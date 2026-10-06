HANZA MEDIA
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Dani Olmo memperingatkan Spanyol soal respons Kroasia yang 'berbahaya' setelah penghinaan 7-0 dari Inggris
Olmo minta waspada menghadapi Kroasia
Gelandang serang Spanyol, Olmo, telah memperingatkan rekan-rekan setimnya bahwa mereka harus berada dalam kewaspadaan tinggi jelang duel UEFA Nations League melawan Kroasia di Stadion Poljud. Tim asuhan Slaven Bilic sedang terpukul setelah menelan kekalahan paling memalukan dalam sejarah sepak bola mereka usai dihancurkan 7-0 di kandang oleh Inggris. Olmo meyakini kemunduran yang menghancurkan itu hanya akan menjadi motivasi ekstra bagi Kroasia untuk memulihkan harga diri mereka di hadapan para pendukung tuan rumah.
- AFLOSPORT
Mantan bintang Dinamo mengantisipasi reaksi keras
Laga ini punya makna pribadi yang mendalam bagi Olmo, yang fasih berbahasa Kroasia setelah menimba ilmu dan memulai karier profesionalnya bersama Dinamo Zagreb sejak usia 16 tahun. Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan tentang potensi kebangkitan tuan rumah, Olmo menegaskan: "Saya memperkirakan Kroasia akan lebih berbahaya. Mereka memang tidak datang setelah laga yang mudah, tetapi bermain di depan pendukung sendiri tidak akan mudah bagi kami."
Menanggapi kekalahan telak tujuh gol yang diderita lawan mereka dari tangan England, pemain berusia 28 tahun itu menambahkan: "Kami sangat terkejut. Tetapi besok kami akan melihat bagaimana respons mereka... Kami sudah sering bermain melawan mereka. Kami tahu mereka sangat kuat dan punya pemain-pemain hebat. Ini tidak akan mudah bagi kami. Kami harus fokus pada diri kami sendiri dan permainan kami sendiri."
"Peluang bagus untuk kembali"
Perjalanan Spanyol ke Split memberi percikan spesial bagi bintang Barcelona itu, yang sangat menyadari reputasi intimidatif kandang Hajduk Split. Mengungkapkan antusiasmenya untuk bermain di bawah tekanan besar suporter tuan rumah di Stadion Poljud, Olmo mengatakan: "Atmosfernya panas. Suporternya memberi tekanan besar dan benar-benar mendukung tim serta para pemain mereka.
"Ini pertandingan sepakbola yang indah dan akan bisa kami nikmati di atas lapangan. Atmosfer seperti itu memberi Anda motivasi ekstra. Pertandingan di stadion ini membawa kembali kenangan indah bagi saya. Saya sangat menghormati Hajduk."
Merefleksikan langkah beraninya ke Zagreb saat masih muda untuk menembus level profesional, Olmo melanjutkan: "Setiap orang punya kisah, jalan, dan alasan mereka sendiri. Saya membuat keputusan itu karena ketertarikan Dinamo dan keinginan mereka membantu saya berkembang. Saya percaya pada itu, dan itu ternyata menjadi salah satu momen terbaik dalam karier saya. Saya pergi saat berusia 16 tahun dan hanya bersama ibu saya di negara baru dengan bahasa baru. Itu sulit, tetapi indah. Saya senang bisa kembali."
Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada negara yang membentuk kariernya: "Itu perasaan yang unik. Ini negara yang memberi saya segalanya, atau hampir segalanya, yang saya miliki. Ini kesempatan yang indah untuk kembali ke sini, meski di Split dan bukan Zagreb. Keluarga dan teman-teman akan datang... Saya benar-benar menantikannya."
- AFLOSPORT
Ujian krusial Nations League menanti
Spanyol bertolak ke Split dengan target mengukuhkan posisi puncak di Grup A3 setelah memenangi ketiga laga pembuka, termasuk kemenangan telak 4-1 pada pertemuan sebelumnya. Bagi Kroasia, menjamu juara dunia di Stadion Poljud yang angker menjadi ujian mental yang berat setelah dua kali kolaps secara beruntun yang membuat mereka kebobolan 11 gol. Duel ini akan menentukan arah grup sebelum jeda internasional pada November.
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