Transfer ini menghadirkan subplot taktis yang menarik, karena Munoz akan bereuni dengan sosok yang membantunya berkembang di London. Jika kepindahan itu rampung seperti yang diharapkan, ia akan kembali bekerja di bawah pelatih kepala Forest, Glasner. Ahli taktik asal Austria itu tiba di Palace pada awal 2024, tak lama setelah Munoz bergabung dari Genk, dan keduanya menjalin hubungan profesional yang kuat.

Forest belum selesai dengan upaya perekrutannya, karena jajaran petinggi klub berniat mendatangkan setidaknya satu pemain lagi sebelum tenggat transfer pada hari Selasa berakhir. Glasner, berbicara setelah timnya bermain imbang 2-2 melawan Liverpool pada Sabtu, terbuka soal kemungkinan adanya aktivitas lebih lanjut di bursa transfer: "Kita lihat saja. Bisa jadi ada lagi. Saya sangat yakin bahwa kami akan menemukan dan menambah pemain yang tepat, profil yang tepat, dan karakter yang tepat."