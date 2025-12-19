Pada September 2009, Bendtner percaya ada kekuatan yang lebih tinggi yang patut disyukuri karena ia masih hidup setelah mobilnya rusak total akibat kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat latihan. Ia hanya absen sekitar dua pekan karena cedera ringan.

“Saya percaya seseorang melindungi saya,” kata Bendtner saat itu. “Saya tidak tahu apa atau siapa, tetapi jika melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, saya merasa ada yang membantu saya. Saya benar-benar percaya saat itu belum waktunya bagi saya. Belum waktunya hidup saya berakhir. Seandainya mobil saya lebih kecil dan kurang aman, kecelakaan itu bisa berakibat fatal. Mereka [polisi] menyebutnya keajaiban karena kejadian ini tidak berakhir dengan tragedi atau setidaknya cedera parah bagi saya.”

“Saya ingat setiap sepersekian detiknya. Saya tidak pingsan atau kehilangan kesadaran. Ada yang mengklaim saya melaju dengan kecepatan 160 km/jam. Saya tidak tahu dari mana omong kosong itu berasal. Itu sama sekali tidak benar. Saya tidak melaju secepat itu. Sama sekali tidak. Saya sudah berbicara dengan polisi dan tidak akan ada kasus karena kecelakaan ini tidak melibatkan pelanggaran batas kecepatan. Kecelakaan itu terjadi karena sebuah mobil masuk tepat di depan saya di lajur kiri. Saya sadar bahwa sedetik kemudian saya akan menabrak mobil itu jika tidak bereaksi. Saya ingat berpikir: ‘Ini akan berakhir sangat, sangat buruk. Saya bisa mati sekarang.’”

“Jadi saya membanting setir sekuat tenaga ke kanan untuk menghindari mobil itu. Dan berhasil... Namun, saya menabrak bahu jalan di tengah jalan. Mobil saya berputar kembali melintasi jalan, menabrak sejumlah pohon yang untungnya tidak terlalu besar. Saya terlempar ke sebuah lapangan, tempat mobil itu akhirnya berhenti. Rusak total. Saya tahu akibatnya bisa jauh lebih buruk.”

Meski saat itu Bendtner tampak pulih sepenuhnya, pada 2020 ia mengungkapkan bahwa sejumlah cedera kecil mulai menumpuk akibat kecelakaan tersebut.

“Kecelakaan mobil itu merupakan kemunduran besar bagi saya,” ujarnya. “Kecelakaan itu sangat serius. Kejadian itu menyebabkan saya banyak kesakitan dan rasa sakitnya masih ada sampai sekarang. Kejadian itu mengubah saya. Cara pandang saya menjadi berbeda. Saya merasa cukup beruntung masih hidup karena kecelakaan itu cukup serius. Namun, kecelakaan itu menyebabkan banyak cedera kecil dan masalah bagi saya pada tahun-tahun berikutnya. Itu cukup sulit dihadapi sebagai pemain dan sebagai pribadi karena saya tidak selalu bisa mencapai apa yang saya inginkan. Saya terus terhambat oleh cedera atau rasa sakit.”