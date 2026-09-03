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'Dia bisa menjadi pemimpin' - bintang AC Milan Luka Modric secara khusus memuji Jude Bellingham yang 'fenomenal' di Real Madrid
Koneksi spesial dengan Bellingham
Modric mungkin sudah melangkah ke babak baru bersama AC Milan, tetapi hatinya tetap sangat terkait dengan perkembangan di Real Madrid. Berbicara tentang kondisi skuad saat ini di bawah Jose Mourinho, gelandang legendaris itu dengan cepat menyoroti dampak Bellingham.
"Mereka fenomenal. Saya sangat senang Vinicius memperpanjang kontraknya dengan klub; itu tidak akan bagus jika dia tidak melakukannya, mengingat semua yang dia berikan. Kylian luar biasa: kemudahannya mencetak gol, kelincahan dan kecepatannya spektakuler... Tetapi yang paling saya rasakan dekat adalah Jude, karena dia seorang gelandang seperti saya," kata Modric dalam wawancara dengan Diario AS.
- Gribaudi/ImagePhoto
Calon pemimpin masa depan
Tak hanya soal kemampuan teknis, Modric menyoroti faktor-faktor tak kasatmata yang membuat Bellingham menjadi sosok menonjol di ruang ganti yang dipenuhi ego. Gelandang senior itu menilai mantan pemain Borussia Dortmund tersebut memiliki perpaduan langka antara kemampuan dan kekuatan mental yang dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang di bawah sorotan terang Bernabeu.
"Sejak hari pertama saya melihat sesuatu yang berbeda darinya, pertama sebagai pemain, karena bakatnya, tetapi juga karena kepribadiannya," lanjut Modric. "Dia bisa menjadi pemimpin. Orang-orang di Bernabeu menghargai bahwa dia memberikan segalanya di lapangan, dia meninggalkan segalanya di atas lapangan. Mereka menghargai bukan hanya bakatnya, tetapi juga etos kerjanya. Apa yang dia lakukan di Piala Dunia dan bagaimana dia memulai tahun ini luar biasa; saya harap dia bisa mempertahankannya."
Vinicius dan Mbappe layak mendapat pujian
Meski Bellingham menjadi fokus analisis mendalam Modric, pemain Kroasia itu tidak segan melontarkan pujian kepada pilar lain dalam lini serang Madrid. Perpanjangan kontrak Vinicius Jr. disebut sebagai langkah krusial bagi stabilitas jangka panjang klub, sementara kehadiran Mbappe menambah level permainan vertikal dan penyelesaian akhir yang sulit ditandingi hampir semua tim di sepakbola dunia.
Komentar sang veteran datang pada saat Real Madrid sedang menyesuaikan diri dengan era taktik baru. Dengan Jose Mourinho di kursi pelatih, penekanan pada etos kerja dan kontribusi defensif meningkat, membuat energi tanpa lelah Bellingham menjadi semakin berharga bagi tim.
- Getty Images Sport
Melanjutkan warisan Bernabeu
Lonjakan karier Bellingham sejak bergabung dari Bundesliga sungguh sensasional, dan menerima pujian setinggi itu dari sosok sekelas Modric semakin menegaskan posisinya di dunia sepakbola. Pemain asal Inggris itu tidak hanya menyumbang gol dan assist, tetapi juga menjadi idola suporter berkat sikapnya yang bak seorang pejuang.
Dukungan dari bintang Milan itu menjadi semacam estafet tongkat, sebagai pengakuan bahwa kekuasaan di lini tengah berada di tangan yang aman. Dengan musim yang kini sudah berjalan penuh, mata dunia sepakbola tetap tertuju pada Bellingham untuk melihat apakah ia mampu mempertahankan standar luar biasa yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri.
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