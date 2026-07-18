Di antara emas dan air mata... Di mana Messi akan menandai akhir kisahnya?

Final Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar pertandingan untuk menentukan juara dunia, melainkan telah berubah menjadi malam yang mungkin akan mengubah seluruh sejarah sepak bola. Sementara Argentina bersiap menghadapi pertandingan penentu untuk mempertahankan gelar juara dunia, perhatian jutaan orang tertuju pada satu orang, yaitu Lionel Messi, yang mungkin akan menjalani penampilan terakhirnya di Piala Dunia, dan mungkin juga bersama tim nasional Argentina.
Pembicaraan mengenai masa depan Messi bukan lagi sekadar spekulasi media, melainkan menjadi salah satu topik utama dalam konferensi pers menjelang final. Setelah lebih dari dua dekade berkiprah, kapten Argentina ini kini berada di ambang momen yang mungkin menjadi yang paling penting dalam karier sepak bolanya: antara akhir yang sempurna layaknya salah satu pemain terhebat dalam sejarah, atau melanjutkan perjalanan menuju tantangan baru yang mungkin berlanjut hingga Piala Dunia 2030.