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Lord Bendtner GFXGOAL
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Dari skandal seks hingga celana dalam yang dilarang: Kisah hidup ‘Lord’ Nicklas Bendtner

N. Bendtner
Arsenal
Premier League
Denmark
FEATURES

Menjadi pesepakbola profesional adalah impian kebanyakan orang. Anda dibayar mahal untuk memainkan olahraga paling populer di dunia. Ketenaran dan sorotan publik yang menyertainya pun begitu didambakan. Namun, bahkan semua itu belum cukup untuk sepenuhnya memuaskan satu persen orang yang berhasil mencapai puncak dunia sepakbola. Nicklas Bendtner adalah bukti nyatanya.

Mantan pemain timnas Denmark itu bisa saja menjadi salah satu penyerang terbaik Eropa. Namun, sulit membayangkannya jika melihat bagaimana kehidupannya berjalan. Jika karier Bendtner diputar ulang seratus kali, ia akan meraih kesuksesan dalam lebih dari separuh kemungkinan tersebut.

Namun, ia merupakan contoh langka seseorang yang kariernya menyimpang secara permanen dan tak bisa kembali ke jalurnya akibat berbagai insiden aneh di luar lapangan. Ia menjadi salah satu meme sepakbola pertama yang benar-benar populer di internet. Inilah kisah hidup dan perjalanan 'Lord Bendtner'.

  • Barnsley v Birmingham CityGetty Images Sport

    Tarian pangkuan dan pinjaman

    Bendtner bersinar di sepakbola usia muda Denmark saat tumbuh besar di ibu kota Kopenhagen, tetapi masalah sudah membuntutinya bahkan pada tahap kariernya itu. "Saya agak mudah tersulut emosi ketika masih muda," akunya setelah dewasa.

    Striker itu bergabung dengan Arsenal pada 2005 dan digadang-gadang menjadi salah satu bintang masa depan klub. Ia datang tak lama sebelum Emmanuel Adebayor dan setelah Robin van Persie. Di tengah periode tersebut, ia terlibat pertengkaran dengan Thierry Henry di tempat latihan.

    "Dia menghampiri saya, berteriak di depan wajah saya, dan mengatakan macam-macam," tulis Bendtner tentang pertengkaran itu dalam bukunya. "Kalau melihatnya kembali sekarang, saya sadar bahwa sikap saya keterlaluan. Cara berpikir saya berbeda saat itu. Kami sempat berselisih dan dia membuat saya sadar diri."

    Bendtner dipinjamkan ke klub Championship, Birmingham City, pada 2006. Meski tampil mengesankan di St Andrew's saat tim asuhan Steve Bruce memastikan promosi kembali ke Premier League, periode itu menandai awal kehidupan Bendtner di luar lapangan yang mulai menyita perhatian. Pada musim 2006/07, muncul laporan bahwa Bendtner menghabiskan sebagian besar waktu luangnya di klub tari erotis.

    "Bukan berarti saya pergi ke klub tari erotis lima kali seminggu. Saya tidak kecanduan pergi ke klub tari erotis, itu perlu diluruskan! Saya hanya sering keluar secara umum," jelas pemain asal Denmark itu secara terbuka pada 2020. "Saya sedang cedera. Saya sangat menghormati Steve. Saya tidak bisa berbohong kepada orang yang benar-benar saya hormati. Saya harus sepenuhnya jujur. Dia memanggil saya dalam keadaan marah. Dia benar-benar kesal. Ketika dia menjelaskan, 'Kamu keluar empat kali minggu ini', saya menjawab, 'Maaf sekali, Steve, sebenarnya lima kali'. Dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dia sangat marah, tetapi tidak bisa menahan tawa kecil."

    Seolah melanjutkan kisah bak opera sabun ini, Bendtner akhirnya meninggalkan kebiasaan keluar hingga larut malam dan menjalin hubungan serius. Dengan putri Bruce, Amy. Keduanya berpisah pada 2008, mungkin membuat Steve lega.

