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Darurat di Old Trafford! Michael Carrick menghadapi empat masalah transfer besar sebelum hari terakhir bursa transfer
Memperkuat kedalaman skuad di posisi bek sayap dan lini tengah
Menurut Manchester Evening News, Manchester United masih perlu membenahi posisi-posisi kunci dalam tim yang membutuhkan penguatan segera, khususnya di area bek sayap dan lini tengah. Luke Shaw tetap menjadi satu-satunya opsi bek kiri senior, sehingga target seperti Joaquin Seys dari Club Brugge menjadi pilihan yang terjangkau dan praktis dengan nilai sekitar £30 juta. Sementara itu, Carrick telah mengidentifikasi Adam Wharton dari Crystal Palace sebagai target utama di lini tengah, meski pemain muda itu dihargai sekitar £85 juta.
Mengamankan Seys dan Wharton sebelum bursa transfer ditutup akan sangat membantu menempatkan United dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk musim mendatang. Mendatangkan bala bantuan ini sangat penting untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat di semua kompetisi.
- Getty Images Sport
Menyelesaikan masa depan Marcus Rashford yang tidak pasti
Satu keputusan besar yang harus diambil menyangkut masa depan Marcus Rashford setelah penyerang berpengalaman itu menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Barcelona. Meski ia telah kembali ke Old Trafford untuk pramusim, pertanyaan tetap muncul soal di mana ia akan bermain musim ini setelah pembicaraan transfer permanen gagal karena tuntutan gaji.
Jika Rashford bertahan, Carrick bisa merencanakan lini depannya dengan memasukkan nama pemain internasional Inggris itu, tetapi kepergiannya bisa memicu perekrutan pengganti pada saat-saat akhir. Keputusan final harus diambil secepatnya untuk memberikan stabilitas bagi skuad.
Mengelola opsi striker pelapis
Joshua Zirkzee terus dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus hampir sepanjang musim panas ini, yang akan membuat Benjamin Sesko tanpa pelapis striker murni. Meski Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo pernah bermain di posisi sentral, Carrick kemungkinan besar akan menghargai kehadiran tambahan seorang No. 9 alami untuk diajak bekerja sama.
Bamba Dieng dari Lorient muncul sebagai opsi potensial setelah mencetak 15 gol musim lalu, yang menarik minat dari berbagai klub. Membawa pemain internasional Senegal itu ke Old Trafford bisa memberikan persaingan penting bagi Sesko di lini serang.
- Getty Images Sport
Merampingkan kepindahan akhir dan peminjaman
United berencana melepas beberapa pemain lagi, baik dengan status pinjaman maupun secara permanen, sebelum tenggat musim panas. Harry Amass menarik perhatian dari West Ham dan Norwich City, sementara talenta akademi seperti Toby Collyer, Dan Gore, dan Chido Obi diperkirakan akan menjajaki kepindahan sementara.
Menyeimbangkan peminjaman keluar dan penjualan permanen ini sangat krusial saat Carrick dan dewan klub merampungkan struktur skuad mereka. Mengelola aset pinggiran ini secara efektif akan menuntaskan jendela transfer yang sibuk dan transformatif bagi klub.
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