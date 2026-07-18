Di antara emas dan air mata... Di mana Messi akan menandai akhir kisahnya?

Jika Argentina berhasil merebut gelar juara, skenario tersebut akan terasa seperti akhir yang layaknya adegan film bagi perjalanan karier yang luar biasa.

Messi akan membawa negaranya meraih dua gelar Piala Dunia berturut-turut, setelah menjuarai edisi sebelumnya, sehingga menjadi kapten Argentina pertama yang mencapai prestasi ini, serta menambah gelar baru ke dalam catatannya yang mengukuhkan posisinya di antara para legenda sepak bola.

Selain itu, Argentina akan mencatatkan prestasi bersejarah dengan mempertahankan Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh tim mana pun sejak tim legendaris Brasil yang menjuarai edisi 1958 dan 1962 di bawah kepemimpinan Pelé.

Pada saat itu, akan sulit membayangkan akhir yang lebih baik dari itu bagi Messi.

Pensiun setelah kembali mengangkat Piala Dunia, di hadapan para penggemar Argentina yang telah lama memimpikan kejayaan ini, akan memberinya perpisahan yang luar biasa, sesuai dengan kariernya yang telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun di level tertinggi.

Dia akan telah memenangkan hampir segalanya; Piala Dunia, Copa América, Finalissima, Liga Champions, liga domestik, dan Ballon d’Or, sehingga ia dapat meninggalkan tim nasional di puncak kejayaan, setelah mencapai semua tujuan yang diincarnya sepanjang kariernya.