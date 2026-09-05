Korban terbaru dari fenomena ini adalah gelandang anyar Al Ahli asal Ukraina, Artem Bondarenko, yang datang dari Shakhtar Donetsk. Ia mengalami situasi yang sangat sulit saat menghadapi Al Riyadh di Liga Roshn.

Al Ahli menang atas Al Riyadh dengan skor 5-0 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat malam kemarin, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal, pada pekan kelima Liga Roshn Arab Saudi.

Pertandingan ini menyaksikan sebuah kejadian luar biasa, ketika para suporter Al Ahli melontarkan cemoohan kepada pemain asal Ukraina tersebut tanpa henti sejak awal hingga akhir laga.

Hal itu terjadi karena para suporter Al Ahli sebelumnya telah melancarkan kampanye untuk menolak perekrutan Bondarenko, dengan alasan kebutuhan akan pemain yang lebih baik di lini tengah, sebelum akhirnya klub bersikeras untuk merekrutnya.

Transfer tersebut memicu kemarahan para suporter, terutama terhadap mantan direktur olahraga asal Portugal, Rui Pedro Braz, sebelum keputusan pemberhentiannya dari jabatan tersebut dikeluarkan pada Kamis lusa lalu.

Namun, sikap para suporter Al Ahli itu juga memicu kemarahan di antara para pemain tim, terutama bek asal Brasil Roger Ibanez, kiper asal Senegal Edouard Mendy, penyerang asal Inggris Ivan Toney, serta pelatih asal Belanda Marino Pusic.

Kemarahan itu bahkan sampai kepada sejumlah legenda klub, seperti Hussein Abdulghani, di mana semuanya menuntut para suporter untuk mendukung para pemain tim selama mereka mengenakan lambang klub, demi mendapatkan penampilan terbaik dari mereka.