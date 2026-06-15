Di antara "Heiba Salah" dan batasan lapangan... Apakah sentralisasi mutlak telah berubah menjadi beban teknis bagi tim Mesir?

Setiap kali tim nasional Mesir turun ke lapangan, perhatian biasanya tertuju pada satu orang, seolah-olah tim tersebut hanya diwakili oleh bintang utamanya.

Yang dimaksud di sini adalah Mohamed Salah, yang bersinar dalam beberapa tahun terakhir bersama Liverpool, dan menjadi bintang utama timnas Mesir.

Dengan fokus yang besar pada Salah, baik karena penampilannya yang luar biasa bersama Liverpool maupun harapan yang ditumpukan padanya bersama timnas Mesir, muncullah istilah "timnas Mohamed Salah".

Gambaran mental yang digembar-gemborkan media ini sering bertabrakan dengan kenyataan yang sangat berbeda di lapangan hijau, di mana taktik dijalankan dan pertandingan ditentukan oleh sistem kolektif yang memiliki kelebihan dan kekurangan yang melampaui batas-batas sang bintang utama.

Di antara gemerlap bintang individu dan kesederhanaan reduksi media, muncul pertanyaan yang lebih mendalam dan berani di kalangan pecinta sepak bola Mesir: Apakah "sentrisme mutlak" ini masih memberikan keunggulan taktis dan psikologis bagi Firaun di hadapan lawan-lawan mereka, ataukah hal itu secara bertahap berubah menjadi beban teknis dan media yang berat yang membatasi pilihan para pelatih dan menghalangi pandangan terhadap generasi penuh talenta?