Atmosfer di dalam skuad Prancis semakin toksik menyusul adu komentar terbaru antara dua bintang tersebut. Mbappe mengklaim dirinya "selalu dianggap sebagai sosok terpilih" dan menyiratkan rekan setimnya memiliki "karier yang berbeda" karena cedera. Hal itu memicu respons cepat dari Dembele setelah kemenangan 1-0 Paris Saint-Germain atas Brest pada Minggu, dengan membalas: "Saya tidak pernah menjadi sosok terpilih, saya bekerja keras dan mendapat ganjaran berupa tahun yang luar biasa bersama Paris."

Menurut L'Equipe, komentar-komentar spesifik ini menjadi titik puncak bagi Dembele, yang selama ini selalu memilih untuk tetap bungkam di depan publik meski merasa kesal oleh sejumlah pernyataan kaptennya dalam beberapa tahun terakhir.