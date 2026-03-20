David Raya mengungkap klub besar Eropa yang nyaris ia gabung sebelum bergabung dengan Arsenal

Raya mengungkapkan bahwa ia sebenarnya bisa saja pindah ke Bayern Munich sebelum akhirnya bergabung dengan The Gunners, di mana ia telah berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di negaranya. Arsenal awalnya meminjam Raya untuk musim 2023/24, namun kemudian mempermanenkan statusnya pada Juli 2024 melalui kesepakatan senilai £27 juta.

Namun, kini pemain internasional Spanyol itu mengungkapkan bahwa ia sempat memiliki kesempatan untuk pindah ke Bundesliga.

Menurut Fabrizio Romano, ia mengatakan: "Saya hampir saja bergabung dengan klub lain, tetapi untungnya hal itu tidak terjadi dan pada akhirnya Arsenal mengajukan tawaran dan saya datang ke sini. Klub mana? Itu adalah Bayern Munich."