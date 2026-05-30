"Dia memiliki bakat ini": Thierry Henry sangat terkesan dengan seorang pemain tim nasional Jerman

Dengan demikian, Henry merujuk, antara lain, pada gol terpenting dalam karier bintang timnas Jerman tersebut hingga saat ini. Pada final Liga Champions 2021, Havertz, yang saat itu masih membela Chelsea FC, berhasil mencetak gol kemenangan 1-0 untuk The Blues dalam laga melawan Manchester City. Setengah tahun kemudian, Havertz juga membawa Chelsea menjadi juara dunia klub, saat ia mencetak gol melalui tendangan penalti menjelang akhir perpanjangan waktu di final melawan Palmeiras, yang memastikan skor akhir 2-1.

Bagi Arsenal, yang merekrutnya dari rival sekota London tersebut pada 2023 dengan biaya transfer 75 juta euro, Havertz juga telah mencetak gol-gol yang sangat penting. Misalnya, gol penentu 1-0 di menit-menit akhir pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Sporting Lisbon awal April, yang pada akhirnya memastikan kelolosan (leg kedua berakhir 0-0). Atau baru-baru ini, saat Havertz mencetak gol penentu kemenangan 1-0 yang sangat sulit diraih atas FC Burnley pada pekan terakhir sebelum akhir musim Liga Premier. Karena Manchester City terpeleset keesokan harinya, gol itulah yang pada akhirnya memastikan gelar juara Liga Inggris pertama bagi Arsenal setelah 22 tahun puasa gelar.

Bagi timnas Jerman, di mana ia akan bermain di Piala Dunia musim panas ini dan kemungkinan besar akan menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann, Havertz mencetak gol yang sangat penting di Euro 2024 di kandang sendiri, saat ia mencetak gol pembuka melalui tendangan penalti dalam kemenangan 2-0 atas Denmark di babak 16 besar dan memecahkan kutukan tersebut.