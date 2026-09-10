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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Dari penyerang menjadi bek: bagaimana gaya bermain Youssef En-Nesyri berubah bersama Al-Ittihad?

FEATURES
Y. En-Nesyri
Al Ittihad vs Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
Saudi Pro League
Maroko
Arab Saudi

Sang mesin gol veteran mencuri perhatian dengan peran-peran barunya

Ketika seorang penyerang sekelas Youssef En-Nesyri tiba di Al-Ittihad, secara alami perhatian tertuju ke area kotak penalti, tempat ia diharapkan menjadi sosok yang menuntaskan serangan dan mengubah peluang menjadi gol. Namun, gambaran yang ditampilkan penyerang Maroko itu bersama "Sang Dekan" musim ini menceritakan hal yang sama sekali berbeda.

En-Nesyri kini bukan lagi sekadar penyerang yang menunggu bola di dalam kotak, melainkan telah menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, yang menuntutnya untuk bergerak di ruang-ruang berbeda, melakukan pressing, memberikan penutupan, kembali ke belakang, bahkan terkadang ambil bagian dalam tugas-tugas defensif seolah-olah ia pemain lain di dalam lapangan.

Perubahan ini tampak jelas saat menyimak pertandingan-pertandingannya di luar bahasa angka. Sepanjang 7 pertandingan, En-Nesyri hanya mencatatkan 3 kontribusi ofensif, setelah mencetak dua gol dan satu assist, angka-angka yang pada pandangan pertama mungkin memberi kesan bahwa penyerang Maroko itu belum menampilkan apa yang diharapkan darinya di sisi produktivitas gol.

Namun, menyaksikan En-Nesyri di dalam lapangan mengungkap bahwa perannya kini berbeda di bawah kepemimpinan pelatih Jermannya, Jens Wissing, yang mengandalkan sistem yang menuntut para penyerang menjalankan peran ganda. Hal inilah yang membuat En-Nesyri berubah pada beberapa periode pertandingan dari seorang ujung tombak menjadi elemen defensif dalam skema tersebut.

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    Nesyri, penyerang yang mengenakan seragam bek

    Salah satu perubahan paling mencolok dalam gaya bermain En-Nesyri adalah kesediaannya menjalankan peran-peran bertahan yang sebelumnya tidak berkaitan langsung dengan tugasnya sebagai penyerang, di mana ia terkadang muncul untuk menutup ruang di sisi sayap, dan pada kesempatan lain menarik diri ke area yang lebih dalam guna membantu menutup jalur umpan lawan.

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    Dalam beberapa momen, En-Nesyri benar-benar berubah menjadi pemain di dalam lini pertahanan Al Ittihad, terutama ketika tim membutuhkan penerapan pertahanan berlapis dan penjagaan terhadap salah satu senjata ofensif lawan, sehingga keberadaannya jauh dari kotak penalti menjadi bagian dari rencana, bukan keluar secara acak dari posisinya.

    Di sinilah filosofi Fiesing terlihat jelas. Sang pelatih tidak memperlakukan En-Nesyri sebagai penyerang yang harus tetap menunggu bola, melainkan menginginkannya sebagai pemain yang mampu menjalankan instruksi di lebih dari satu area, dan inilah yang menjelaskan kemunculannya yang berulang di posisi-posisi yang mungkin terlihat aneh bagi seorang penyerang murni.

    En-Nesyri sendiri menegaskan bahwa perannya bersama Al Ittihad kini menjadi berbeda, seraya menyebutkan bahwa ia menjalankan semua peran demi membantu tim menampilkan performa terbaiknya, sebuah pesan yang mencerminkan sejauh mana kesediaannya untuk beradaptasi dengan tuntutan staf pelatih alih-alih berpegang pada citra penyerang tradisional.

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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Penurunan gol bukan berarti menurunnya pengaruh

    Angka-angka semata mungkin terasa kejam bagi En-Nesyri, terutama ketika ia dibandingkan dengan apa yang biasa ia tampilkan sebagai penyerang haus gol. Hanya tiga kontribusi dalam 7 pertandingan bukanlah hasil yang dicari tim mana pun ketika merekrut seorang penyerang kelas satu.

