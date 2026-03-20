Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
David Raya mengungkap klub besar Eropa yang nyaris ia gabung sebelum bergabung dengan Arsenal
Pengakuan Raya
Raya mengungkapkan bahwa ia sebenarnya bisa saja pindah ke Bayern Munich sebelum akhirnya bergabung dengan The Gunners, di mana ia telah berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di negaranya. Arsenal awalnya meminjam Raya untuk musim 2023/24, namun kemudian mempermanenkan statusnya pada Juli 2024 melalui kesepakatan senilai £27 juta.
Namun, kini pemain internasional Spanyol itu mengungkapkan bahwa ia sempat memiliki kesempatan untuk pindah ke Bundesliga.
Menurut Fabrizio Romano, ia mengatakan: "Saya hampir saja bergabung dengan klub lain, tetapi untungnya hal itu tidak terjadi dan pada akhirnya Arsenal mengajukan tawaran dan saya datang ke sini. Klub mana? Itu adalah Bayern Munich."
- Getty Images Sport
Kiper yang 'benar-benar luar biasa'
Manajer Mikel Arteta telah berulang kali memuji Raya di masa lalu, dan menyebut kipernya sebagai "sungguh luar biasa" setelah kemenangan mereka di Liga Champions tengah pekan ini atas Bayer Leverkusen.
Ia mengatakan: "Dalam dua pertandingan, yang terakhir adalah tendangan bebas, dan sebelumnya sundulan, dan hari ini dia melakukan penyelamatan. Dia melakukan penyelamatan yang luar biasa. Itulah mengapa dia ada di sini. Kita harus menghargai kiper yang kita miliki karena dia benar-benar luar biasa."
Pengaruh Heinze
Raya pun memuji pelatih Gabriel Heinze, mantan bek Manchester United, karena telah menanamkan "semangat juang" dalam barisan pertahanan.
Dia menambahkan: "Dia adalah sosok, dia adalah pelatih, yang menginginkan kami untuk berjuang - dengan intensitas tinggi. Untuk memenangkan pertandingan, Anda harus bertahan dengan sangat baik, terutama di liga ini. Ini adalah liga terberat di dunia.
"Anda harus sangat, sangat, sangat solid untuk bisa memenangkan pertandingan. Biasanya, pertandingan dimenangkan dengan selisih satu gol. Jadi, sangat, sangat penting untuk menjaga aset itu dari kami, dari semua orang. Bukan hanya barisan belakang, tapi setiap pemain. Jadi, dia juga layak mendapat banyak pujian."
Jamie Carragher memuji Raya di awal musim ini, dengan mengatakan: “Dengar, menurut saya dia adalah kiper yang brilian. Ini adalah salah satu rekrutan terbaik yang pernah dilakukan Arsenal. Dia benar-benar peningkatan dari Aaron Ramsdale. Bagi saya, David Raya bersaing dengan Alisson sebagai kiper terbaik di Liga Premier. Dia jelas salah satu kiper terbaik di dunia dan itulah mengapa dia sering mencatatkan clean sheet.”
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Arsenal saat ini memuncaki klasemen Liga Premier, unggul sembilan poin dari Manchester City, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.
Namun, pertama-tama, kedua klub akan bertanding di final Carabao Cup akhir pekan ini, dan Arteta yakin timnya lebih dari mampu mengangkat trofi tersebut.
Dia berkata: "Saya benar-benar siap dan yakin bahwa kami akan mewujudkannya.
"Ketika momen-momen krusial tiba dan saatnya untuk merebut trofi, mengambilnya, dan membawanya pulang, itulah saatnya Anda harus tampil lebih baik dan membuat perbedaan.
"Itulah mengapa kami semua sangat bersemangat karena kami tahu apa yang dipertaruhkan, dan kini ini tentang langkah berikutnya, pertandingan berikutnya, serta fakta bahwa kami berada di akhir Maret dan masih berkompetisi di empat ajang menunjukkan banyak hal tentang tim ini.
"Ini adalah salah satu momen penentu karena pada akhirnya yang penting adalah apakah Anda memenangkan trofi atau tidak. Kami harus membuktikan hal itu. Itu jelas. Dan itu harus dilakukan di lapangan."
Iklan