  • Arsenal's Togo Striker Emmanuel AdebayorAFP

    Berkelahi dengan rekan-rekan setimnya sendiri

    Terlepas dari tindakan-tindakan tersebut, Arsene Wenger melihat cukup banyak potensi dalam diri Bendtner untuk memasukkannya ke skuad utama Arsenal pada musim 2007-08, ketika klub itu bersaing memperebutkan gelar Premier League. Bendtner juga mendapat kontrak baru berdurasi lima tahun.

    Secara keseluruhan, musim itu berjalan cukup baik bagi Bendtner. Catatan sembilan golnya dalam 40 pertandingan di semua kompetisi hanya dilampaui oleh Adebayor, Cesc Fabregas, dan Eduardo da Silva. Ia juga menjadi pahlawan bagi para penggemar Arsenal setelah mencetak gol lewat sentuhan pertamanya usai masuk sebagai pemain pengganti, memastikan kemenangan kandang 2-1 atas rival mereka, Tottenham, pada periode Natal. Namun, di tengah kemajuannya, Bendtner kembali melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri.

    Saat Arsenal kalah 5-1 dari Tottenham pada leg kedua semi-final Piala Liga, Bendtner menyundul bola ke gawangnya sendiri dan terlibat pertikaian di lapangan dengan Adebayor hingga hidungnya berdarah. Insiden itu tidak sepenuhnya menghapus kerja kerasnya sepanjang musim, tetapi jelas membayangi pencapaiannya.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    “Keajaiban” dalam kecelakaan mobil

    Pada September 2009, Bendtner percaya ada kekuatan yang lebih tinggi yang patut disyukuri karena ia masih hidup setelah mobilnya rusak total akibat kecelakaan dalam perjalanan menuju tempat latihan. Ia hanya absen sekitar dua pekan karena cedera ringan.

    “Saya percaya seseorang melindungi saya,” kata Bendtner saat itu. “Saya tidak tahu apa atau siapa, tetapi jika melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, saya merasa ada yang membantu saya. Saya benar-benar percaya saat itu belum waktunya bagi saya. Belum waktunya hidup saya berakhir. Seandainya mobil saya lebih kecil dan kurang aman, kecelakaan itu bisa berakibat fatal. Mereka [polisi] menyebutnya keajaiban karena kejadian ini tidak berakhir dengan tragedi atau setidaknya cedera parah bagi saya.”

    “Saya ingat setiap sepersekian detiknya. Saya tidak pingsan atau kehilangan kesadaran. Ada yang mengklaim saya melaju dengan kecepatan 160 km/jam. Saya tidak tahu dari mana omong kosong itu berasal. Itu sama sekali tidak benar. Saya tidak melaju secepat itu. Sama sekali tidak. Saya sudah berbicara dengan polisi dan tidak akan ada kasus karena kecelakaan ini tidak melibatkan pelanggaran batas kecepatan. Kecelakaan itu terjadi karena sebuah mobil masuk tepat di depan saya di lajur kiri. Saya sadar bahwa sedetik kemudian saya akan menabrak mobil itu jika tidak bereaksi. Saya ingat berpikir: ‘Ini akan berakhir sangat, sangat buruk. Saya bisa mati sekarang.’”

    “Jadi saya membanting setir sekuat tenaga ke kanan untuk menghindari mobil itu. Dan berhasil... Namun, saya menabrak bahu jalan di tengah jalan. Mobil saya berputar kembali melintasi jalan, menabrak sejumlah pohon yang untungnya tidak terlalu besar. Saya terlempar ke sebuah lapangan, tempat mobil itu akhirnya berhenti. Rusak total. Saya tahu akibatnya bisa jauh lebih buruk.”

    Meski saat itu Bendtner tampak pulih sepenuhnya, pada 2020 ia mengungkapkan bahwa sejumlah cedera kecil mulai menumpuk akibat kecelakaan tersebut.

