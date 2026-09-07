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Diterjemahkan oleh

Dari Salah hingga Kane: Rumor yang Mengguncang Bursa Transfer Roshn dan Membakar Mimpi Suporter

FEATURES
M. Salah
H. Kane
B. Fernandes
V. Osimhen
Al Hilal
Al Ittihad
Al Nassr FC
Al Ahli
Saudi Pro League
Mesir
Inggris
Portugal
Nigeria
Arab Saudi

Persaingan Sengit yang Memanaskan Musim Panas 2026

Bursa transfer musim panas di Liga Roshn bukan sekadar ajang perebutan kesepakatan resmi, tetapi juga menyaksikan gelombang besar rumor yang mengalihkan mimpi para suporter dari satu pemain ke pemain lainnya, sekaligus menjaga kehadiran klub-klub Saudi secara kuat di pasar bintang dunia, bahkan ketika tidak semua kabar itu berujung pada transfer nyata. 

Nama-nama sekelas Mohamed Salah, Harry Kane, Victor Osimhen, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, dan Vinicius Junior menghiasi berbagai judul berita, sebelum hari-hari terakhir menentukan nasib sebagian dari mereka dan menyingkirkan yang lain dari perhitungan.

Dan sementara klub-klub Roshn benar-benar berhasil merampungkan kesepakatan besar berskala dunia, seperti kepindahan Gabriel Martinelli ke Al Hilal, sebagian besar keseruan justru tetap berada di luar lapangan, ketika rumor menciptakan skenario-skenario besar yang bisa mengubah wajah kompetisi sepenuhnya seandainya benar-benar terwujud.

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    Salah: Mimpi yang Tak Pernah Sirna dari Al Ittihad

    Mohamed Salah tetap menjadi salah satu nama yang paling erat dikaitkan dengan impian Al Ittihad, setelah sepanjang tahun kembali mencuat pembicaraan mengenai keinginan klub untuk merekrut bintang Mesir tersebut usai berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool. 

    Ketertarikan Arab Saudi terhadap Salah mencapai tingkat yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga munculnya kembali namanya di bursa transfer 2026 bukanlah hal yang mengejutkan, terutama setelah kepergiannya dari Liverpool dan meningkatnya spekulasi seputar tujuan berikutnya.

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    Namun ironisnya, Salah pada akhirnya memilih menjalani petualangan baru jauh dari Liga Roshn, setelah bergabung dengan klub Turki Trabzonspor, sehingga kisah kepindahannya ke Al Ittihad tetap menjadi salah satu rumor terbesar yang membakar imajinasi para pendukung "Sang Kapten" tanpa pernah terwujud di lapangan.

    Adapun Harry Kane, namanya hadir dengan kuat dalam perhitungan Al Hilal, di tengah laporan-laporan yang mengaitkannya dengan klub bersama Ollie Watkins, sebelum akhirnya "Sang Pemimpin" beralih ke penyerang Inggris lainnya dan merampungkan kesepakatan Watkins.

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    Osimhen dan Vinicius: Impian Lini Serang yang Besar

    Di Al Hilal juga, pembicaraan tidak berhenti pada Kane; sebab nama pemain Nigeria Victor Osimhen dikaitkan dengan klub dalam pencarian mereka akan seorang penyerang kelas dunia, yang membuat lini serang "Sang Pemimpin" menjadi salah satu berkas paling kontroversial di bursa transfer.

    Hal yang sama berlaku untuk Vinicius Junior, yang di sekitarnya muncul spekulasi besar mengenai kemungkinan kepindahannya ke Arab Saudi, baik melalui Al Hilal maupun Al Ahli, dalam salah satu rumor yang bisa saja menciptakan gempa nyata seandainya berubah menjadi kesepakatan resmi.

    Namun apa yang benar-benar terjadi berbeda; Al Hilal memilih untuk fokus pada Martinelli, yang bergabung dari Arsenal dalam sebuah transfer besar, untuk melengkapi Summerville dan Watkins serta memberikan "Sang Pemimpin" lini serang yang hampir sepenuhnya baru.

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    Bruno de Bruin: para bintang lini tengah di radar Roshn

    Rumor tidak hanya sebatas para penyerang. Bruno Fernandes santer dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Arab Saudi, dan sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia menjadi target Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ittihad, tetapi sang pemain telah menetapkan sikapnya dan memutuskan untuk bertahan bersama Manchester United, sehingga salah satu transfer potensial terbesar di bursa pun gagal terwujud.

    Adapun Kevin De Bruyne, ia menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan Al Qadsiah dalam proyek ambisiusnya untuk merekrut bintang-bintang papan atas, di saat klub tersebut memang sudah mulai menampilkan diri sebagai kekuatan yang tengah menanjak dan mampu menarik nama-nama besar, sesuatu yang terlihat jelas melalui perekrutan Tijjani Reijnders dari Manchester City dengan kontrak jangka panjang.

    Meski demikian, rumor yang menyertai De Bruyne pada akhirnya tetap berada dalam lingkup ketertarikan dan spekulasi, serta tidak berubah menjadi transfer resmi, sementara Al Qadsiah terus membangun proyeknya dengan nama-nama lain.

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  • Lewandowski, Van Dijk, dan Son: Pasar Tanpa Batas

    Robert Lewandowski juga menjadi salah satu nama yang santer dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi, tepatnya ke Al Ittihad, di tengah kepergiannya dari Barcelona. Bahkan sejumlah laporan mengungkap adanya tawaran yang sangat besar yang diajukan kepada sang pemain sebelum ia memutuskan untuk tidak menerimanya dan melanjutkan jalur yang berbeda.

    Nama Virgil van Dijk juga muncul di antara rumor yang terkait dengan klub-klub Arab Saudi untuk memperkuat lini pertahanan, di saat nama Son Heung-min disebut-sebut sebagai opsi potensial bagi Al Ittihad, di samping rumor lain mengenai kiper-kiper papan atas seperti Alisson Becker dan Ederson.

    Seluruh nama ini mengungkap sesuatu yang penting tentang bursa transfer Roshn pada 2026: Liga Saudi tidak lagi sekadar menjadi tujuan bagi para pemain besar di penghujung karier mereka, melainkan telah hadir dalam berbagai diskusi yang berkaitan dengan bintang-bintang terkemuka dunia, bahkan ketika negosiasi tidak rampung.

    Yang menarik, sebagian dari rumor ini berakhir dengan transfer nyata, sebagian berubah menjadi target yang tidak terealisasi, sementara nama-nama lain tetap sekadar perbincangan pasar. Namun dampaknya sama: membuat Liga Roshn hadir setiap hari di pasar transfer dunia.

    Pada akhirnya, mungkin keuntungan terbesar dari rumor-rumor ini adalah bahwa hal itu mengungkap luasnya batas ambisi di dalam sepak bola Arab Saudi. Salah, Kane, Osimhen, Vinicius, Bruno, De Bruyne, Lewandowski, dan Van Dijk.. sekadar dikaitkannya nama-nama ini dengan klub-klub Roshn saja sudah cukup untuk menciptakan bursa transfer yang membara.

    Dan di antara rumor dan transfer, klub-klub Arab Saudi benar-benar berhasil mewujudkan sebagian dari mimpi mereka, sementara mimpi-mimpi lainnya tertunda hingga bursa transfer berikutnya. Jika inilah batas rumor pada 2026, maka pertanyaan sesungguhnya kini adalah: siapakah nama kelas dunia yang akan berubah dari sekadar berita yang beredar menjadi transfer yang mengguncang Liga Roshn pada bursa transfer mendatang?