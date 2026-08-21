Coventry City menuntaskan transfer Dan Bentley dari Wolves saat Frank Lampard memperkuat skuad Premier League

Bentley mengungkapkan kegembiraannya setelah bergabung dengan proyek ambisius Sky Blues dan ingin membawa kepemimpinan serta standar tinggi ke ruang ganti. Menilai kepindahannya, Bentley menegaskan: "Coventry City adalah klub yang fantastis dan saya sangat senang transfer ini akhirnya rampung," katanya kepada situs resmi klub.

"Ini terasa seperti tempat yang sedang berkembang dan, setelah musim yang fantastis tahun lalu, ada suasana yang sangat bagus di sekitar klub. Semuanya sangat positif dan ada antusiasme yang jelas untuk memasuki musim baru dengan target meraih kesuksesan semaksimal mungkin.

"Saya akan membawa banyak pengalaman. Saya adalah pemain senior dengan kualitas kepemimpinan yang baik dan saya seseorang yang memiliki standar sangat tinggi. Tentu saja, saya juga ingin menunjukkan pengaruh saya di lapangan. Di sini ada kelompok penjaga gawang yang sangat bagus. Saat saya mendapatkan kesempatan, saya harus memanfaatkannya. Saya ingin membantu klub meraih hasil di Premier League."