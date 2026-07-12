Di ambang jurang... Akankah Argentina tetap selamat berkat sosok pahlawan?

Tim nasional Argentina yang dipimpin oleh pelatih kepala Lionel Scaloni terus melaju di Piala Dunia 2026, setelah berhasil mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 pada babak perpanjangan waktu, sehingga lolos ke semifinal untuk ketiga kalinya berturut-turut di ajang Piala Dunia.

Namun, meski lolos, sang juara bertahan meninggalkan banyak tanda tanya mengenai performa mereka, setelah tampil jauh dari performa dominan yang mereka tunjukkan di Piala Dunia Qatar.

Sekali lagi, Argentina membuktikan bahwa mereka memiliki jiwa juara dan kemampuan luar biasa untuk bertahan dalam situasi tersulit, namun kelelahan fisik dan penurunan performa tim menimbulkan keraguan menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Inggris.