Berbicara menjelang laga persahabatan di Australia, Chivu memaparkan fokus utamanya sambil mengesampingkan pertanyaan terkait trofi pramusim atau hasil derby domestik.

Saat membahas prioritas tim dan apakah ia akan menukar kekalahan derby dengan satu gelar liga lagi, Chivu menjelaskan: "Saya ingin melihat perkembangan, secara fisik dan dari segi kondisi, saya tidak melihat jenis pertandingan yang harus kami hadapi. Besok adalah laga persahabatan, dan trofi pada Agustus tidak berarti apa-apa," katanya seperti dikutip oleh Tuttomercatoweb.

"Itu pertanyaan untuk para penggemar. Saya pelatih, saya harus memikirkan bagaimana membawa para pemain saya ke kondisi terbaik untuk awal musim."