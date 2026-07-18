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Di antara emas dan air mata... Di mana Messi akan menandai akhir kisahnya?

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L. Messi
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Akankah ia menulis akhir yang sempurna, ataukah ia menolak pergi dengan sedih?

Final Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar pertandingan untuk menentukan juara dunia, melainkan telah berubah menjadi malam yang mungkin akan mengubah seluruh sejarah sepak bola. Sementara Argentina bersiap menghadapi pertandingan penentu untuk mempertahankan gelar juara dunia, perhatian jutaan orang tertuju pada satu orang, yaitu Lionel Messi, yang mungkin akan menjalani penampilan terakhirnya di Piala Dunia, dan mungkin juga bersama tim nasional Argentina.

Pembicaraan mengenai masa depan Messi bukan lagi sekadar spekulasi media, melainkan menjadi salah satu topik utama dalam konferensi pers menjelang final. Setelah lebih dari dua dekade berkiprah, kapten Argentina ini kini berada di ambang momen yang mungkin menjadi yang paling penting dalam karier sepak bolanya: antara akhir yang sempurna layaknya salah satu pemain terhebat dalam sejarah, atau melanjutkan perjalanan menuju tantangan baru yang mungkin berlanjut hingga Piala Dunia 2030.

  • TOPSHOT-ARGENTINA-FBL-WC-2022-ARRIVALAFP

    Scaloni menyerahkan keputusan tersebut kepada Messi

    Dalam konferensi pers menjelang pertandingan final melawan Spanyol, pelatih Lionel Scaloni ditanya apakah final Piala Dunia ini akan menjadi penampilan terakhir Messi bersama tim nasional.

    Jawaban pelatih asal Argentina itu jujur sekaligus singkat, ia berkata: “Apa yang bisa saya ketahui? Pertanyaan ini harus diajukan kepadanya, saya tidak tahu apa-apa… karena dia tidak pernah berhenti membuat kami terkesan, dan ini adalah pertanyaan yang bersifat pribadi baginya.”

    Jawaban Scaloni tidak mengandung isyarat apa pun mengenai keputusan kaptennya, namun ia menegaskan fakta yang sudah diketahui semua orang di dalam timnas Argentina, yaitu bahwa hanya Messi sendirilah yang berhak menentukan kapan kariernya akan berakhir.

    Sudah bertahun-tahun, kapten “Tango” ini terbiasa mengejutkan semua orang, baik ketika ia mengumumkan pensiun dari tim nasional setelah kekalahan di final Copa América 2016 lalu kembali beberapa bulan kemudian, maupun ketika ia menegaskan sebelum Piala Dunia Qatar bahwa turnamen tersebut akan menjadi yang terakhir baginya, sebelum akhirnya melanjutkan kariernya bersama tim nasional setelahnya.

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  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Akhir yang Sempurna

    Jika Argentina berhasil merebut gelar juara, skenario tersebut akan terasa seperti akhir yang layaknya adegan film bagi perjalanan karier yang luar biasa.

    Messi akan membawa negaranya meraih dua gelar Piala Dunia berturut-turut, setelah menjuarai edisi sebelumnya, sehingga menjadi kapten Argentina pertama yang mencapai prestasi ini, serta menambah gelar baru ke dalam catatannya yang mengukuhkan posisinya di antara para legenda sepak bola.

    Selain itu, Argentina akan mencatatkan prestasi bersejarah dengan mempertahankan Piala Dunia untuk kedua kalinya secara berturut-turut, sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh tim mana pun sejak tim legendaris Brasil yang menjuarai edisi 1958 dan 1962 di bawah kepemimpinan Pelé.

    Pada saat itu, akan sulit membayangkan akhir yang lebih baik dari itu bagi Messi.

    Pensiun setelah kembali mengangkat Piala Dunia, di hadapan para penggemar Argentina yang telah lama memimpikan kejayaan ini, akan memberinya perpisahan yang luar biasa, sesuai dengan kariernya yang telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun di level tertinggi.

    Dia akan telah memenangkan hampir segalanya; Piala Dunia, Copa América, Finalissima, Liga Champions, liga domestik, dan Ballon d’Or, sehingga ia dapat meninggalkan tim nasional di puncak kejayaan, setelah mencapai semua tujuan yang diincarnya sepanjang kariernya.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tapi bagaimana jika dia kalah di final?