    “Kecelakaan mobil itu merupakan kemunduran besar bagi saya,” ujarnya. “Kecelakaan itu sangat serius. Kejadian itu menyebabkan saya banyak kesakitan dan rasa sakitnya masih ada sampai sekarang. Kejadian itu mengubah saya. Cara pandang saya menjadi berbeda. Saya merasa cukup beruntung masih hidup karena kecelakaan itu cukup serius. Namun, kecelakaan itu menyebabkan banyak cedera kecil dan masalah bagi saya pada tahun-tahun berikutnya. Itu cukup sulit dihadapi sebagai pemain dan sebagai pribadi karena saya tidak selalu bisa mencapai apa yang saya inginkan. Saya terus terhambat oleh cedera atau rasa sakit.”

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  • Manchester United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Diperas demi operasi pembesaran payudara

    Sementara itu, kehidupan asmara Bendtner yang bergejolak belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Menjelang akhir 2009, ia mengaku diperas hingga harus membiayai operasi payudara seorang mantan kekasihnya.

    “Salah seorang perempuan yang pernah bersamaku datang lagi dan mengaku hamil karena aku,” katanya. “Dia bilang ada harga yang harus kubayar jika dia akan melakukan sesuatu soal itu. ‘Maksudmu apa?’ tanyaku.

    “‘Artinya, kamu harus membayari payudara baru untukku. Aku ingin p*****aku dibenahi,’ katanya. Jadi, aku akhirnya membayar biaya kunjungannya ke dokter bedah kosmetik. Pada malam lain, seorang perempuan melempar batu jalanan hingga menembus kaca belakang salah satu Porsche milikku. Aku berada di apartemen dan bisa mendengarnya berteriak-teriak, tetapi aku tidak keluar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Dia kesal karena aku tidak ingin terus menemuinya.

    “Pada malam lain lagi, seorang perempuan memeriksa ponselku saat aku tidur. Kurasa dia mengetahui bahwa selain dirinya, aku juga sedang menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain. Keesokan paginya, dia sudah pergi. Begitu pula pakaianku. Semuanya dilempar ke luar jendela dan tergeletak di trotoar.”

  • Arsenal's Danish striker Nicklas BendtneAFP

    Kehilangan ribuan akibat berjudi

    Bendtner kesulitan menjaga kebugaran sepanjang musim 2009-10 dan 2010-11 bersama Arsenal. Karena itu, ia mencari di tempat lain sensasi yang biasa didapatnya dari bermain dan mencetak gol, lalu beralih ke judi.

    “Kadang-kadang, itu mungkin tampak seperti kecanduan,” kata Bendtner saat mengenang tindakannya pada 2011. “Saya selalu merasa bisa mengendalikannya, tetapi malam itu menjadi semacam titik balik bagi saya. Saya tahu ini bukan gaya hidup yang saya inginkan. Ketika saya sering mengalami cedera di lapangan, saya tidak bisa merasakan lagi kegembiraan saat turun bermain di hadapan 60.000 orang. Tidak ada hal lain yang sebanding dengan itu. Satu-satunya saat saya bisa merasakan persaingan seperti itu adalah ketika pergi ke kasino.

    “Semakin besar taruhannya, semakin besar pula lonjakan adrenalinnya. Saya sempat merugi £400.000, tetapi akhirnya berhasil memenangkan kembali sebagian besar uang itu dan hanya kehilangan £20.000 malam itu. Rasanya buruk sekali. Namun, setelah memenangkan kembali uang itu, saya berpikir panjang di hotel ketika pulang dan langsung tahu bahwa malam-malam saya berjudi dengan taruhan besar sudah berakhir. Saya tidak ingin menjadi sekadar pemain sepakbola lain yang kehilangan seluruh uangnya karena tidak berpikir jernih. Penting bagi saya untuk kembali ke akar saya dan menata diri. Kalau mengingatnya sekarang, saya senang itu terjadi karena mungkin tanpa kejadian itu saya tidak akan tersadar.”

