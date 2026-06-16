Sebuah taman bir di bagian utara Houston, Texas, AS. Matahari perlahan terbenam, namun cuaca masih terasa sangat panas. Di layar raksasa ditayangkan pertandingan sepak bola, di depannya duduk dua pria di kursi lipat sambil berteriak tanpa henti ke mikrofon. Biasanya secara bersamaan. Sekitar 200 penggemar di sekitarnya ikut menyimak dan bersorak-sorai.
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Dengan minuman keras gratis dan jersey terlarang: Sudut-sudut tersembunyi ini menjadi berkah besar bagi suasana Piala Dunia di AS
Keramaiannya sama hebohnya dengan antusiasme yang terasa. Tak heran, tim nasional mereka baru saja memainkan pertandingan Piala Dunia pertama mereka dalam 52 tahun. Dalam kembalinya Haiti ke panggung sepak bola dunia melawan Skotlandia, mereka ingin merasakan sedikit nuansa budaya nasional di jauh dari tanah air Karibia mereka, dan tidak mendengarkan komentar-komentar dari Amerika Serikat di televisi.
Oleh karena itu, organisasi "Houston Haitians United" telah menyelenggarakan acara menonton bersama dengan komentator mereka sendiri, yang berteriak dalam campuran bahasa Kreol, Prancis, dan Inggris. Bagi telinga penutur bahasa Jerman, ini terdengar seperti bahasa rahasia yang tersandi. Namun, di AS ada banyak orang yang mengerti: sekitar 850.000 orang Haiti diperkirakan tinggal di sini, lebih dari 30.000 di antaranya di kota metropolitan Houston, Texas.
Suasana Piala Dunia di "Houston Haitians United"
Tidak seperti negara lain di dunia, sejarah Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh para imigran. Sebagai negara yang konon menawarkan peluang tak terbatas, AS sejak dulu menarik orang-orang yang mencari keamanan atau kemakmuran ekonomi. Presiden Donald Trump telah menetapkan tujuan untuk melawan warisan ini, tidak terkecuali melalui penggunaan badan imigrasi yang terkenal, ICE. Saat ini, sekitar 15 persen dari seluruh penduduk AS lahir di luar negeri, yang berarti 50 juta orang. Jika ditambah dengan anak-anak para migran, angka tersebut menjadi dua kali lipat.
Karena sepak bola—berbeda dengan di AS—merupakan olahraga paling populer di hampir semua negara di dunia, maka di sini pun tinggal cukup banyak orang yang sejak lahir sudah terbiasa dengan sepak bola. Banyak di antaranya berasal dari negara-negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia di negara tempat mereka tinggal. Terutama tentu saja orang Meksiko, yang sekaligus menjadi tuan rumah bersama. Namun, di AS juga terdapat komunitas besar dari negara-negara Amerika Selatan seperti Kolombia, Asia seperti Korea Selatan, atau Karibia seperti Haiti.
Terutama di kota-kota besar AS, mereka sering terhubung erat. Organisasi seperti "Houston Haitians United" menyelenggarakan berbagai acara untuk komunitas masing-masing: konser, konferensi, acara olahraga, dan kini selama Piala Dunia, pemutaran bersama. Dengan demikian, komunitas migran menciptakan sudut-sudut tersembunyi dengan atmosfer Piala Dunia yang autentik.
Secara keseluruhan, kehadiran publik turnamen ini di AS—terlepas dari beberapa pengecualian seperti orang-orang Skotlandia yang merayakan dengan meriah di Boston—cenderung terbatas pada stadion dan zona penggemar. Piala Dunia ini tentu saja tidak mendominasi pemandangan kota secara umum seperti halnya Euro dua tahun lalu di Jerman atau Piala Dunia 2022 di Qatar (di mana hanya ada satu kota tempat semua acara berlangsung).
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Haiti lolos ke Piala Dunia saat berada di pengasingan
"Saya sangat bersemangat," kata Jean Michel, salah satu pendiri dan presiden "Houston Haitians United" sekaligus salah satu penyelenggara acara nonton bareng ini. "Ini adalah momen yang luar biasa dalam sejarah kami di Houston. Kami ingin merayakan Piala Dunia." Lokasi acaranya adalah sebuah tempat pembuatan bir kecil dengan taman bir, yang hari ini dihiasi dengan bendera Haiti, balon biru dan merah, serta taplak meja. 50 penggemar pertama akan mendapatkan paket hadiah berisi minuman keras gratis, peluit, lolipop, dan kue.
