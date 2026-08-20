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'Dia adalah pemain Chelsea' - Xabi Alonso menanggapi spekulasi transfer Enzo Fernandez
Alonso tegas soal masa depan Fernandez
Alonso bergerak untuk meredam spekulasi yang terus berlanjut terkait Fernandez, dengan menegaskan bahwa sang gelandang sepenuhnya berkomitmen pada perjuangan di Stamford Bridge. Pemain internasional Argentina itu, yang bergabung dengan Chelsea dengan nilai £107 juta pada 2023, telah menjadi subjek pembicaraan transfer yang intens sepanjang bursa musim panas, dengan Manchester City dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut mantan pemain Benfica tersebut.
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan jelang laga pembuka Premier League Chelsea melawan Fulham pada Senin, Alonso menegaskan status sang pemain. "Enzo adalah pemain Chelsea," kata Alonso kepada para wartawan. "Dia pemain top, top. Dia berlatih dengan sangat baik sejak mulai bergabung dengan tim 10 hari lalu, sangat menyatu. Kami senang dengannya dan dia sedang bersiap untuk Senin."
- AFP
Merespons sambutan di Stamford Bridge
Situasinya menjadi rumit akibat sambutan dingin dari sebagian pendukung Chelsea. Dalam laga uji coba pramusim baru-baru ini melawan Real Sociedad, Fernandez disambut cemoohan kecil saat namanya diumumkan melalui sistem pengeras suara stadion dan ketika ia akhirnya masuk ke lapangan.
Saat didesak apakah Fernandez secara tegas menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di London barat, Alonso memilih untuk menyoroti sikap profesional sang pemain di lapangan latihan. "Dia berlatih dengan sangat baik dengan sikap yang bagus, dan itulah yang kami inginkan," tambah pria Spanyol itu. "Dia sedang berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri menyambut kick-off Premier League."
Ketertarikan Manchester City
Manchester City, yang kini ditangani mantan bos Chelsea Enzo Maresca, sudah lama mengagumi kemampuan teknis dan jangkauan umpan Fernandez. Meski klub Etihad itu gagal memenuhi harga yang diminta Chelsea sebesar £120 juta sebelum tenggat pukul 17.00 Jumat lalu, bursa transfer masih terbuka hingga 1 September. Artinya, kemungkinan adanya manuver pada akhir bursa belum bisa sepenuhnya dikesampingkan jika semua pihak mencapai kesepakatan.
Gelandang itu tentu telah melalui beberapa tahun yang penuh dinamika di panggung internasional, dengan memainkan peran besar dalam perjalanan Argentina ke final Piala Dunia. Namun, masa depannya di level klub tetap menjadi bahan pembicaraan selama berbulan-bulan. Di Stamford Bridge, gelandang tersebut telah memantapkan dirinya sebagai figur kunci, dengan mencatatkan 54 penampilan di semua kompetisi musim lalu, 15 gol dan tujuh assist, serta menjuarai UEFA Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA sejak bergabung dengan Chelsea. Terlepas dari berbagai spekulasi dari luar, Alonso menegaskan fokus sang pemain tidak goyah selama periode krusial penerapan taktik.
- Getty Images Sport
Joao Pedro amankan masa depan jangka panjang
Sementara saga Fernandez terus mendominasi headline, Chelsea telah mengamankan masa depan jangka panjang penyerang Joao Pedro. Pemain asal Brasil itu telah menandatangani kontrak baru dan diberi nomor punggung ikonik 9, yang sebelumnya dikenakan Liam Delap. Alonso penuh pujian untuk sang penyerang, dengan menyoroti perkembangannya sebagai pemimpin di dalam skuad.
"Dia bukan hanya pemain hebat, dia juga punya kepribadian yang hebat," kata Alonso tentang pemain Brasil itu. "Perkembangannya sebagai pemain hebat dan sebagai pemimpin sangat terlihat setiap hari dan di setiap pertandingan. Dia punya fokus dan keinginan untuk menjalani musim yang hebat, mencetak gol, tetapi juga membantu tim. Saya sangat senang dan juga terkesan dengan kepribadiannya. Sekarang, kami perlu membantunya mencapai target-targetnya."
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