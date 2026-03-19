Setelah kembali menelan kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions, perbincangan mengenai masa depan Pep Guardiola di Manchester City kembali memanas. Menurut laporan Daily Mail, pelatih asal Spanyol itu berencana mengambil cuti setelah final Piala Liga melawan Arsenal pada Minggu mendatang (pukul 17.30) untuk memutuskan langkah selanjutnya. Pertanyaannya adalah apakah ia akan menyelesaikan kontraknya hingga 2027 atau meninggalkan klub pada musim panas ini.
Di tengah musim! Pep Guardiola tampaknya ingin mengambil jeda di antara dua pertandingan penting
Sejauh ini, Guardiola belum sempat memikirkan masa depannya secara mendalam karena jadwal pertandingan yang sangat padat. Sebaliknya, fokusnya tertuju pada upaya mencari solusi untuk performa timnya yang naik-turun. Kini, ia akan memiliki waktu sekitar dua minggu antara pertandingan final melawan The Gunners dan pertandingan perempat final Piala FA melawan Liverpool
Setelah satu musim tanpa gelar dan perubahan besar dalam skuad, City juga sedang mengalami masa-masa sulit saat ini, sehingga spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya pada musim panas belakangan ini semakin meningkat. "Semua orang ingin memecat saya," kata Guardiola setelah kekalahan 1-2 di kandang pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan musuh bebuyutannya, Real Madrid. "Suatu hari nanti saya akan datang ke sini dan berkata: 'Selamat tinggal, teman-teman'. Masa depan akan cerah. Musim depan kami akan kembali. Jika saya pensiun dalam sepuluh tahun, saya akan selalu menjadi bagian dari City."
Namun, dalam wawancara dengan stasiun TV Movistar, ia juga menegaskan bahwa ia masih merasa mampu menghadapi tantangan tersebut: "Ya," katanya saat ditanya tentang motivasinya, "itu pasti akan terjadi."
Pada leg pertama di Madrid, City kalah telak 0-3. Ini sudah keempat kalinya dalam lima tahun terakhir Guardiola dan timnya kalah dari Los Blancos.
Jika terjadi kemungkinan kepergiannya, klub tampaknya sudah mulai menjajaki pasar untuk mencari alternatif - bahkan konon dengan persetujuan Guardiola. Enzo Maresca, yang pernah bekerja di staf pelatih Guardiola dan terakhir melatih Chelsea FC, sering disebut-sebut sebagai kandidat potensial.
Catatan prestasi Pep Guardiola bersama Manchester City
Pertandingan resmi Kemenangan Seri Kekalahan 581 414 75 92