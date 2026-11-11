Suporter Saudi selalu mempertanyakan penyebab kemunduran timnas mereka dalam beberapa tahun terakhir, serta ketidakmampuannya meraih gelar atau bahkan pencapaian apa pun dalam partisipasinya di ajang Piala Dunia. Inilah pertanyaan yang mungkin kini menemukan jawabannya.
Dari Renard hingga Donis: Apakah Timnas Arab Saudi Membunuh Mimpinya dengan Tangan Para Pelatihnya Sendiri?
Donis: Era Kembalinya Prestasi
23 tahun tanpa prestasi, tanpa gelar, dan tanpa hasil kuat di Piala Dunia, hanya sekadar lolos lalu tersingkir dengan cepat, serta pertandingan final yang berakhir dengan kekalahan di Piala Asia dan Piala Teluk. Begitulah kondisi timnas Arab Saudi sebelum kedatangan pelatih asal Yunani, Georgios Donis.
Donis mengakhiri era kelam tersebut dalam sejarah sepak bola Arab Saudi, dan memimpin Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", yang memberinya gelar pertama dalam sejarahnya sejak 23 tahun penuh, ketika meraih gelar yang sama pada 2003.
Kini Donis berada dalam situasi yang panas, namanya diperbincangkan di setiap media, di tengah pertanyaan tentang kemungkinan pemecatannya dari jabatannya sebagai direktur teknik timnas Arab Saudi, hanya satu bulan setelah prestasi ini.
Pengganti Donis: dilema pilihan
Masalahnya bukan hanya pada pemecatan Donis setelah ia menunjukkan pemahamannya terhadap timnas Arab Saudi, tetapi juga pada pemilihan penggantinya, karena jari-jari spekulasi mengarah kepada pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, mantan pelatih timnas Portugal.
Martinez pernah menangani dua timnas sebesar Belgia dan Portugal yang memiliki generasi emas, tetapi ia gagal memanfaatkan nama-nama cemerlang yang bermain di bawah asuhannya, dan gagal meraih gelar apa pun bersama kedua tim tersebut.
Di sinilah muncul pertanyaan mengenai alasan mempertimbangkan pemecatan Donis sejak awal, serta mengenai mekanisme yang ditempuh untuk memilih pelatih seperti Roberto Martinez guna menukangi timnas Arab Saudi pada ajang Piala Asia 2027.
Pemecatan Deonis: Lebih Buruk daripada Sekadar Sebuah Keputusan
Krisis terbesar yang mungkin dihadapi timnas Arab Saudi bukan hanya pemecatan Donis, bukan pula pergantian aliran kepelatihan secara terus-menerus dalam rentang waktu yang singkat, dan bukan juga ketidakstabilan beserta dampaknya terhadap para pemain.
Namun, krisisnya tampak lebih besar bila melihat waktu dikeluarkannya keputusan ini, sebab Federasi Sepakbola Arab Saudi untuk kedua kalinya membantah kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani itu, dan menegaskan bahwa ia akan tetap menduduki jabatannya pada periode mendatang.
Akan tetapi, pewarta Arab Saudi Abdulrahman Al-Humaidi, pembawa acara program "Nadina" di saluran "MBC 1", menegaskan bahwa keputusan tersebut akan dikeluarkan setelah berakhirnya jeda internasional pada bulan Maret mendatang.
Seandainya informasi itu benar, maka pelatih baru hanya akan memiliki 3 jeda internasional sebelum bergulirnya turnamen Piala Asia 2027 pada Desember mendatang, salah satunya adalah jeda yang relatif panjang.
Dengan demikian, pelatih baru, siapa pun namanya, akan memasuki turnamen Piala Asia dalam kondisi belum sepenuhnya siap untuk memimpin Arab Saudi, tidak akan sepenuhnya mengenal seluruh pemain, dan para pemain pun tidak akan sepenuhnya mengenalnya.
Skenario Renard: Akankah Terulang?
Di sinilah ingatan kembali ke lebih dari setahun lalu, tepatnya pada Oktober tahun lalu, ketika pelatih asal Prancis Hervé Renard membawa timnas Arab Saudi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Pada waktu itu, muncul sejumlah suara yang menuntut pemecatan pelatih Prancis tersebut, serta menunjuk direktur teknik baru untuk memimpin Arab Saudi di Piala Dunia, hal yang ditolak secara tegas oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi.
Tuntutan pemecatan itu terus berulang di setiap pertandingan yang dijalani Arab Saudi, dan bersamaan dengan itu berulang pula pernyataan-pernyataan Federasi Sepak Bola Arab Saudi yang menegaskan bahwa Renard akan menjadi direktur teknik di Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Akan tetapi, kejutan terbesar datang ketika Federasi Arab Saudi memutuskan memecat pelatih Prancis itu dan menunjuk Donis sebagai penggantinya pada April lalu, hanya dua bulan sebelum Piala Dunia bergulir.
Hasil yang wajar pun terjadi, Donis, meski dengan segala upayanya, tidak mampu memperbaiki keadaan, dan tersingkir dari Piala Dunia di fase grup, setelah menjadi juru kunci Grup H dengan hanya mengoleksi dua poin.
Hal yang paling dikhawatirkan oleh suporter Arab Saudi adalah terulangnya skenario ini pada Donis sendiri, keluarnya pernyataan-pernyataan bantahan, ia tetap menjabat selama beberapa bulan, lalu pergi sesaat sebelum turnamen Asia, sehingga gelar juara menjadi mimpi yang tak mungkin diwujudkan.
Piala Teluk 27: Masalahnya Ada di Sistem
Turnamen yang diikuti 48 tim nasional, di mana peringkat pertama dan kedua di setiap grup lolos, ditambah 8 tim terbaik yang menempati peringkat ketiga dari total 12, tidak diragukan lagi bahwa kegagalan untuk lolos darinya adalah kegagalan yang tak bisa dimaklumi.
Hal itu bisa saja dikatakan sebelum turnamen Piala Teluk Arab lalu, "Khaliji 27", di mana timnas Arab Saudi tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda dibanding penampilannya di Piala Dunia 2026.
Arab Saudi menjalani 5 pertandingan, memenangkan semuanya, dan mencetak 8 gol di dalamnya, tanpa gawangnya kebobolan satu gol pun, serta meraih penghargaan pemain terbaik, kiper terbaik, dan pencetak gol terbanyak.
Dominasi penuh yang menampilkan wajah lain dari timnas Arab Saudi, wajah yang tidak dikenal oleh para pendukungnya sepanjang tahun-tahun terakhir, dan inilah yang menonjolkan kerja Donis, serta menegaskan bahwa ia membutuhkan waktu lebih banyak untuk tampil lebih baik di Piala Dunia.
Setelah hal itu tampak, maka aneh jika Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengulangi kesalahan yang sama, meski para pejabatnya berganti, lalu mengharapkan hasil yang berbeda, karena hasilnya akan menegaskan bahwa masalahnya bukan pada Donis atau Renard, melainkan pada sistem.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami