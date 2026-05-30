"Dia memiliki bakat untuk mencetak gol-gol penting," kata Henry kepada Sport Bild mengenai Havertz, merujuk pada final Liga Champions antara FC Arsenal dan Paris Saint-Germain pada Sabtu malam.
"Dia memiliki bakat ini": Thierry Henry sangat terkesan dengan seorang pemain tim nasional Jerman
Dengan demikian, Henry merujuk, antara lain, pada gol terpenting dalam karier bintang timnas Jerman tersebut hingga saat ini. Pada final Liga Champions 2021, Havertz, yang saat itu masih membela Chelsea FC, berhasil mencetak gol kemenangan 1-0 untuk The Blues dalam laga melawan Manchester City. Setengah tahun kemudian, Havertz juga membawa Chelsea menjadi juara dunia klub, saat ia mencetak gol melalui tendangan penalti menjelang akhir perpanjangan waktu di final melawan Palmeiras, yang memastikan skor akhir 2-1.
Bagi Arsenal, yang merekrutnya dari rival sekota London tersebut pada 2023 dengan biaya transfer 75 juta euro, Havertz juga telah mencetak gol-gol yang sangat penting. Misalnya, gol penentu 1-0 di menit-menit akhir pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Sporting Lisbon awal April, yang pada akhirnya memastikan kelolosan (leg kedua berakhir 0-0). Atau baru-baru ini, saat Havertz mencetak gol penentu kemenangan 1-0 yang sangat sulit diraih atas FC Burnley pada pekan terakhir sebelum akhir musim Liga Premier. Karena Manchester City terpeleset keesokan harinya, gol itulah yang pada akhirnya memastikan gelar juara Liga Inggris pertama bagi Arsenal setelah 22 tahun puasa gelar.
Bagi timnas Jerman, di mana ia akan bermain di Piala Dunia musim panas ini dan kemungkinan besar akan menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann, Havertz mencetak gol yang sangat penting di Euro 2024 di kandang sendiri, saat ia mencetak gol pembuka melalui tendangan penalti dalam kemenangan 2-0 atas Denmark di babak 16 besar dan memecahkan kutukan tersebut.
Thierry Henry memuji Kai Havertz: "Dia sangat memahami permainan"
"Pelatih Mikel Arteta sendiri yang mengatakannya: Mereka merindukan Kai karena dia membantu dalam transisi serangan dan sangat kuat dalam menekan lawan," jelas Henry, mengenai kualitas-kualitas Havertz yang sangat dirindukan oleh tim London itu selama masa cederanya yang panjang. Pemain berusia 26 tahun itu hanya bisa tampil dalam sedikit pertandingan antara Februari 2025 dan Januari 2026 karena cedera. Setelah mengalami kemunduran singkat baru-baru ini, Havertz perlahan-lahan kembali ke performa terbaiknya sejak awal Maret.
"Dia terus-menerus memberikan tekanan, memahami permainan dengan sangat baik berkat kecerdasan sepak bolanya yang tinggi. Dia menggunakan otaknya. Hal ini membuatnya bisa ditempatkan di berbagai posisi," tegas Henry mengenai nilai penting pemain asal Jerman itu bagi permainan Arsenal. "Semoga Havertz kini bisa tetap bebas cedera."
Juga untuk final Liga Champions melawan PSG - yang tahun ini akan dimulai pukul 18.00 - harapan Henry antara lain bertumpu pada Havertz. Menyaksikan pertandingan tersebut dalam perannya sebagai pakar TV untuk stasiun TV AS CBS akan menjadi "hal yang mengerikan bagi saya, karena saya adalah seorang penggemar dan kami belum pernah memenangkan gelar tersebut," kata mantan penyerang kelas dunia itu, yang mencetak total 228 gol untuk Arsenal dalam 377 penampilan antara tahun 1999 dan 2007 serta saat kembali sebentar pada tahun 2012.
Thierry Henry nyaris memenangkan Liga Champions bersama Arsenal
"Tentu saja saya berharap mereka menang. Tim ini memiliki kesempatan untuk tercatat dalam sejarah sebagai 'The Unforgettable Ones', karena kami di Arsenal belum pernah memenangkan gelar ini," kata Henry menatap ke depan. Ketika The Gunners pernah hampir meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya, pemain asal Prancis berusia 48 tahun itu berada di tengah-tengahnya.
Berkat gol-gol Henry, antara lain, Arsenal berhasil melaju ke final Liga Champions musim 2005/06, dan saat itu bertemu FC Barcelona di Paris. Meskipun harus bermain dengan 10 orang sejak awal setelah mantan kiper tim nasional Jerman Jens Lehmann mendapat kartu merah (menit ke-18), tim Inggris itu berhasil memimpin pada menit ke-37. Bek Sol Campbell mencetak gol melalui sundulan setelah tendangan bebas yang dieksekusi oleh Henry.
Namun, impian untuk memenangkan Liga Champions tidak terwujud bagi Henry dan kawan-kawan, karena Barca membalikkan keadaan pada 15 menit terakhir melalui gol-gol dari Samuel Eto'o dan Juliano Belletti, dan akhirnya menang 2-1.
Kai Havertz: Catatan statistiknya musim ini
Permainan
23
Gol
6
Assist
5