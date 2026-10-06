Perjalanan Spanyol ke Split memberi percikan spesial bagi bintang Barcelona itu, yang sangat menyadari reputasi intimidatif kandang Hajduk Split. Mengungkapkan antusiasmenya untuk bermain di bawah tekanan besar suporter tuan rumah di Stadion Poljud, Olmo mengatakan: "Atmosfernya panas. Suporternya memberi tekanan besar dan benar-benar mendukung tim serta para pemain mereka.

"Ini pertandingan sepakbola yang indah dan akan bisa kami nikmati di atas lapangan. Atmosfer seperti itu memberi Anda motivasi ekstra. Pertandingan di stadion ini membawa kembali kenangan indah bagi saya. Saya sangat menghormati Hajduk."

Merefleksikan langkah beraninya ke Zagreb saat masih muda untuk menembus level profesional, Olmo melanjutkan: "Setiap orang punya kisah, jalan, dan alasan mereka sendiri. Saya membuat keputusan itu karena ketertarikan Dinamo dan keinginan mereka membantu saya berkembang. Saya percaya pada itu, dan itu ternyata menjadi salah satu momen terbaik dalam karier saya. Saya pergi saat berusia 16 tahun dan hanya bersama ibu saya di negara baru dengan bahasa baru. Itu sulit, tetapi indah. Saya senang bisa kembali."

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada negara yang membentuk kariernya: "Itu perasaan yang unik. Ini negara yang memberi saya segalanya, atau hampir segalanya, yang saya miliki. Ini kesempatan yang indah untuk kembali ke sini, meski di Split dan bukan Zagreb. Keluarga dan teman-teman akan datang... Saya benar-benar menantikannya."