Masa jabatan Zidane sebagai pelatih Prancis mencapai puncak baru pada Senin malam saat timnya melancarkan kebangkitan telat yang menakjubkan untuk membongkar Belgia 4-1. Prancis memasuki pertandingan di Stade de France itu dengan berada di puncak Grup 1 Nations League dengan tujuh poin, setelah menang tipis 1-0 di Brussels hanya sepekan sebelumnya. Ingin mempertegas keunggulan mereka, Zidane memilih formasi 4-3-3 yang muda, dengan memberi kesempatan starter kepada Guillaume Restes di bawah mistar dan duet bek eksperimental Maxence Lacroix serta Leny Yoro.

Ousmane Dembele langsung memberi nada sejak awal, menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan yang melintas tipis di sisi gawang dalam waktu enam puluh detik. Tekanan terus meningkat ketika Bradley Barcola dan Esteban Lepaul menguji ketangguhan Belgia, dengan Maarten Vandevoordt dipaksa melakukan penyelamatan bagus untuk menggagalkan Barcola pada menit ke-16. Meski Prancis terus menekan, Belgia tetap berbahaya lewat serangan balik. Pada menit ke-35, tim tamu melancarkan pukulan telak ketika Romeo Lavia dari Chelsea membelah pertahanan Prancis dengan umpan akurat, melepas Dodi Lukebakio dalam situasi satu lawan satu dengan Guillaume Restes untuk menyelesaikannya dengan tegas lewat sepakan kaki kiri ke pojok atas gawang.