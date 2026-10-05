AFP
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Dari tertinggal menjadi berjaya! Rentetan gol telat dari Desire Doue dan Michael Olise menutup comeback dramatis Prancis melawan Belgia
Drama akhir di Stade de France
Masa jabatan Zidane sebagai pelatih Prancis mencapai puncak baru pada Senin malam saat timnya melancarkan kebangkitan telat yang menakjubkan untuk membongkar Belgia 4-1. Prancis memasuki pertandingan di Stade de France itu dengan berada di puncak Grup 1 Nations League dengan tujuh poin, setelah menang tipis 1-0 di Brussels hanya sepekan sebelumnya. Ingin mempertegas keunggulan mereka, Zidane memilih formasi 4-3-3 yang muda, dengan memberi kesempatan starter kepada Guillaume Restes di bawah mistar dan duet bek eksperimental Maxence Lacroix serta Leny Yoro.
Ousmane Dembele langsung memberi nada sejak awal, menusuk ke dalam sebelum melepaskan tembakan yang melintas tipis di sisi gawang dalam waktu enam puluh detik. Tekanan terus meningkat ketika Bradley Barcola dan Esteban Lepaul menguji ketangguhan Belgia, dengan Maarten Vandevoordt dipaksa melakukan penyelamatan bagus untuk menggagalkan Barcola pada menit ke-16. Meski Prancis terus menekan, Belgia tetap berbahaya lewat serangan balik. Pada menit ke-35, tim tamu melancarkan pukulan telak ketika Romeo Lavia dari Chelsea membelah pertahanan Prancis dengan umpan akurat, melepas Dodi Lukebakio dalam situasi satu lawan satu dengan Guillaume Restes untuk menyelesaikannya dengan tegas lewat sepakan kaki kiri ke pojok atas gawang.
- AFP
Zidane menjadi pembeda
Babak kedua dimulai nyaris sama seperti babak pertama, dengan Prancis terus menekan di wilayah Belgia tetapi kesulitan membongkar blok rendah disiplin milik Mark van Bommel. Dembele kembali menyia-nyiakan peluang besar pada menit ke-53, dan Vandevoordt sekali lagi menjadi tembok kokoh dengan menggagalkan tembakan putar Lepaul sesaat sebelum laga memasuki satu jam. Menyadari susunan pemain intinya menemui jalan buntu, Zidane beralih ke bangku cadangan untuk mencari inspirasi. Dalam tiga pergantian yang menentukan, ia memasukkan Michael Olise, Rayan Cherki, dan Lucas Da Cunha.
Masuknya Cherki terbukti sangat mengubah permainan, saat sang playmaker mulai mengendalikan alur di lini tengah. Cherki nyaris menyamakan skor lewat sepakan melengkung kaki kanan yang memaksa Vandevoordt kembali melakukan penyelamatan akrobatik. Tekanan tanpa henti itu akhirnya merobohkan pertahanan Belgia pada menit ke-77. Desire Doue, pemain pengganti lainnya, menerima umpan dari Da Cunha, berbalik dengan brilian di tepi kotak penalti, lalu melepaskan tembakan mendatar kaki kiri ke sudut gawang. Itu menjadi momen bersejarah bagi talenta muda tersebut, menandai gol internasional keempatnya hanya dalam penampilan ke-19 bersama tim nasional senior.
Empat gol dalam empat belas menit
Dengan dukungan tuan rumah kini berada dalam euforia, Prancis mencium kelemahan lawan dan menolak mengendur. Hanya empat menit setelah gol penyama kedudukan, kebangkitan itu pun tuntas. Olise melaju di sisi kanan dengan penuh tujuan sebelum menarik bola ke belakang kepada Cherki di tiang dekat. Tembakan first-time pemain pengganti itu sempat mengenai kaki dan lengan Vandevoordt sebelum bergulir melewati garis untuk mengubah skor menjadi 2-1. Belgia, yang sempat memimpin selama hampir satu jam, tampak syok oleh perubahan momentum yang mendadak.
Pada menit ke-88, gol ketiga lahir lewat aksi brilian secara teknis. Doue dan Olise bekerja sama melalui rangkaian umpan satu sentuhan yang rumit di ruang sempit di tepi kotak penalti, memungkinkan Olise lolos dan menceploskan bola dengan tenang. Bintang Bayern Munich itu belum selesai sampai di sana. Saat laga memasuki injury time, Doue kembali menjadi kreator dengan memberikan umpan indah kepada Olise, yang diselesaikan sang penyerang dengan mudah untuk membuat skor menjadi 4-1. Rentetan gol itu membuat Prancis mengubah kekalahan yang sudah di depan mata menjadi kemenangan telak dalam waktu kurang dari seperempat jam, sekaligus secara efektif mengakhiri harapan Belgia untuk mengakhiri rentetan panjang kekalahan mereka melawan negara tetangga.
- AFP
Klasemen Grup 1 dan jadwal November
Kemenangan ini mengukuhkan posisi Prancis di puncak Grup 1 Nations League dengan 10 poin. Sementara itu, Belgia tetap tertahan di peringkat ketiga dengan enam poin, tertinggal dari Italia di posisi kedua yang menempati tempat runner-up dengan tujuh poin.
Grup ini akan mencapai puncaknya pada jeda internasional mendatang pada November. Prancis akan menghadapi laga tandang berat ke Italia sebelum pulang untuk menjamu Turkiye. Sementara Belgia, kampanye mereka akan ditutup dengan lebih dulu bertandang menghadapi Turkiye, sebelum menjamu Italia dalam laga terakhir grup.
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