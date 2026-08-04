AFP
Diterjemahkan oleh
Cristian Chivu meremehkan pentingnya derby pramusim Inter jelang bentrokan dengan AC Milan di Perth
Chivu memprioritaskan kebugaran daripada hasil
Pelatih Inter, Chivu, menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan hasil akhir laga pramusim hari Rabu melawan rival sekota Milan di Perth. Juru taktik asal Rumania itu memprioritaskan kondisi fisik dan ketajaman pertandingan untuk skuad Inter saat mereka bersiap menghadapi kampanye resmi yang akan datang. Chivu menekankan bahwa performa di lapangan jauh lebih penting daripada mengejar kemenangan dalam laga pemanasan bulan Agustus.
- Jan Huebner
'Trofi pada bulan Agustus tidak berarti apa-apa'
Berbicara menjelang laga persahabatan di Australia, Chivu memaparkan fokus utamanya sambil mengesampingkan pertanyaan terkait trofi pramusim atau hasil derby domestik.
Saat membahas prioritas tim dan apakah ia akan menukar kekalahan derby dengan satu gelar liga lagi, Chivu menjelaskan: "Saya ingin melihat perkembangan, secara fisik dan dari segi kondisi, saya tidak melihat jenis pertandingan yang harus kami hadapi. Besok adalah laga persahabatan, dan trofi pada Agustus tidak berarti apa-apa," katanya seperti dikutip oleh Tuttomercatoweb.
"Itu pertanyaan untuk para penggemar. Saya pelatih, saya harus memikirkan bagaimana membawa para pemain saya ke kondisi terbaik untuk awal musim."
Pelatih asal Rumania merenungkan derby
Chivu membagikan pandangannya tentang daya tarik global derby Milan di luar negeri, sebelum menyampaikan opininya mengenai kemungkinan menggelar pertandingan resmi Serie A di luar negeri.
Menilai pentingnya derby tersebut, Chivu berkata: "Ini adalah pertandingan spesial bagi semua orang, tetapi pada akhirnya ini adalah pertandingan seperti yang lain. Inter dan Milan terkenal di seluruh dunia; ini tentu akan menjadi pertandingan yang bagus untuk disaksikan."
Menanggapi usulan untuk memainkan laga liga di luar Italia, ia menambahkan: "Itu akan bagus, tetapi tidak mudah untuk diatur."
- Getty Images
Laga pembuka Serie A semakin dekat
Inter memasuki musim baru sebagai juara bertahan Serie A dan dijadwalkan membuka kampanye domestik mereka di kandang melawan Monza pada 22 Agustus. Sementara itu, Milan, yang kini dipimpin oleh pelatih kepala baru Ruben Amorim, akan bertandang menghadapi Torino sehari setelahnya.
Chivu juga mengingatkan bahwa para pemain yang terlambat kembali usai jeda pasca-Piala Dunia kemungkinan tidak akan benar-benar siap bertanding untuk laga pembuka.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami