
Alasan di balik keberangkatan yang terburu-buru ini adalah perencanaan perjalanan yang rumit. Awalnya, Haaland dan Berge sama sekali tidak berniat untuk mampir ke negara asal mereka, melainkan ingin langsung terbang ke tempat liburan.
Baru setelah dibujuk dengan baik, kedua pemain andalan tersebut akhirnya berubah pikiran untuk melakukan perjalanan ke Oslo. Namun, karena keberangkatan pesawat tim nasional Norwegia dari Miami, Amerika Serikat, tertunda, jadwal kedua bintang tersebut menjadi kacau dan akhirnya memaksa mereka untuk melarikan diri lebih awal dengan jet pribadi, sementara kerumunan orang masih memadati jalan-jalan Oslo.
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