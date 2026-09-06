Al Ittihad bukanlah kandidat untuk menjadi salah satu tim terdepan di musim baru, bahkan mereka memasuki kompetisi dengan banyak tanda tanya, setelah kepergian pemain Prancis Karim Benzema ke Al Hilal, serta perubahan manajemen dan keterbatasan finansial yang membuat "Sang Dekan" jauh dari perburuan transfer besar-besaran yang dilakukan klub-klub seperti Al Hilal, Al Ahli, dan Al Qadsiah.

Namun apa yang pada awalnya tampak sebagai krisis yang mengancam musim Al Ittihad, secara bertahap berubah menjadi peluang untuk membangun tim yang berbeda, setelah klub memutuskan memberikan kepercayaan kepada pelatih Jerman Jens Wissing, pelatih muda berusia 38 tahun, yang tidak memiliki nama besar atau rekam jejak kepelatihan yang menjadikannya pilihan pertama para suporter.

Dan setelah beberapa minggu, Wissing mulai membuktikan bahwa nama besar dan anggaran bukanlah satu-satunya yang mampu menciptakan tim yang kuat, setelah ia memberikan Al Ittihad identitas dan karakter yang jelas di dalam lapangan, dan korban terakhirnya adalah Al Nassr beserta para bintangnya yang dipimpin Cristiano Ronaldo, dalam klasiko yang dimenangkan "Sang Dekan" dengan skor 2-1.