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vinicius junior - bondarenko - al bulayhi - فينيسيوس جونيور - علي البليهي - أرتيم بوندارينكوAI - Gemini

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Dari Vinicius hingga Bondarenko: Bagaimana teriakan cemoohan Bernabeu sampai ke Liga Arab Saudi?

FEATURES
Vinicius Junior
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
Real Madrid vs Inter
Inter
Champions League
A. Bondarenko
A. Al-Bulayhi
A. Al Amri
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Brasil
Spanyol
Italia
Ukraina
Arab Saudi

Kutukan Real Madrid menghantam Rashan, apa penyebabnya?

Dalam kacamata sepakbola, suporter memainkan peran yang oleh sebagian orang dianggap sebagai yang paling menonjol dari semuanya, melalui dukungan kepada para pemain dan memberi mereka energi tambahan yang membekali mereka kemampuan untuk mengungguli lawan-lawannya. Namun, hal ini tidak selalu terjadi.

Beberapa tahun terakhir menyaksikan situasi yang berlawanan, setelah suporter, di beberapa waktu, berubah menjadi senjata yang justru dapat menghambat tim alih-alih mendorongnya ke depan, serta melemahkan kemampuan para pemainnya alih-alih menguatkannya.

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  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Artem Bondarenko: korban terbaru

    Korban terbaru dari fenomena ini adalah gelandang anyar Al Ahli asal Ukraina, Artem Bondarenko, yang datang dari Shakhtar Donetsk. Ia mengalami situasi yang sangat sulit saat menghadapi Al Riyadh di Liga Roshn.

    Al Ahli menang atas Al Riyadh dengan skor 5-0 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat malam kemarin, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal, pada pekan kelima Liga Roshn Arab Saudi.

    Pertandingan ini menyaksikan sebuah kejadian luar biasa, ketika para suporter Al Ahli melontarkan cemoohan kepada pemain asal Ukraina tersebut tanpa henti sejak awal hingga akhir laga.

    Hal itu terjadi karena para suporter Al Ahli sebelumnya telah melancarkan kampanye untuk menolak perekrutan Bondarenko, dengan alasan kebutuhan akan pemain yang lebih baik di lini tengah, sebelum akhirnya klub bersikeras untuk merekrutnya.

    Transfer tersebut memicu kemarahan para suporter, terutama terhadap mantan direktur olahraga asal Portugal, Rui Pedro Braz, sebelum keputusan pemberhentiannya dari jabatan tersebut dikeluarkan pada Kamis lusa lalu.

    Namun, sikap para suporter Al Ahli itu juga memicu kemarahan di antara para pemain tim, terutama bek asal Brasil Roger Ibanez, kiper asal Senegal Edouard Mendy, penyerang asal Inggris Ivan Toney, serta pelatih asal Belanda Marino Pusic.

    Kemarahan itu bahkan sampai kepada sejumlah legenda klub, seperti Hussein Abdulghani, di mana semuanya menuntut para suporter untuk mendukung para pemain tim selama mereka mengenakan lambang klub, demi mendapatkan penampilan terbaik dari mereka.

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  • Manchester-City-vs-Al-Hilal-16th-Round-FIFA-Club-World-Cup-2025AFP

    Ali Al-Bulaihi, sang pemantik cemoohan

    Fenomena suporter yang melancarkan cemoohan kepada para pemain mereka sendiri bukanlah hal yang lazim di Liga Arab Saudi, dan Ali Al-Bulaihi, bek Al-Shabab saat ini, dianggap sebagai orang pertama yang mengalaminya dalam beberapa tahun terakhir, ketika masih menjadi pemain Al-Hilal.

    Hal itu terjadi pada awal tahun lalu, seiring merosotnya hasil-hasil Al-Hilal di bawah asuhan pelatih asal Portugal Jorge Jesus, serta ketidakmampuan Al-Bulaihi menampilkan performa terbaiknya saat itu.

    Suporter "Sang Pemimpin" melancarkan cemoohan kepada bek internasional tersebut dalam lebih dari satu pertandingan, meskipun ia merupakan salah satu pemimpin tim dan tengah menjalani musim kedelapannya bersama klub itu, namun hal tersebut tidak menyelamatkannya dari luapan kemarahan.

    Jesus, begitu pula sejumlah legenda Al-Hilal seperti Sami Al-Jaber, meminta suporter tim untuk menghentikan fenomena tersebut dan mendukung para pemain dalam kondisi apa pun.

  • Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Abdulilah Al-Amri: Cinta Setelah Permusuhan

    Hal serupa terulang pada awal musim lalu, tetapi kali ini di klub Al Nassr, meskipun itu juga terjadi di bawah pengawasan Jesus, setelah ia pindah untuk melatih "Al Alami".

    Korban kali ini adalah bek Arab Saudi Abdulelah Al Amri, yang menghadapi kemarahan besar dari para suporter karena keinginan kuatnya untuk pindah ke rival tradisional Al Ittihad menjelang awal musim lalu.

