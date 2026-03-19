Di tengah musim! Pep Guardiola tampaknya ingin mengambil jeda di antara dua pertandingan penting

Sejauh ini, Guardiola belum sempat memikirkan masa depannya secara mendalam karena jadwal pertandingan yang sangat padat. Sebaliknya, fokusnya tertuju pada upaya mencari solusi untuk performa timnya yang naik-turun. Kini, ia akan memiliki waktu sekitar dua minggu antara pertandingan final melawan The Gunners dan pertandingan perempat final Piala FA melawan Liverpool

Setelah satu musim tanpa gelar dan perubahan besar dalam skuad, City juga sedang mengalami masa-masa sulit saat ini, sehingga spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya pada musim panas belakangan ini semakin meningkat. "Semua orang ingin memecat saya," kata Guardiola setelah kekalahan 1-2 di kandang pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan musuh bebuyutannya, Real Madrid. "Suatu hari nanti saya akan datang ke sini dan berkata: 'Selamat tinggal, teman-teman'. Masa depan akan cerah. Musim depan kami akan kembali. Jika saya pensiun dalam sepuluh tahun, saya akan selalu menjadi bagian dari City."