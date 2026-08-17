Dan Burn buka suara soal kepergian Eddie Howe dari Newcastle dan kehormatan baru sebagai kapten

Berbicara setelah kekalahan Newcastle dalam adu penalti 3-2 dari Strasbourg pada Minggu setelah bermain imbang 1-1, Burn merefleksikan kepergian Howe dan menegaskan bahwa kepemimpinan baru bisa menyegarkan kembali skuad. Namun, kapten yang baru ditunjuk itu mengakui bahwa kepergian mendadak sang manajer tetap membuatnya lengah, meski sempat melihat frustrasi mendalam Howe setelah kekalahan pada laga terakhir musim lalu dari Fulham: "Tidak, jika saya jujur [apakah dia tahu Howe akan pergi]. Saya tidak berpikir dia akan melakukannya. Saya tahu dia kecewa setelah laga melawan Fulham, tetapi saya pikir setelah musim panas dia akan siap untuk kembali," katanya, seperti dikutip The Shields Gazette.

"Saya berbicara dengannya secara rutin pada masa jeda musim, tetapi ya, saya sedang berada di Kanada ketika mengetahuinya, saya baru melihat beberapa pesan saat bangun. Dengarkan, selalu ada waktu untuk perubahan, dan Eddie jelas merasa bahwa ini adalah waktunya untuk mundur. Karena banyak alasan, orang-orang memang berpikir ini adalah saat yang tepat untuk perubahan. Bagaimanapun, saya sedih melihat manajer pergi, tetapi perubahan bisa menjadi hal yang baik dan semoga kami akan melihat awal dari itu pekan ini."