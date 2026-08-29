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Daniel Munoz ke Nottingham Forest! Crystal Palace sepakat dengan kesepakatan £22 juta untuk wing-back
Forest capai kesepakatan untuk bintang Kolombia
Menurut The Athletic, tim asuhan Oliver Glasner bergerak agresif untuk mengamankan jasa salah satu pemain sayap paling konsisten di Premier League. Setelah serangkaian negosiasi produktif antara kedua klub, biaya sebesar £22 juta telah disepakati, mengakhiri spekulasi seputar masa depan pemain berusia 30 tahun itu di Selhurst Park.
Wing-back veteran itu diperkirakan akan mengikat masa depannya dengan Nottingham Forest dengan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun, yang juga mencakup opsi perpanjangan 12 bulan tambahan yang dipegang klub. Perekrutan ini merupakan investasi signifikan bagi Forest, yang ingin memperkuat transisi bertahan dan menyerang mereka.
- AFP
Reuni dengan Oliver Glasner
Transfer ini menghadirkan subplot taktis yang menarik, karena Munoz akan bereuni dengan sosok yang membantunya berkembang di London. Jika kepindahan itu rampung seperti yang diharapkan, ia akan kembali bekerja di bawah pelatih kepala Forest, Glasner. Ahli taktik asal Austria itu tiba di Palace pada awal 2024, tak lama setelah Munoz bergabung dari Genk, dan keduanya menjalin hubungan profesional yang kuat.
Forest belum selesai dengan upaya perekrutannya, karena jajaran petinggi klub berniat mendatangkan setidaknya satu pemain lagi sebelum tenggat transfer pada hari Selasa berakhir. Glasner, berbicara setelah timnya bermain imbang 2-2 melawan Liverpool pada Sabtu, terbuka soal kemungkinan adanya aktivitas lebih lanjut di bursa transfer: "Kita lihat saja. Bisa jadi ada lagi. Saya sangat yakin bahwa kami akan menemukan dan menambah pemain yang tepat, profil yang tepat, dan karakter yang tepat."
Dampak statistik dan warisan Palace
Munoz meninggalkan London Selatan setelah memantapkan dirinya sebagai sosok favorit suporter, terutama setelah membantu klub meraih kesuksesan bersejarah di benua Eropa. Pemain Kolombia itu menikmati musim yang impresif pada musim lalu, dengan sumbangan lima gol dan empat assist di semua kompetisi, termasuk 12 penampilan di Conference League saat Crystal Palace mengangkat trofi untuk meraih gelar Eropa pertama dalam sejarah klub. Setelah menandatangani kontrak baru pada April 2025, ia sebenarnya masih memiliki sisa dua tahun dalam kontraknya, tetapi daya tarik proyek baru di City Ground terbukti menjadi penentu.
Setelah bergabung dengan Crystal Palace dari klub Belgia Genk dengan biaya transfer yang relatif kecil sebesar £6,9 juta, Munoz terbukti menjadi bisnis yang sangat bagus, dengan mencatatkan total 109 penampilan, dengan keterlibatan terakhirnya adalah sebagai pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam kekalahan 4-1 Crystal Palace dari Manchester City di Selhurst Park pada Jumat.
- Getty Images Sport
Musim panas sibuk Forest terus berlanjut
Pengejaran terhadap Munoz menunjukkan tekad Forest untuk mengalahkan rival-rival mereka dalam memburu target-target kunci. Klub itu sebelumnya telah menunjukkan minat pada Anan Khalaili sebelum ia bergabung dengan Palace dan sempat menggelar pembicaraan awal terkait Javi Rueda dari Celta Vigo.
Munoz kini berada di ambang menjadi rekrutan keenam Forest pada bursa transfer musim panas yang produktif, bergabung dengan arus masuk talenta yang dirancang untuk membentuk ulang skuad tim utama. Ia menyusul kedatangan Liam Delap, Ousmane Diomande, Gustavo Sa, Xaver Schlager, dan Steven Benda.
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