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Dari Bouaddi hingga Penemuan Hossam Hassan: Piala Dunia Jadi Titik Balik dalam Perjalanan 7 Bintang

FEATURES
A. Bouaddi
G. Puerta
O. Gill
P. Vite
K. Nakamura
H. Hassan
M. Senaya
World Cup
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
France vs Morocco
France
Morocco
Maroko
Kolombia
Paraguay
Ekuador
Jepang
Mesir
Ghana
Argentina
AS
Prancis

Dari Bayang-Bayang ke Sorotan Eropa: Piala Dunia 2026 Mengubah Peta Bursa Transfer

Dampak Piala Dunia 2026 tidak hanya sebatas pada keberhasilan Spanyol meraih gelar untuk kedua kalinya dalam sejarah, atau pada rekor-rekor yang dipecahkan para bintang papan atas, tetapi juga meluas hingga mengubah masa depan sejumlah pemain yang memasuki turnamen jauh dari sorotan, lalu meninggalkannya setelah berubah menjadi incaran klub-klub besar Eropa.

Sepanjang 39 hari dan 104 pertandingan, turnamen ini memunculkan nama-nama baru di kancah global, setelah mereka memanfaatkan kesempatan untuk menampilkan level permainan yang mengesankan di hadapan para pemandu bakat dan direktur olahraga, sehingga nilai mereka meningkat di bursa transfer, dan mungkin berada di ambang babak-babak baru dalam karier mereka.

Berikut ini 7 pemain yang nilainya melonjak drastis berkat penampilan mereka di Mundial 2026, menurut penilaian jaringan "Opta".

  • Ayoub Bouaddi: Talenta Maroko yang Mencuri Perhatian Klub-Klub Besar

    Ayoub Bouadi memasuki Piala Dunia sebagai salah satu nama yang paling kurang dikenal di dalam skuad timnas Maroko, tetapi ia keluar sebagai salah satu bakat muda paling menonjol dalam turnamen tersebut.

    Gelandang muda itu mengamankan tempatnya sebagai pemain inti sejak pertandingan pertama melawan Brasil, dan menunjukkan kepribadian yang besar meski usianya masih muda, setelah ia memaksakan iramanya di lini tengah berkat akurasi umpannya serta kepercayaan diri yang tinggi dalam mempertahankan bola di bawah tekanan.

    Bouadi menonjol dengan kemampuannya memimpin permainan dari kedalaman, di samping keterampilannya dalam menggiring dan membawa bola keluar, sehingga menegaskan bahwa ia memiliki kualitas seorang gelandang modern.

    Setelah penampilan yang ia tunjukkan bersama Maroko, namanya kini dikaitkan kuat dengan sejumlah klub besar Eropa, terdepan di antaranya Manchester City, di tengah laporan yang menyebutkan kesepakatan yang nilainya bisa mencapai sekitar 100 juta euro.

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  • <h1>Gustavo Puerta: Jantung yang Berdetak di Lini Tengah Kolombia</h1>

    Gustavo Puerta bukanlah salah satu pemain paling terkenal sebelum turnamen bergulir, namun ia dengan cepat berubah menjadi salah satu elemen terpenting dalam skuad timnas Kolombia.

    Gelandang tersebut menampilkan performa yang seimbang, memadukan kualitas teknis dengan kerja fisik, di mana ia menonjol lewat akurasi umpan-umpannya dan pergerakannya yang baik di antara lini, di samping kontribusinya dalam membangun serangan dan merebut kembali bola secara konsisten.

    Ia juga menunjukkan kemampuan besar dalam membawa bola maju dan menciptakan peluang, ditambah upaya defensifnya yang mencolok, menegaskan bahwa dirinya adalah pemain yang mampu menjalankan beragam peran di lini tengah.

    Dengan demikian, Puerta melanjutkan perkembangan yang telah ia mulai dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memperkuat peluangnya untuk pindah ke level yang lebih tinggi di sepak bola Eropa.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orlando Gil: Kiper yang Menciptakan Keajaiban Paraguay

    Orlando Gil menjadi salah satu kejutan terbesar turnamen ini, setelah berubah dari kiper yang minim pengalaman internasional menjadi salah satu bintang paling menonjol di Piala Dunia.

    Timnas Paraguay mengandalkan organisasi pertahanan dan kedisiplinan taktik, namun keberhasilan sistem ini berkaitan langsung dengan gemilangnya penampilan Gil, yang menepis sejumlah besar peluang berbahaya dan tampil konsisten sepanjang turnamen.

