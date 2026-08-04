Sang kiper mengungkapkan kegembiraannya setelah menuntaskan kepindahan permanennya ke CBS Arena. "Saya sangat senang, ada begitu banyak emosi yang saya rasakan," katanya. "Ada antusiasme, saya akhirnya bisa rileks karena tahu semuanya sudah selesai dan saya kembali bersama para pemain serta di klub yang saya sukai."

Manajer Coventry, Lampard, juga memuji kembalinya penjaga gawang pilihan pertamanya itu, dengan mengatakan: "Sangat menyenangkan Carl kembali bersama kami secara permanen. Dia seorang profesional top, sosok yang hebat, dan dia memberi dampak besar bagi tim untuk membantu kami promosi musim lalu. Saya menantikan bekerja dengannya lagi dan menyambutnya kembali ke dalam grup."