Dalam kekalahan mengejutkan 3-4 melalui adu penalti melawan Paraguay, Woltemade menjadi salah satu dari tiga pemain yang gagal mengeksekusi tendangan penalti. Selain mantan pemain Stuttgart tersebut, Kai Havertz (FC Arsenal) dan Jonathan Tah (FC Bayern München) juga gagal mengeksekusi tendangan penalti mereka.

Sebelumnya, penyerang Newcastle United ini tidak dimasukkan oleh Pelatih Nagelsmann dalam ketiga pertandingan fase grup melawan Curaçao, Pantai Gading, dan Ekuador. Hanya dua kiper cadangan, Alexander Nübel (VfB Stuttgart) dan Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), serta pemain pengganti Assan Ouedraogo (RB Leipzig), yang hingga saat itu juga belum pernah bermain sama sekali.

Bahkan sebelum Piala Dunia, Woltemade dianggap sebagai opsi berharga di lini depan. Namun, dengan kembalinya Havertz yang sebelumnya cedera serta penampilan meyakinkan Deniz Undav (VfB Stuttgart) dalam pertandingan-pertandingan babak penyisihan grup awal, pemain berusia 24 tahun itu kehilangan tempatnya di starting line-up.

Saat melawan Paraguay, ia masuk menggantikan Leroy Sane pada menit ke-88, namun hampir tidak menimbulkan ancaman hingga adu penalti. Woltemade tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang; bahkan, dalam 32 menit waktu bermainnya, ia hanya melakukan delapan sentuhan bola.