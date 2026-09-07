Dari Salah hingga Kane: Rumor yang Mengguncang Bursa Transfer Roshn dan Membakar Mimpi Suporter

Bursa transfer musim panas di Liga Roshn bukan sekadar ajang perebutan kesepakatan resmi, tetapi juga menyaksikan gelombang besar rumor yang mengalihkan mimpi para suporter dari satu pemain ke pemain lainnya, sekaligus menjaga kehadiran klub-klub Saudi secara kuat di pasar bintang dunia, bahkan ketika tidak semua kabar itu berujung pada transfer nyata.

Nama-nama sekelas Mohamed Salah, Harry Kane, Victor Osimhen, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, dan Vinicius Junior menghiasi berbagai judul berita, sebelum hari-hari terakhir menentukan nasib sebagian dari mereka dan menyingkirkan yang lain dari perhitungan.

Dan sementara klub-klub Roshn benar-benar berhasil merampungkan kesepakatan besar berskala dunia, seperti kepindahan Gabriel Martinelli ke Al Hilal, sebagian besar keseruan justru tetap berada di luar lapangan, ketika rumor menciptakan skenario-skenario besar yang bisa mengubah wajah kompetisi sepenuhnya seandainya benar-benar terwujud.