    Persoalan tidak berhenti sampai di situ, di mana Al Amri menolak merayakan gol-gol yang dicetak tim, sebagai isyarat penolakannya untuk bertahan bersama tim di luar kehendaknya.

    Para suporter Al Nassr menanggapi tindakan Al Amri dengan melontarkan cemoohan kepadanya, hal yang memicu kemarahan Jesus yang bereaksi keras terhadap para suporter, dan meminta mereka untuk menghentikan tindakan tersebut, yang memang benar-benar terjadi setelah itu.

    Setelah Al Amri memulai musim lalu sebagai musuh para suporter Al Nassr, ia berubah menjadi salah satu pemimpin tim dan salah satu idola para suporter tersebut, setelah ia berjuang habis-habisan membela kaosnya, dan berkontribusi dalam meraih gelar Liga Roshn Arab Saudi.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Dari Bernabeu ke Liga Arab Saudi

    Cemoohan terhadap para pemain sebuah tim bisa terjadi di setiap stadion di dunia, namun yang paling terkenal terkait dengan Stadion Santiago Bernabeu, markas Real Madrid, yang telah menyaksikan banyak cemoohan sepanjang masa.

    Musim lalu menjadi contoh dari cemoohan tersebut dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, terlebih karena tim Los Blancos gagal meraih gelar apa pun, dan menderita rentetan hasil negatif sepanjang musim.

    Suporter Real Madrid menyasar para pemain mereka dengan cemoohan tersebut, baik secara kolektif maupun individu, dan korban paling menonjol dari cemoohan itu adalah penyerang sayap asal Brasil, Vinicius Junior, di samping bintang Prancis Kylian Mbappe, serta rekan senegaranya, Aurelien Tchouameni.

    Cemoohan ini memicu kemarahan Florentino Perez, presiden Real Madrid, di mana ia menegaskan bahwa hal itu tidak masuk akal, dan meminta para suporter untuk menghentikannya, terlebih setelah cemoohan tersebut menyasar dirinya secara pribadi.

  • Mengapa suara cemoohan mulai muncul di Liga Arab Saudi?

    Dapat dikatakan bahwa penyebab utama munculnya fenomena teriakan cemoohan di Liga Arab Saudi adalah perasaan para suporter bahwa mereka tidak dipedulikan atau pandangan dan perasaan mereka tidak diperhatikan sama sekali.

    Suporter Al Hilal baru melontarkan teriakan cemoohan kepada Ali Al Bulaihi setelah beberapa pertandingan di mana bek Arab Saudi itu tampil sangat buruk, dan menyebabkan sejumlah gol yang bersarang di gawang timnya.

    Selama periode itu, suporter Al Hilal melancarkan beberapa kampanye untuk menuntut agar bek internasional lainnya, Hassan Tambakti, dimainkan di samping pemain Senegal, Kalidou Koulibaly, menggantikan Al Bulaihi, terlebih lagi karena ia telah membuktikan kelayakannya dalam penampilannya yang tidak banyak.

    Namun, Jesus tidak menanggapi seruan tersebut, dan seiring berlanjutnya kesalahan-kesalahan Al Bulaihi, para suporter tak punya pilihan selain melontarkan teriakan cemoohan kepadanya, untuk menekan pelatih asal Portugal itu dan memaksanya mundur dari keyakinannya, dan mereka tidak berhenti hingga mendapatkan apa yang mereka inginkan.

    Begitu pula halnya dengan Al Amri, para suporter tidak menyerangnya dengan keras kecuali setelah mereka melihat penolakannya untuk merayakan gol-gol tim, serta ia memperlihatkan kepada semua orang bahwa ia mengenakan lambang ini secara terpaksa, dan bahwa ia menolak bermain demi para suporter ini.

    Begitu bek Arab Saudi itu menarik kembali sikapnya, dan menyampaikan permintaan maafnya kepada suporter Al Nassr, keadaan pun mereda antara kedua belah pihak, bahkan setelah itu ia menjadi salah satu pemimpin tim dan salah satu elemen paling berpengaruh di dalamnya.

    Adapun Bondarenko, meskipun ia bukan pihak yang bersalah dalam krisisnya, tetapi penyebabnya sama seperti pada kasus-kasus sebelumnya, di mana manajemen Al Ahli mengabaikan untuk mendengarkan pandangan para suporter, dan bersikeras mendatangkan pemain yang tidak mereka setujui untuk tim.

    Menghadapi kekeraskepalaan manajemen ini, para suporter tak menemukan cara lain untuk mengungkapkan kemarahan dan penolakan mereka selain dengan melontarkan teriakan cemoohan kepada pemain yang mendapati dirinya menjadi korban sebuah pertikaian yang sama sekali bukan salah satu dari kedua pihaknya.