    Momen terbaiknya hadir saat menghadapi Jerman di babak 32 besar, ketika ia memainkan peran utama dalam menyingkirkan salah satu kandidat besar, baik selama pertandingan maupun dalam adu penalti, sehingga menjadi bahan perbincangan para suporter dan media.

    Berkat penampilan tersebut, kiper berusia 26 tahun itu keluar dengan reputasi yang benar-benar berbeda, setelah membuktikan bahwa ia mampu bermain di level tertinggi.

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  • Pedro Vite: Otak Cerdas Timnas Ekuador

    Meski Ekuador tersingkir lebih awal dari turnamen, Pedro Vite menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian.

    Gelandang ini memadukan kreativitas dalam membangun serangan dengan kedisiplinan bertahan, serta menampilkan performa lengkap yang membuatnya hadir di berbagai fase permainan.

    Vite menonjol berkat kemampuannya menciptakan peluang, merebut kembali bola, dan menjalankan peran bertahan sekaligus menyerang di saat bersamaan. Sementara itu, pertandingannya melawan Jerman datang untuk menegaskan nilainya, setelah ia memaksakan diri sebagai salah satu pemain terbaik dalam laga tersebut.

    Penampilan-penampilan ini tidak berlalu begitu saja, karena sejumlah klub Eropa mulai memantau sang pemain, yang tampaknya menjadi kandidat untuk menjalani petualangan baru usai Piala Dunia.

  • Keito Nakamura: Sang Winger Jepang yang Mengumumkan Kehadirannya

    Kaoru Nakamura memanfaatkan absennya Kaoru Mitoma untuk mengamankan tempat inti bersama timnas Jepang, dan ia tidak butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa ia layak atas kesempatan tersebut.

    Sayap Jepang itu tampil berani berkat kecepatannya yang luar biasa dan keterampilannya dalam duel satu lawan satu, serta berkontribusi langsung pada gol-gol timnas negaranya, baik dengan mencetak gol maupun menciptakan peluang.

    Ia juga menunjukkan kemampuan yang jelas dalam menembus pertahanan dan menciptakan ancaman dari sisi kiri, sehingga menjadi salah satu kejutan paling menonjol dari timnas Jepang selama turnamen.

    Meski Jepang tersingkir dari babak 32 besar, Nakamura meninggalkan Amerika Utara setelah menarik minat sejumlah klub Eropa, yang mulai memantau masa depannya dari dekat.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haitham Hassan: Pemain Pengganti yang Mengubah Citranya dalam Hitungan Menit

    Haitham Hassan tidak membutuhkan banyak menit untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan ruang yang lebih besar bersama timnas Mesir, setelah pelatih Hossam Hassan memberinya kesempatan untuk membela Mesir untuk kali pertama.

    Ia hanya tampil selama 126 menit sepanjang turnamen, tetapi itu sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang kuat, terutama saat menghadapi Argentina di babak 16 besar.

    Pemain sisi kanan itu tampil menonjol dengan keberaniannya dalam menggiring bola dan kecepatannya dalam transisi menyerang, dan menjadi pemilik akselerasi yang mengawali gol Mostafa Zico yang dianulir, sebelum kemudian menciptakan gol kedua Mesir lewat umpan matang yang menegaskan pengaruh besarnya.

    Usai turnamen, nama pemain Real Oviedo itu dikaitkan dengan minat sejumlah klub, yang paling mencolok Celtic dari Skotlandia, sebagai indikasi jelas bahwa Piala Dunia telah mengubah posisinya di bursa transfer.

  • Marvin Sinaya, Batu Karang Pertahanan Ghana

    Marvin Sinaya tampil impresif di sisi kanan pertahanan timnas Ghana, dan menjadi salah satu alasan utama kokohnya "Bintang Hitam" sepanjang turnamen.

    Bek ini dikenal dengan kekuatannya dalam duel satu lawan satu serta kemampuannya yang luar biasa dalam merebut bola, hal yang terlihat jelas dalam pertandingan melawan Inggris, ketika ia berhasil meredam ancaman salah satu kunci permainan Inggris paling menonjol.

    Namun, cederanya di babak 32 besar menghentikan perjalanannya lebih awal, dan kemungkinan besar menunda potensi transfer apa pun selama hari-hari pertama setelah turnamen.

    Meski demikian, Sinaya tetap menjadi salah satu nama yang sangat berpeluang muncul di bursa transfer Eropa pada periode mendatang, setelah membuktikan bahwa ia memiliki potensi yang dibutuhkan untuk bermain di level yang lebih tinggi.