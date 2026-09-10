Ketika seorang penyerang sekelas Youssef En-Nesyri tiba di Al-Ittihad, secara alami perhatian tertuju ke area kotak penalti, tempat ia diharapkan menjadi sosok yang menuntaskan serangan dan mengubah peluang menjadi gol. Namun, gambaran yang ditampilkan penyerang Maroko itu bersama "Sang Dekan" musim ini menceritakan hal yang sama sekali berbeda.

En-Nesyri kini bukan lagi sekadar penyerang yang menunggu bola di dalam kotak, melainkan telah menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, yang menuntutnya untuk bergerak di ruang-ruang berbeda, melakukan pressing, memberikan penutupan, kembali ke belakang, bahkan terkadang ambil bagian dalam tugas-tugas defensif seolah-olah ia pemain lain di dalam lapangan.

Perubahan ini tampak jelas saat menyimak pertandingan-pertandingannya di luar bahasa angka. Sepanjang 7 pertandingan, En-Nesyri hanya mencatatkan 3 kontribusi ofensif, setelah mencetak dua gol dan satu assist, angka-angka yang pada pandangan pertama mungkin memberi kesan bahwa penyerang Maroko itu belum menampilkan apa yang diharapkan darinya di sisi produktivitas gol.

Namun, menyaksikan En-Nesyri di dalam lapangan mengungkap bahwa perannya kini berbeda di bawah kepemimpinan pelatih Jermannya, Jens Wissing, yang mengandalkan sistem yang menuntut para penyerang menjalankan peran ganda. Hal inilah yang membuat En-Nesyri berubah pada beberapa periode pertandingan dari seorang ujung tombak menjadi elemen defensif dalam skema tersebut.