    Lantas, kepada siapa Bendtner meminta bantuan untuk menghentikan kebiasaan buruk itu? Tak lain adalah Steve Bruce. “Saya dan Steve punya hubungan yang sangat terbuka,” lanjutnya. “Dia banyak membantu saya selama bertahun-tahun dan juga kerap menelepon hanya untuk menanyakan keadaan saya. Dia akan berkata, ‘Dengar, berjudi bukan jalan yang ingin kamu tempuh. Kelola uangmu dengan bijak, jalani hidupmu dengan bijak.’ Dia jelas berperan besar pada awal karier saya, juga pada tahap-tahap selanjutnya.”

  • Denmark v Portugal - Group B: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

    Celana kontroversial

    Bendtner masuk skuad Denmark untuk Piala Dunia 2010 dan Euro 2012. Di turnamen terakhir itulah ia kembali menjadi sorotan, sekali lagi karena alasan yang keliru.

    Bendtner mencetak dua gol saat Denmark kalah 3-2 dari Portugal di fase grup. Setelah mencetak gol keduanya, ia sedikit menurunkan celana pendeknya untuk memperlihatkan celana dalam yang disponsori perusahaan perjudian Paddy Power. UEFA menganggapnya sebagai bentuk pemasaran penyergapan dan menjatuhkan sanksi berat kepada Bendtner: larangan bermain dalam satu laga kualifikasi Piala Dunia 2014 serta denda €100.000, yang disetujui Paddy Power untuk dibayarkan atas namanya.

    "Kami bangga mendengarkan pelanggan kami, dan kemarin kami mendengar dengan jelas bahwa Nicklas Bendtner tidak seharusnya dirugikan akibat standar ganda UEFA," bunyi pernyataan Paddy Power. "Kami tidak percaya Nicklas pantas dihukum hanya karena mengenakan celana dalam keberuntungannya, yang sebenarnya sekadar untuk bersenang-senang."

  • FC Juventus v AC Chievo Verona - Serie AGetty Images Sport

    Bendtner berhasil mendapatkan kesempatan dipinjamkan ke Juventus asuhan Antonio Conte untuk musim 2012-13, terutama setelah pelatih kebugaran klub langsung menilainya “terlalu gemuk”. Namun, musimnya terhenti lebih awal akibat cedera dan pelanggaran lain saat mengemudi. Bendtner, yang saat itu berusia 25 tahun, ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk setelah mobilnya terlihat melaju melawan arah di sebuah jalan di Kopenhagen.

    “Saya sangat, sangat menyesal kepada semua teman dan penggemar saya. Mengemudi setelah minum alkohol itu tidak benar. Saya bertanggung jawab penuh,” katanya di media sosial. Setelah itu, otoritas Denmark menjatuhkan denda £97.200 dan larangan mengemudi selama tiga tahun kepadanya.

    Akibat kejadian ini, Bendtner dilarang memperkuat tim nasional Denmark selama enam bulan. “DBU menuntut Nicklas Bendtner mengambil jeda enam bulan untuk memikirkan masa depannya di tim nasional,” kata federasi sepakbola Denmark. “DBU menghormati hak semua pemain untuk memiliki kehidupan pribadi, tetapi kami juga memiliki aturan tertentu yang harus dipatuhi pemain tim nasional dalam perilaku mereka di depan publik.”

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    Skandal seks di taksi

    Pada malam yang sama ketika rekan-rekan setimnya di Arsenal tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions 2014 oleh Bayern Munich, Bendtner yang mabuk berada di Kopenhagen dan dituduh menggesekkan alat kelaminnya ke sebuah taksi.

