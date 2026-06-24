DAZN, fitur “Multiview” untuk menonton beberapa pertandingan Piala Dunia 2026 secara bersamaan

Fitur baru yang terintegrasi dalam aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyaksikan hingga empat pertandingan olahraga secara langsung dan bersamaan, dalam satu layar. Tersedia melalui smartphone (iOS dan Android), web (Chrome, Firefox, Edge, dan Safari), serta melalui TV bagi pengguna Apple TV, para penggemar dapat mengaktifkannya malam ini pukul 21.00, saat pertandingan Swiss vs Kanada berlangsung bersamaan dengan Bosnia dan Herzegovina vs Qatar. Berkat fitur baru ini, para penggemar sepak bola tidak perlu lagi memilih satu pertandingan saja, melainkan dapat memantau perkembangan berbagai pertandingan dalam satu layar, dengan siaran langsung kedua pertandingan tersebut, tanpa melewatkan satu aksi pun.