    Sebaliknya, skenario kekalahan membuka babak yang sama sekali berbeda. Akankah Messi menerima jika citra terakhirnya dengan seragam Argentina adalah kekalahan di final Piala Dunia?

    Jawabannya tidak mudah, terutama jika kita mengingat bagaimana beberapa momen penting dalam kariernya berakhir.

    Bersama Barcelona, Messi tidak mendapatkan akhir yang diimpikannya. Ia tidak meninggalkan klub atas kemauannya sendiri, dan tidak berpamitan kepada para penggemar “Camp Nou” di dalam stadion, melainkan terpaksa hengkang akibat krisis Financial Fair Play, dalam salah satu momen paling menyedihkan dalam sejarah klub dan sang pemain.

    Perjalanannya bersama tim nasional Argentina juga tidaklah mudah, setelah ia mengalami serangkaian kegagalan di ajang final, sebelum akhirnya membalikkan keadaan mulai dari gelar Copa América 2021, lalu Piala Dunia 2022, hingga terus bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar.

    Oleh karena itu, mungkin akan sulit bagi pemain sekelas Messi untuk mengakhiri karier internasionalnya dengan cara yang menyedihkan jika ia kalah di final. Mungkin ia merasa masih memiliki kontribusi yang bisa diberikan, dan bahwa tim nasional masih mampu bersaing, sehingga ia memutuskan untuk terus bermain hingga Copa América mendatang, dalam upaya meraih gelar ketiga berturut-turut, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai pensiun.

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  • Spain v Argentina - FIFA World Cup 2026 Final Press ConferencesGetty Images Sport

    Apakah impian ini akan berlanjut hingga Piala Dunia 2030?

    Ada kemungkinan lain, meskipun tampak lebih sulit, yaitu Messi tetap bermain hingga Piala Dunia 2030. Saat itu usianya akan mencapai 43 tahun, yang merupakan tantangan yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya bagi pemain di posisinya, namun pembicaraan tentang Messi selalu dikaitkan dengan kemampuannya untuk melampaui ekspektasi.

    Memang faktor usia akan menjadi hambatan besar, namun perkembangan pesat dalam metode persiapan fisik, ditambah dengan gaya permainannya saat ini yang lebih mengandalkan kecerdasan, penempatan posisi, dan pengaturan serangan, mungkin memberinya kesempatan untuk terus bermain jika ia merasa masih mampu memberikan kontribusi.

    Selain itu, penyelenggaraan edisi 2030 dalam suasana perayaan seratus tahun Piala Dunia mungkin menjadi motivasi tambahan jika kondisi fisik dan kemampuannya masih memungkinkan.

    Namun demikian, skenario ini tetap bergantung pada keinginan sang pemain terlebih dahulu, kemudian pada seberapa besar kemampuannya untuk mempertahankan performanya selama beberapa tahun ke depan.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Malam yang mungkin akan mencatat sejarah

    Baik Messi memutuskan untuk pensiun setelah final atau melanjutkan perjalanannya, pertandingan ini akan tetap menjadi salah satu momen terpenting dalam karier sepak bolanya.

    Jika Argentina menang, ini bisa menjadi malam perpisahan yang sempurna, di mana pemain terhebat di generasinya mengakhiri karier internasionalnya sambil mengangkat Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, meninggalkan warisan yang sulit ditiru.

    Sebaliknya, jika timnas Argentina kalah, Messi mungkin akan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk pensiun, mencari akhir yang berbeda, dan mungkin gelar baru di Copa América, atau bahkan petualangan terakhir menuju Piala Dunia 2030.

    Bagaimanapun juga, keputusan tetap ada di tangan Messi sendiri, seperti yang dikatakan Scaloni. Namun yang pasti, seluruh dunia akan menyadari, begitu peluit akhir final dibunyikan, bahwa mereka tidak hanya menyaksikan pertandingan perebutan gelar Piala Dunia, melainkan mungkin menyaksikan bab terakhir dari kisah sepak bola terhebat yang pernah ada di era modern.

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