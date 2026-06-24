Fase penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2026 akan segera berakhir, dan babak gugur semakin dekat. Jadwal pertandingan dalam beberapa hari ke depan akan menampilkan sejumlah pertandingan yang berlangsung secara bersamaan, yang dapat disaksikan secara langsung oleh para penggemar tanpa melewatkan satu detik pun, berkat fitur “Multiview” dari DAZN.
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DAZN, fitur “Multiview” untuk menonton beberapa pertandingan Piala Dunia 2026 secara bersamaan
Fitur baru yang terintegrasi dalam aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyaksikan hingga empat pertandingan olahraga secara langsung dan bersamaan, dalam satu layar. Tersedia melalui smartphone (iOS dan Android), web (Chrome, Firefox, Edge, dan Safari), serta melalui TV bagi pengguna Apple TV, para penggemar dapat mengaktifkannya malam ini pukul 21.00, saat pertandingan Swiss vs Kanada berlangsung bersamaan dengan Bosnia dan Herzegovina vs Qatar. Berkat fitur baru ini, para penggemar sepak bola tidak perlu lagi memilih satu pertandingan saja, melainkan dapat memantau perkembangan berbagai pertandingan dalam satu layar, dengan siaran langsung kedua pertandingan tersebut, tanpa melewatkan satu aksi pun.
Perkembangan ini merupakan bagian dari visi DAZN yang lebih luas untuk melampaui sekadar siaran langsung dan menciptakan pengalaman unik bagi komunitas penggemar, yang mampu menghadirkan emosi layaknya di stadion sehingga mereka benar-benar menjadi bagian utama dari pertandingan. Mulai dari gambar dalam format HDR hingga audio Dolby 5.1, dari klip pendek vertikal di DAZN Stories hingga fitur-fitur canggih terbaru di FanZone, pengalaman menonton di DAZN semakin imersif dan mirip dengan yang dirasakan para penggemar di stadion.
Sandeep Tiku, CTO DAZN Group, menekankan: "Piala Dunia FIFA 2026 merupakan kesempatan luar biasa untuk membawa pengalaman para penggemar di DAZN ke level yang lebih tinggi. Teknologi kami sedang mengubah cara para penggemar menikmati olahraga, dan setiap fitur yang kami rancang dan integrasikan ke dalam aplikasi dirancang untuk mencapai satu tujuan: melampaui sekadar siaran langsung untuk semakin mendekatkan orang-orang dengan olahraga yang mereka cintai. Mulai dari “Multiview” hingga personalisasi profil, hingga fitur-fitur baru di FanZone, semuanya dirancang untuk membuat pengalaman menonton menjadi lebih imersif dan interaktif."
Cara mengaktifkan “Multiview” di smartphone, web, dan Apple TV: cukup buka aplikasi DAZN, pilih pertandingan langsung yang ingin ditonton, putar siaran langsungnya, lalu klik ikon “Multiview” yang muncul di pojok kanan bawah layar. Selanjutnya, setelah siaran langsung dimulai, dari smartphone Anda dapat memilih pertandingan tambahan yang ingin ditonton secara bersamaan, sedangkan dari web atau Apple TV, Anda dapat menampilkan hingga maksimal empat acara di layar asalkan semuanya disiarkan secara langsung. Kapan pun, setiap penggemar dapat memilih pertandingan mana yang ingin didengarkan dengan mengetuk layar pertandingan tersebut untuk memilih audio siaran langsungnya.