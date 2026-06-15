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Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

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Di antara "Heiba Salah" dan batasan lapangan... Apakah sentralisasi mutlak telah berubah menjadi beban teknis bagi tim Mesir?

FEATURES
Belgium vs Egypt
Belgium
Egypt
World Cup
M. Salah
H. Hassan
Belgia
Mesir
AS

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah "Tim Nasional Mohamed Salah" mulai muncul.

Setiap kali tim nasional Mesir turun ke lapangan, perhatian biasanya tertuju pada satu orang, seolah-olah tim tersebut hanya diwakili oleh bintang utamanya.

Yang dimaksud di sini adalah Mohamed Salah, yang bersinar dalam beberapa tahun terakhir bersama Liverpool, dan menjadi bintang utama timnas Mesir.

Dengan fokus yang besar pada Salah, baik karena penampilannya yang luar biasa bersama Liverpool maupun harapan yang ditumpukan padanya bersama timnas Mesir, muncullah istilah "timnas Mohamed Salah".

 Gambaran mental yang digembar-gemborkan media ini sering bertabrakan dengan kenyataan yang sangat berbeda di lapangan hijau, di mana taktik dijalankan dan pertandingan ditentukan oleh sistem kolektif yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang melampaui batas-batas sang bintang utama.

Di antara gemerlap bintang individu dan kesederhanaan reduksi media, muncul pertanyaan yang lebih mendalam dan berani di kalangan pecinta sepak bola Mesir: Apakah "sentrisme mutlak" ini masih memberikan keunggulan taktis dan psikologis bagi Firaun di hadapan lawan-lawan mereka, ataukah hal itu secara bertahap berubah menjadi beban teknis dan media yang berat yang membatasi pilihan para pelatih dan menghalangi pandangan terhadap generasi penuh talenta?

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    Kilauan global Salah... pedang bermata dua

    Tak ada yang bisa menyangkal bahwa kehadiran Mohamed Salah dalam skuad tim nasional Mesir memberikan tim tersebut prestise internasional dan nilai pemasaran yang tak ternilai harganya. Lawan-lawan selalu mempertimbangkan opsi untuk melakukan penjagaan ketat terhadapnya serta cara-cara untuk meminimalkan ancamannya, sehingga membuka ruang taktis bagi rekan-rekannya untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol.

    Namun di balik gemerlap ini, timnas Mesir mengalami krisis "identitas kolektif", khususnya di ranah media.

     Media global kini memperlakukan setiap kegagalan tim nasional seolah-olah itu adalah kegagalan Salah, dan setiap kemenangan seolah-olah itu adalah aksi solo sang bintang besar, sebuah penyederhanaan yang merugikan seluruh sistem pemain lokal dan profesional yang memainkan peran sentral baik di lini pertahanan maupun serangan.

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  • Sentralisasi taktis... Keunggulan atau kendala teknis?


    Di dalam lapangan, kehebatan Salah memaksa banyak pelatih yang bergantian menangani timnas Mesir untuk menerapkan gaya taktik yang mengutamakan pertahanan kokoh, lalu mengirim umpan-umpan panjang kepada Salah.

     Pendekatan ini, meskipun berhasil pada periode tertentu, seiring waktu berubah menjadi buku terbuka bagi lawan.

    Kelemahan terbesar dari sentralisasi ini terletak pada dua hal utama:

     Mengurangi variasi taktis tim nasional; ketika permainan berpusat pada satu titik, kreativitas dalam permainan tim menghilang, solusi dari lini tengah atau sayap kiri pun lenyap, dan tim menjadi tidak mampu menciptakan peluang jika lawan berhasil mengisolasi Salah secara taktis di sayap kanan.

    Tekanan psikologis dan pembatasan pemain cadangan: Beban media yang ditujukan pada tim menempatkan pemain lain dalam peran "figuran", yang mengurangi kepercayaan diri mereka dalam mengambil keputusan dan mencoba solusi individu, serta membuat pelatih enggan menggunakan opsi alternatif atau mengubah gaya permainan karena takut akan kritik publik.

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    Mesir juga berhasil tanpa Salah


    Berbagai momen bersejarah dan pertandingan yang dilewatkan Salah karena cedera atau istirahat telah membuktikan bahwa tim nasional Mesir memiliki karakter kolektif yang kuat dan mampu menampilkan permainan sepak bola yang menyerang dan beragam.

     Saat dia absen, para pemain sayap jadi lebih bebas, para penyerang mengambil alih tanggung jawab untuk mencetak gol, dan tim berubah dari sistem satu bintang menjadi blok taktis yang kompak sehingga lawan sulit menebak strategi mereka.

    Jawaban atas pertanyaan: Apakah Salah telah menyederhanakan citra timnas Mesir? ... bukanlah untuk meremehkan nilai legendaris sang pemain, melainkan menandakan perlunya melepaskan keterikatan antara kesuksesan sistem dan kehadiran individu.

     Tantangan sesungguhnya yang dihadapi manajemen teknis timnas Mesir saat ini di bawah kepemimpinan Hossam Hassan adalah bagaimana memanfaatkan kejeniusan Salah sebagai tambahan besar bagi tim, bukan sebagai payung tunggal di mana semua orang bersembunyi di bawahnya, agar timnas Mesir kembali menjadi tim besar dengan semangat kebersamaan... bukan dengan jubah bintang tunggal.

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