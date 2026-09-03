'Dia bisa menjadi pemimpin' - bintang AC Milan Luka Modric secara khusus memuji Jude Bellingham yang 'fenomenal' di Real Madrid

Modric mungkin sudah melangkah ke babak baru bersama AC Milan, tetapi hatinya tetap sangat terkait dengan perkembangan di Real Madrid. Berbicara tentang kondisi skuad saat ini di bawah Jose Mourinho, gelandang legendaris itu dengan cepat menyoroti dampak Bellingham.

"Mereka fenomenal. Saya sangat senang Vinicius memperpanjang kontraknya dengan klub; itu tidak akan bagus jika dia tidak melakukannya, mengingat semua yang dia berikan. Kylian luar biasa: kemudahannya mencetak gol, kelincahan dan kecepatannya spektakuler... Tetapi yang paling saya rasakan dekat adalah Jude, karena dia seorang gelandang seperti saya," kata Modric dalam wawancara dengan Diario AS.



