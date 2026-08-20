Alonso bergerak untuk meredam spekulasi yang terus berlanjut terkait Fernandez, dengan menegaskan bahwa sang gelandang sepenuhnya berkomitmen pada perjuangan di Stamford Bridge. Pemain internasional Argentina itu, yang bergabung dengan Chelsea dengan nilai £107 juta pada 2023, telah menjadi subjek pembicaraan transfer yang intens sepanjang bursa musim panas, dengan Manchester City dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut mantan pemain Benfica tersebut.

Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan jelang laga pembuka Premier League Chelsea melawan Fulham pada Senin, Alonso menegaskan status sang pemain. "Enzo adalah pemain Chelsea," kata Alonso kepada para wartawan. "Dia pemain top, top. Dia berlatih dengan sangat baik sejak mulai bergabung dengan tim 10 hari lalu, sangat menyatu. Kami senang dengannya dan dia sedang bersiap untuk Senin."