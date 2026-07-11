Dari pesona Shubair hingga kejutan Marmoush... Bagaimana Mesir bersinar di Piala Dunia 2026?

Tim nasional Mesir menorehkan babak baru dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah mengakhiri perjalanannya di edisi 2026.

Partisipasi ini diwarnai dengan berbagai perasaan yang bertolak belakang, antara kebanggaan atas pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekecewaan atas hilangnya peluang emas untuk melaju ke babak selanjutnya.

Di antara keduanya, tim Firaun keluar dari ajang dunia ini dengan serangkaian hal positif dan negatif yang kami rangkum dalam laporan ini melalui situs Koora: