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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Dari rahim penderitaan: mampukah Facing mengulang "keajaiban hijau" bersama Al-Ittihad?

FEATURES
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
J. Wissing
Arab Saudi
Jerman

Pelatih asal Jerman itu mencuri perhatian

Al Ittihad bukanlah kandidat untuk menjadi salah satu tim terdepan di musim baru, bahkan mereka memasuki kompetisi dengan banyak tanda tanya, setelah kepergian pemain Prancis Karim Benzema ke Al Hilal, serta perubahan manajemen dan keterbatasan finansial yang membuat "Sang Dekan" jauh dari perburuan transfer besar-besaran yang dilakukan klub-klub seperti Al Hilal, Al Ahli, dan Al Qadsiah.

Namun apa yang pada awalnya tampak sebagai krisis yang mengancam musim Al Ittihad, secara bertahap berubah menjadi peluang untuk membangun tim yang berbeda, setelah klub memutuskan memberikan kepercayaan kepada pelatih Jerman Jens Wissing, pelatih muda berusia 38 tahun, yang tidak memiliki nama besar atau rekam jejak kepelatihan yang menjadikannya pilihan pertama para suporter.

Dan setelah beberapa minggu, Wissing mulai membuktikan bahwa nama besar dan anggaran bukanlah satu-satunya yang mampu menciptakan tim yang kuat, setelah ia memberikan Al Ittihad identitas dan karakter yang jelas di dalam lapangan, dan korban terakhirnya adalah Al Nassr beserta para bintangnya yang dipimpin Cristiano Ronaldo, dalam klasiko yang dimenangkan "Sang Dekan" dengan skor 2-1.

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    Vissing: keputusan yang mengubah keadaan

    Pelatih asal Jerman itu tidak berusaha menutupi kepergian para bintang dengan mendatangkan bintang lain, melainkan membangun sistem kolektif yang bertumpu pada kerja keras dan pergerakan sebagai satu kesatuan, hal yang tampak jelas ketika menghadapi Al Nassr, saat Al Ittihad memulai dengan tekanan tinggi dan berhasil mencetak dua gol dalam 22 menit pertama.

    Yang menarik, Vissing meraih hal itu bukan dengan perangkat yang menyamai para pesaingnya dari segi besarnya pengeluaran atau kekuatan nama, melainkan berhasil mengeluarkan kemampuan terbaik para pemainnya di dalam sebuah sistem yang jelas. 

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    Kemenangannya atas Al Nassr pun bukan yang pertama dalam waktu singkat, setelah sebelumnya ia menjungkalkan "sang klub dunia" bersama Gamba Osaka di final Liga Champions Asia 2 pada Mei lalu.

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    Apakah keajaiban baru Al Ittihad telah dimulai?

    Di sinilah muncul gagasan "keajaiban hijau" yang diciptakan Al-Ahli bersama pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, ketika tim ini mampu meraih gelar Liga Champions Asia dua kali beruntun meski ada klub-klub yang lebih besar darinya dari segi belanja dan sumber daya.

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    Tentu saja Vesin tidak bisa dibandingkan dengan Jaissle saat ini, karena yang pertama masih berada di awal petualangannya, tetapi kemiripannya terletak pada kemampuan seorang pelatih muda membangun tim yang kuat meski dalam kondisi yang tidak ideal, dan inilah yang membuat pertanyaan ini layak diajukan: mampukah Vesin mengulang kisah Al-Ahli bersama Al-Ittihad?

    Masih terlalu dini untuk membicarakan gelar atau keajaiban, tetapi yang pasti Al-Ittihad, yang oleh banyak orang diprediksi akan menjalani musim yang sulit, mulai tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda. Dan jika Vesin memperoleh dukungan serta kesabaran, maka transfer yang pada awalnya terlihat sebagai solusi darurat bisa berubah menjadi keputusan yang menciptakan proyek baru di dalam tubuh "Al-Ameed".

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