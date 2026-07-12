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Di ambang jurang... Akankah Argentina tetap selamat berkat sosok pahlawan?

Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
England vs Argentina
England
L. Scaloni
L. Messi
Argentina
Swiss
AS
Inggris

Tantangan besar menanti rekan-rekan Messi

Tim nasional Argentina yang dipimpin oleh pelatih kepala Lionel Scaloni terus melaju di Piala Dunia 2026, setelah berhasil mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 pada babak perpanjangan waktu, sehingga lolos ke semifinal untuk ketiga kalinya berturut-turut di ajang Piala Dunia.

Namun, meski lolos, sang juara bertahan meninggalkan banyak tanda tanya mengenai performa mereka, setelah tampil jauh dari performa dominan yang mereka tunjukkan di Piala Dunia Qatar.

Sekali lagi, Argentina membuktikan bahwa mereka memiliki jiwa juara dan kemampuan luar biasa untuk bertahan dalam situasi tersulit, namun kelelahan fisik dan penurunan performa tim menimbulkan keraguan menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Inggris.

  • Kepribadian sang pahlawan menyelamatkan Scaloni

    Saat menghadapi Swiss, Argentina kembali mengulangi skenario yang sering dialaminya di babak gugur, di mana mereka harus berjuang keras sepanjang pertandingan sebelum akhirnya memastikan lolos pada babak perpanjangan waktu. Meskipun tim ini tidak tampil dalam performa terbaiknya, mereka sekali lagi menunjukkan semangat juang yang besar dan menolak menyerah hingga detik-detik terakhir—sifat yang menjadi ciri khas tim asuhan Scaloni dalam beberapa tahun terakhir. 

    Namun, di sisi lain, beberapa kelemahan kembali muncul, terutama penurunan kondisi fisik yang jelas dan kesulitan dalam mengendalikan jalannya pertandingan.

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  • Messi yang memulai... lalu Argentina kehilangan kendali

    Argentina mengawali pertandingan dengan sempurna, saat Lionel Messi menciptakan gol pertama dari tendangan sudut yang kemudian diselesaikan oleh Alexis McAllister ke gawang. Meskipun unggul lebih dulu, sang juara bertahan gagal menerapkan gaya permainan khasnya yang mengandalkan penguasaan bola dan umpan-umpan pendek; sebaliknya, mereka membiarkan Swiss menguasai bola dan lebih mengandalkan umpan-umpan panjang serta serangan balik, sambil hanya berusaha memperlambat tempo permainan dan mempertahankan keunggulan.

    Di babak kedua, tekanan Swiss semakin meningkat hingga Ndoye berhasil mencetak gol penyama kedudukan, sehingga Argentina mengalami masa-masa tersulitnya dalam pertandingan tersebut, menurut analisis jaringan Globo.

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  • Serangan yang menegangkan... dan pergantian pemain yang menentukan hasil pertandingan

    Pertandingan berubah setelah Breel Embolo diusir dari lapangan akibat menerima kartu kuning kedua karena melakukan pelanggaran curang, setelah dilakukan tinjauan video (VAR), sebuah keputusan yang memberi Argentina keunggulan jumlah pemain.

    Meskipun demikian, tim asuhan Scaloni gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tersebut selama waktu normal, sehingga terpaksa menjalani babak perpanjangan waktu lagi, untuk ketiga kalinya di babak gugur.

    Di sinilah pergantian pemain memainkan peran yang menentukan, karena Scaloni memasukkan Flaco López, yang menciptakan gol penentu bagi Julián Álvarez, sekaligus menegaskan sekali lagi pengaruh bangku cadangan dalam perjalanan tim nasional Argentina.

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  • Kelelahan... Tantangan terbesar menjelang laga melawan Inggris

    Meskipun berhasil lolos, Argentina meninggalkan kesan yang jelas bahwa mereka tidak lagi sekuat dulu seperti yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya.

    Kelelahan terlihat jelas pada sebagian besar pemain, sementara tim semakin bergantung pada Messi bahkan dalam situasi di mana ia bukanlah pilihan terbaik, yang mencerminkan berkurangnya opsi serangan lainnya.

    Scaloni kini dituntut untuk menemukan solusi cepat sebelum menghadapi Inggris di semifinal, terutama karena terus mengandalkan semangat juang saja mungkin tidak cukup saat menghadapi tim-tim papan atas.

    Pertanyaan yang tetap muncul: Apakah Argentina akan terus bertahan dengan karakter seorang pahlawan?

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