Getty Images Sport
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Coventry City menuntaskan transfer Dan Bentley dari Wolves saat Frank Lampard memperkuat skuad Premier League
Coventry City mengamankan penjaga gawang
Coventry telah merampungkan perekrutan permanen Bentley dari Wolves dengan kontrak berdurasi dua tahun menjelang kampanye mereka di Premier League. Kiper berusia 33 tahun itu meninggalkan Molineux setelah tiga setengah tahun, di mana ia mencatatkan 17 penampilan tim senior setelah kedatangannya pada Januari 2023. Lampard bergerak cepat untuk mengamankan jasa penjaga gawang itu setelah ia tampil dalam dua laga pembuka Wolves pada musim 2026-27 di Championship dan Carabao Cup.
- Getty Images Sport
Kiper berpengalaman mengungkapkan ambisi
Bentley mengungkapkan kegembiraannya setelah bergabung dengan proyek ambisius Sky Blues dan ingin membawa kepemimpinan serta standar tinggi ke ruang ganti. Menilai kepindahannya, Bentley menegaskan: "Coventry City adalah klub yang fantastis dan saya sangat senang transfer ini akhirnya rampung," katanya kepada situs resmi klub.
"Ini terasa seperti tempat yang sedang berkembang dan, setelah musim yang fantastis tahun lalu, ada suasana yang sangat bagus di sekitar klub. Semuanya sangat positif dan ada antusiasme yang jelas untuk memasuki musim baru dengan target meraih kesuksesan semaksimal mungkin.
"Saya akan membawa banyak pengalaman. Saya adalah pemain senior dengan kualitas kepemimpinan yang baik dan saya seseorang yang memiliki standar sangat tinggi. Tentu saja, saya juga ingin menunjukkan pengaruh saya di lapangan. Di sini ada kelompok penjaga gawang yang sangat bagus. Saat saya mendapatkan kesempatan, saya harus memanfaatkannya. Saya ingin membantu klub meraih hasil di Premier League."
Pemain veteran menambah kedalaman yang krusial
Bentley membawa segudang pengalaman di berbagai level sepakbola Inggris, setelah mengasah kemampuannya di Southend United dan bermain untuk Brentford sebelum meraih penghargaan Player of the Year di Bristol City pada 2020-21. Momen puncaknya di Premier League datang pada April 2025, ketika ia tampil gemilang dengan mencatatkan clean sheet saat Wolves mengamankan kemenangan 1-0 yang berkesan atas Manchester United di Old Trafford. Ketenangan dan pengalaman matang itu memberi Lampard tambahan kedalaman yang sangat berharga di posisi penjaga gawang saat Coventry City berjuang mempertahankan status mereka di kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Ujian berat di kasta tertinggi menanti
Coventry mengawali kembalinya mereka ke Premier League dengan laga pembuka yang menakutkan, tandang ke markas juara bertahan Arsenal pada Jumat malam. Lampard membutuhkan lini belakangnya untuk segera padu dengan jadwal berat yang sudah menanti pada pekan-pekan awal musim. Bentley kini harus bersaing dengan penjaga gawang utama Carl Rushworth untuk memperebutkan posisi, dengan setiap poin sangat krusial dalam upaya tim promosi itu untuk menghindari degradasi.
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