    Namun persoalan dalam membaca angka-angka ini adalah bahwa ia tidak menjelaskan apa yang dilakukan En-Nesyri ketika bola tidak berada di kakinya, tidak menunjukkan ruang-ruang yang ia tutup, tidak pula berapa kali ia turun untuk membantu rekan-rekannya, ataupun upaya yang ia curahkan untuk melakukan pressing dan memaksa lawan melakukan kesalahan.

    Penyerang asal Maroko itu kini menjalankan peran yang lebih menyerupai mata rantai bergerak di dalam sistem Al-Ittihad. Ia memulai serangan sebagai penyerang, lalu turun untuk ikut membangun serangan, kemudian berubah menjadi elemen pressing saat kehilangan bola, dan bisa jadi berakhir di area lapangan yang sama sekali berbeda untuk membantu menutup ruang.

    Ini berarti penurunan rasio golnya tidak bisa dijadikan satu-satunya bukti kemerosotan levelnya, karena nilai En-Nesyri saat ini telah terkait dengan aspek-aspek lain dari permainan, sebagian di antaranya tidak muncul dalam kolom gol dan assist.

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    Dari Pemain Kotak Penalti Menjadi Pemain Sistem

    Di masa lalu, mudah untuk menentukan peran En-Nesyri di dalam lapangan: bergerak di antara para bek, memanfaatkan umpan silang, lolos di belakang lini pertahanan, kemudian muncul di dalam kotak penalti untuk menuntaskan serangan.

    Adapun sekarang, perannya menjadi lebih rumit, karena ia tidak hanya bergerak mencari ruang yang memberinya peluang untuk mencetak gol, melainkan terkadang bergerak untuk menciptakan ruang bagi rekan-rekannya, atau untuk menarik salah satu bek, atau untuk menutup ruang pertahanan, atau untuk menjalankan instruksi taktis yang berkaitan dengan pergerakan lawan.

    Di sinilah letak transformasi sesungguhnya dalam sosok En-Nesyri bersama Al-Ittihad; sang penyerang yang dampaknya dulu diukur terutama dari jumlah gol, kini juga diukur dari sejauh mana kepatuhannya terhadap sistem dan kemampuannya menjalankan tugas-tugas yang dituntut darinya di berbagai fase pertandingan.

    Oleh karena itu, menggambarkan apa yang terjadi pada En-Nesyri semata-mata sebagai "penurunan produktivitas gol" adalah pembacaan yang tidak lengkap, karena penyerang asal Maroko itu tidak meninggalkan peran ofensifnya, melainkan kini menjalankan pula peran-peran lain di sampingnya yang membuatnya lebih terhubung dengan sistem kolektif Al-Ittihad.

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  • Vissing mengubah persamaan

    Jelas terlihat bahwa Vicente ingin En-Nesyri menjadi lebih dari sekadar pencetak gol, dan bertransformasi menjadi pemain yang mampu memengaruhi jalannya pertandingan bahkan ketika ia tidak mencetak gol. Hal ini selaras dengan gaya sepak bola yang mengandalkan pressing kolektif, transisi cepat, dan disiplin taktik.

    En-Nesyri sejatinya memiliki sejumlah karakteristik yang membantunya menjalankan peran ini, baik dari segi fisik maupun kemampuannya bergerak menempuh jarak yang jauh, sesuatu yang memberi tim pelatih kesempatan untuk memanfaatkannya dalam lebih dari satu fungsi selama satu pertandingan.

    Karena itu, mungkin merupakan kesalahan untuk menilai pengalaman En-Nesyri bersama Al-Ittihad hanya dari jumlah golnya, sebab apa yang ia tampilkan saat ini mengarah pada ruang lain dari sepak bola, di mana seorang penyerang terkadang menjadi bek pertama, terkadang menjadi pencipta ruang, dan terkadang menjadi titik pressing, sebelum akhirnya kembali pada saat yang tepat ke tempat yang sudah dikenal semua orang dengan baik: kotak penalti.

    En-Nesyri tidak berubah dari seorang pencetak gol menjadi seorang bek dalam arti harfiah, tetapi ia menjadi penyerang yang menjalankan peran bek ketika rencana permainan menuntutnya, dan inilah paradoks yang menciptakan versi berbeda dari pemain Maroko tersebut bersama Al-Ittihad: sebuah versi yang mungkin kurang gemilang dalam angka, tetapi lebih terasa kehadirannya di dalam sistem permainan.

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