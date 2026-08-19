Menurut Manchester Evening News, Manchester United masih perlu membenahi posisi-posisi kunci dalam tim yang membutuhkan penguatan segera, khususnya di area bek sayap dan lini tengah. Luke Shaw tetap menjadi satu-satunya opsi bek kiri senior, sehingga target seperti Joaquin Seys dari Club Brugge menjadi pilihan yang terjangkau dan praktis dengan nilai sekitar £30 juta. Sementara itu, Carrick telah mengidentifikasi Adam Wharton dari Crystal Palace sebagai target utama di lini tengah, meski pemain muda itu dihargai sekitar £85 juta.

Mengamankan Seys dan Wharton sebelum bursa transfer ditutup akan sangat membantu menempatkan United dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk musim mendatang. Mendatangkan bala bantuan ini sangat penting untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat di semua kompetisi.