Ada makanan jalanan Haiti, bir, dan koktail. Spanduk-spanduk mempromosikan sebuah supermarket Haiti dan salon rambut. Pada babak istirahat dan setelah pertandingan, seorang DJ memutar musik Haiti. Sebagai salah satu penyelenggara acara, klub sepak bola "Haitian Soccer United" juga turut hadir. Banyak orang di sini dengan bangga mengenakan seragam nasional Haiti yang dilarang oleh FIFA. Di bagian bawah pinggirnya terdapat motif kecil Pertempuran Vertiers tahun 1803, yang memungkinkan kemerdekaan Haiti dari Prancis. Karena pesan politiknya, FIFA melarang asosiasi tersebut menggunakan seragam tersebut dalam pertandingan Piala Dunia.
Melalui kemerdekaannya pada tahun 1804, Haiti menjadi negara pertama di dunia yang dipimpin oleh mantan budak. Dalam beberapa dekade terakhir, Haiti mengalami kemunduran yang tak tertandingi akibat bencana alam, kelaparan, korupsi, dan perang antar-geng. Sejak pembunuhan Presiden terpilih Jovenel Moise pada tahun 2021, keadaan di negara ini sebagian besar berada dalam kekacauan. Ratusan ribu orang mengungsi, banyak di antaranya ke AS. Akibat pertempuran, stadion di ibu kota Port-au-Prince pun rusak parah. Tim nasional harus memainkan semua pertandingan kandang di pulau-pulau tetangga, yang membuat kualifikasi Piala Dunia kedua ini—setelah 1974 ketika Haiti gagal di babak penyisihan tanpa meraih poin—semakin luar biasa.
Pelatih nasional Prancis, Sebastien Migne, belum pernah menginjakkan kaki di tanah Haiti. Para pemainnya tersebar di seluruh dunia. Seorang bermain di Iran, seorang di Ekuador, dan kiper ketiga, Josue Duverger, bermain di klub divisi kelima Jerman, Cosmos Koblenz. Selain Curacao, Haiti dianggap sebagai tim underdog terbesar di turnamen ini.
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"Kualifikasi Piala Dunia ini memberi kami semangat baru"
Saat melawan Skotlandia, Haiti tertinggal lebih dulu, namun berjuang dengan gigih dan beberapa kali nyaris saja menyamakan kedudukan. Untuk memohon keberuntungan, Jean Michel meniup tanduk kambing gunung di acara nonton bareng. Namun, hal itu pun tak membuahkan hasil. Meskipun kalah 0-1, para penggemar secara keseluruhan merasa puas dengan penampilan yang memukau tersebut. Bagi Haiti, Piala Dunia ini bukan hanya soal gol dan kemenangan. Tetapi juga tentang, untuk sekali ini, dipandang secara positif di kancah internasional.
"Kami tahu bahwa orang-orang mungkin memiliki citra buruk tentang negara kami, bahwa ada banyak masalah," kata gelandang Haiti Jean-Ricner Bellegarde sebelum turnamen. Oleh karena itu, partisipasi di Piala Dunia ini "akan memberikan banyak manfaat bagi negara, masyarakat, dan keluarga saya". Dalam pertandingan pembuka melawan Skotlandia, bukan hanya penampilan tim yang memukau. Rekaman pesta suporter yang besar dan damai di Haiti juga menghadirkan pemandangan yang indah.
"Kualifikasi Piala Dunia ini menghidupkan kami kembali setelah semua yang terjadi di negara kami. Ini menyatukan orang-orang dengan cara yang positif," kata Jean Michel, dan terdengar hampir seperti seorang politisi: "Kami bisa membangkitkan kembali negara kami." Hampir seperti mantra, di sini, di tempat nonton bareng, terdengar harapan akan kembalinya—kembalinya diri sendiri dan kembalinya tim nasional.
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Para pendukung Haiti dilarang masuk ke Amerika Serikat
Pada pertandingan grup kedua hari Jumat, Brasil akan menjadi lawan mereka. Bagi Haiti, ini adalah pertandingan yang sangat istimewa, bukan hanya karena mereka akan menghadapi juara dunia terbanyak sepanjang sejarah. Jika tim nasional mereka sendiri tidak lolos, sebagian besar warga Haiti secara tradisional mendukung Brasil. "Houston Haitians United" akan kembali menyelenggarakan acara menonton bersama. Namun, acara tersebut tidak akan diadakan pada pertandingan terakhir melawan Maroko. Pertandingan tersebut akan digelar di Atlanta, dan banyak anggota komunitas yang ingin melakukan perjalanan sekitar sebelas jam ke arah timur laut untuk menyaksikannya secara langsung.
Di stadion-stadion Piala Dunia, tim nasional Haiti hanya bisa mengandalkan dukungan dari komunitas yang tinggal di AS. Para penggemar dari Haiti, sama seperti dari Iran, dikenakan larangan masuk secara umum. Jika tergantung pada Presiden Donald Trump, mungkin banyak warga Haiti yang tinggal di AS sudah lama dikirim pulang. Namun, bagi atmosfer Piala Dunia di negara ini, kehadiran mereka merupakan berkah—sama seperti banyak komunitas migran lain dari negara-negara peserta Piala Dunia.