Dengan minuman keras gratis dan jersey terlarang: Sudut-sudut tersembunyi ini menjadi berkah besar bagi suasana Piala Dunia di AS

Tidak seperti negara lain di dunia, sejarah Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh para imigran. Sebagai negara yang konon menawarkan peluang tak terbatas, AS sejak dulu menarik orang-orang yang mencari keamanan atau kemakmuran ekonomi. Presiden Donald Trump telah menetapkan tujuan untuk melawan warisan ini, tidak terkecuali melalui penggunaan badan imigrasi yang terkenal, ICE. Saat ini, sekitar 15 persen dari seluruh penduduk AS lahir di luar negeri, yang berarti 50 juta orang. Jika ditambah dengan anak-anak para migran, angka tersebut menjadi dua kali lipat.

Karena sepak bola—berbeda dengan di AS—merupakan olahraga paling populer di hampir semua negara di dunia, maka di sini pun tinggal cukup banyak orang yang sejak lahir sudah terbiasa dengan sepak bola. Banyak di antaranya berasal dari negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia di negara tempat mereka tinggal. Terutama tentu saja orang Meksiko, yang sekaligus menjadi tuan rumah bersama. Namun, di AS juga terdapat komunitas besar dari negara-negara Amerika Selatan seperti Kolombia, Asia seperti Korea Selatan, atau Karibia seperti Haiti.

Terutama di kota-kota besar AS, mereka sering terhubung erat. Organisasi seperti "Houston Haitians United" menyelenggarakan berbagai acara untuk komunitas masing-masing: konser, konferensi, acara olahraga, dan kini selama Piala Dunia, pemutaran bersama. Dengan demikian, komunitas migran menciptakan sudut-sudut tersembunyi dengan atmosfer Piala Dunia yang autentik.

Secara keseluruhan, kehadiran publik turnamen ini di AS—terlepas dari beberapa pengecualian seperti orang-orang Skotlandia yang merayakan dengan meriah di Boston—cenderung terbatas pada stadion dan zona penggemar. Piala Dunia ini tentu saja tidak mendominasi pemandangan kota secara umum seperti halnya Euro dua tahun lalu di Jerman atau Piala Dunia 2022 di Qatar (di mana hanya ada satu kota tempat semua acara berlangsung).