23 tahun tanpa prestasi, tanpa gelar, dan tanpa hasil kuat di Piala Dunia, hanya sekadar lolos lalu tersingkir dengan cepat, serta pertandingan final yang berakhir dengan kekalahan di Piala Asia dan Piala Teluk. Begitulah kondisi timnas Arab Saudi sebelum kedatangan pelatih asal Yunani, Georgios Donis.

Donis mengakhiri era kelam tersebut dalam sejarah sepak bola Arab Saudi, dan memimpin Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", yang memberinya gelar pertama dalam sejarahnya sejak 23 tahun penuh, ketika meraih gelar yang sama pada 2003.

Kini Donis berada dalam situasi yang panas, namanya diperbincangkan di setiap media, di tengah pertanyaan tentang kemungkinan pemecatannya dari jabatannya sebagai direktur teknik timnas Arab Saudi, hanya satu bulan setelah prestasi ini.