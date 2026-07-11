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FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

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Dari pesona Shubair hingga kejutan Marmoush... Bagaimana Mesir bersinar di Piala Dunia 2026?

H. Hassan
O. Marmoush
M. Salah
M. Shobeir
Egypt
Argentina
World Cup
Mesir
Argentina

Sistem Dekan

Tim nasional Mesir menorehkan babak baru dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah mengakhiri perjalanannya di edisi 2026.

Partisipasi ini diwarnai dengan berbagai perasaan yang bertolak belakang, antara kebanggaan atas pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekecewaan atas hilangnya peluang emas untuk melaju ke babak selanjutnya.

Di antara keduanya, tim Firaun keluar dari ajang dunia ini dengan serangkaian hal positif dan negatif yang kami rangkum dalam laporan ini melalui situs Koora:

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mengatasi Ketakutan Terhadap Piala Dunia

    Prestasi terpenting tim nasional Mesir di Piala Dunia 2026 adalah berhasil mengatasi hambatan historis yang selalu menghantui mereka dalam turnamen tersebut selama partisipasi-partisipasi sebelumnya.

    Setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan, tim Firaun berhasil meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia, sekaligus mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, sehingga menutup babak hasil negatif yang terakhir kali ditandai dengan kekalahan dalam tiga pertandingan pada edisi 2018.

    Timnas Mesir kini tidak lagi mengikuti Piala Dunia sekadar sebagai tamu kehormatan, melainkan telah membuktikan kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim besar dan menunjukkan karakternya bahkan saat menghadapi Argentina, yang memberikan kepercayaan diri yang lebih besar kepada generasi mendatang akan kemungkinan meraih prestasi baru.

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    Mungkin keuntungan terbesar bagi tim Mesir adalah munculnya sekelompok pemain muda yang menjadikan turnamen ini sebagai titik balik dalam karier mereka.

    Mustafa Shubair menjadi sorotan sebagai bintang utama timnas Mesir di sebagian besar pertandingan turnamen ini, setelah menampilkan performa luar biasa, terutama saat menggagalkan dua tendangan penalti melawan Iran dan Argentina, sehingga menegaskan bahwa Mesir memiliki kiper yang mampu memimpin timnas selama bertahun-tahun.

    Selain itu, Hamza Abdel Karim juga keluar dari turnamen ini dengan keuntungan besar, setelah menarik perhatian Barcelona yang kini menilai bahwa pemain muda ini layak mendapatkan kesempatan di tim utama selama masa persiapan musim baru.

    Haitham Hassan juga membuktikan bahwa ia memiliki potensi untuk bermain di level yang lebih tinggi, setelah menampilkan performa luar biasa saat menghadapi Australia dan Argentina, yang mungkin akan membuka peluang baginya untuk pindah ke klub yang lebih besar di Eropa selama bursa transfer musim panas.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sistem yang sedang dikembangkan

    Meskipun tim nasional Mesir masih jauh dari mencapai level Maroko yang berhasil mencapai semifinal Piala Dunia 2022 dan kemudian perempat final edisi 2026, Hossam Hassan berhasil merancang kerangka proyek yang berbeda dan dapat dijadikan landasan.

    Pelatih kepala ini telah membuktikan kemampuannya dalam memaksimalkan potensi terbaik para pemainnya, dengan mengandalkan nama-nama yang tidak terduga, dan mengubahnya menjadi pemain kunci, seperti yang terjadi pada Mustafa Zico di Piala Dunia, setelah sebelumnya ia berhasil menonjolkan Islam Issa dengan gemilang.

    Tim nasional juga menunjukkan karakter kolektif yang jelas dan disiplin taktis di sebagian besar pertandingan, yang mencerminkan perkembangan sistem meskipun dengan sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan tim-tim besar.

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marmoush... Sosok yang Paling Dirindukan

    Di sisi lain, Omar Marmoush menjadi salah satu kekecewaan terbesar di barisan tim nasional Mesir selama turnamen tersebut.

    Marmoush memasuki Piala Dunia sebagai salah satu senjata serangan utama yang ditakuti lawan, bersama dengan Mohamed Salah, namun ia gagal memenuhi ekspektasi tersebut di lapangan.

    Penyerang tim Firaun ini membuang banyak peluang mudah, serta terlalu sering bermain individual daripada mengutamakan kerja sama tim. Salah satu momen negatifnya yang paling menonjol adalah peluang berbahaya yang ia sia-siakan saat melawan Argentina ketika skor masih imbang (2-2), sebuah peluang yang berpotensi mengantarkan Mesir ke babak perempat final.

  • Situasi yang stagnan... Krisis yang berkepanjangan

    Situasi bola mati kembali mengungkap salah satu masalah tertua dalam sepak bola Mesir, setelah tim nasional kebobolan sebagian besar golnya di Piala Dunia 2026 dari situasi bola mati atau umpan silang.

    Turnamen tersebut menegaskan bahwa krisis ini masih membutuhkan solusi mendasar, mengingat kesalahan yang sama terus terulang saat menghadapi lebih dari satu lawan, yang menyoroti kebutuhan akan pelatih yang berspesialisasi dalam tendangan bebas, seperti yang dilakukan oleh klub-klub dan tim nasional terbesar di dunia.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kurangnya konsentrasi

    Tim nasional Mesir harus membayar harga yang sangat mahal akibat kehilangan konsentrasi pada sejumlah momen penting selama Piala Dunia 2026.

    Meskipun sempat unggul dua gol atas Argentina, tim Firaun membiarkan lawan mereka membalikkan keadaan, sehingga mimpi lolos ke perempat final pun sirna. Ketidakfokusan tersebut juga nyaris membuat tim nasional menderita kekalahan melawan Belgia dan Iran, seandainya bukan karena penampilan gemilang Mustafa Shubair.

    Gol kedua yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Mesir menjadi contoh paling mencolok, setelah kapten Argentina itu dibiarkan tanpa pengawalan di dalam kotak penalti, dalam momen di mana konsentrasi pertahanan Muhannad Lasheen dan Mahmoud Hassan Trezeguet menghilang.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kelemahan bangku cadangan

    Turnamen ini juga memperlihatkan bahwa tim nasional Mesir masih mengalami kekurangan yang jelas dalam hal kualitas pemain cadangan dibandingkan dengan pemain inti.

    Perbedaan tersebut terlihat sangat jelas di posisi bek sayap, dengan Ahmed Fathouh dan Mohamed Hani, serta di lini tengah dengan Muhannad Lasheen dan Marwan Attia, di mana para pemain cadangan tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan level performa.

    Selain itu, krisis di posisi playmaker juga menonjol; posisi yang diatasi oleh Hossam Hassan dengan inovasi taktis berupa pemberian peran yang lebih besar kepada Mohamed Salah dalam mengatur serangan. Namun, ketergantungan yang terus-menerus pada solusi ini saja berpotensi menjadi tantangan bagi tim Firaun di turnamen-turnamen mendatang.

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