    “Ia berdiri di belakang mobil dan menggesekkan tubuhnya ke kaca jendela samping setelah membuka kancing celananya. Ia juga mencambuk taksi dengan ikat pinggangnya sambil berteriak bahwa ia ingin ‘m*ngentot saya’,” kata sopir taksi itu kepada media Denmark. “Selama 25 tahun terakhir, saya pernah membawa orang mabuk dan pecandu alkohol dengan taksi saya di Kopenhagen, tetapi saya belum pernah mengalami kejadian seperti ini.”

    Meski Bendtner (entah bagaimana) lolos dari penangkapan dan tuntutan hukum saat itu, ia kembali bermasalah dengan sopir taksi di Kopenhagen pada 2018 ketika mematahkan rahang seorang sopir setelah menolak membayar ongkos setara £5. Bendtner dijatuhi hukuman penjara 50 hari, tetapi diizinkan menjalani hukuman tersebut sebagai tahanan rumah.

  • FC Internazionale Milano v VfL Wolfsburg - UEFA Europa League Round of 16Getty Images Sport

    Bangkitlah, ‘Lord’ Bendtner

    Di tengah berbagai skandal dalam hidupnya, Bendtner sempat hidup berumah tangga dan memiliki anak pada 2010 bersama mantan barones Caroline Iuel-Brockdorff, sosok yang dekat dengan keluarga kerajaan Denmark. Namun, keduanya berpisah tak lama setelah putra mereka lahir.

    Itulah asal mula julukan internetnya yang terkenal, 'Lord Bendtner'. Julukan itu kerap dipakai untuk mengolok-olok kemampuan sepak bolanya yang menurun, tetapi sang striker yang penuh warna menanggapinya dengan santai. Masih ingat masa ketika setiap meme memuat tulisan putih yang besar dan tebal? Julukan itu adalah peninggalan dari era tersebut.

    Namun, Bendtner benar-benar menjadi seorang lord. Pada 2015, media Denmark Se og Hor membeli sebidang tanah seluas 0,09 meter persegi di Glencoe Wood, Skotlandia, atas namanya. "Kami sudah melihatnya, dan Nicklas menganggapnya ide iseng yang lucu," kata Elisa Lykke, agen Bendtner. "Kami telah meminta agar bukti pembeliannya dikirimkan kepada kami dan kami senang pembelian itu mendukung kawasan konservasi alam."

  • Tarian terakhir

    Pada akhir bursa transfer musim panas 2019, Bendtner memutuskan kembali ke klub masa kecilnya, Copenhagen. Ia mengalami pasang surut bersama Wolfsburg, Nottingham Forest, dan Rosenborg pada pengujung kariernya, tetapi tampak bertekad menutupnya dengan baik. Para penggemar berbondong-bondong ke toko klub untuk mengenakan jersey bernama idola mereka. Namun, siapa sangka, jersey kandang Bendtner sampai habis terjual.

    “Minat untuk mendapatkan jersey kandang baru kami dengan nama Bendtner dan nomor 32 di bagian belakang sangat besar,” kata manajer toko Martin Nohr. “Akibatnya, jersey tersebut habis dalam semua ukuran dewasa. Kami akan segera mengupayakan agar jersey itu kembali tersedia dalam semua ukuran dalam tujuh hingga 14 hari.”

    Kembalinya Bendtner ke klub ibu kota itu tidak berlangsung lama. Penampilannya jelas jauh di bawah standar dan ia hanya mencetak satu gol dalam sembilan penampilan sebelum memutuskan hengkang. Ia kemudian bergabung dengan klub paruh waktu Tarnby FF di divisi bawah Denmark, sebelum akhirnya pensiun pada 2021.

    Itulah akhir dari karier yang penuh kejadian luar biasa dan benar-benar sulit dipercaya. Kami bahkan tidak membahas kisah-kisah tentang dirinya yang tak memiliki dasar kuat. Inilah fakta-fakta tentang sosok yang benar-benar menjalani hidup di ambang batas.

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