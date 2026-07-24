Dampak Piala Dunia 2026 tidak hanya sebatas pada keberhasilan Spanyol meraih gelar untuk kedua kalinya dalam sejarah, atau pada rekor-rekor yang dipecahkan para bintang papan atas, tetapi juga meluas hingga mengubah masa depan sejumlah pemain yang memasuki turnamen jauh dari sorotan, lalu meninggalkannya setelah berubah menjadi incaran klub-klub besar Eropa.

Sepanjang 39 hari dan 104 pertandingan, turnamen ini memunculkan nama-nama baru di kancah global, setelah mereka memanfaatkan kesempatan untuk menampilkan level permainan yang mengesankan di hadapan para pemandu bakat dan direktur olahraga, sehingga nilai mereka meningkat di bursa transfer, dan mungkin berada di ambang babak-babak baru dalam karier mereka.

Berikut ini 7 pemain yang nilainya melonjak drastis berkat penampilan mereka di Mundial 2026, menurut penilaian jaringan "Opta".