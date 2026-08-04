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Coventry City menuntaskan kesepakatan rekor klub untuk merekrut Carl Rushworth secara permanen dari Brighton
Coventry tuntaskan transfer Rushworth yang memecahkan rekor
Coventry secara resmi telah menuntaskan perekrutan permanen kiper Rushworth dari Brighton dengan biaya yang dilaporkan mencapai rekor klub sebesar £22 juta. Penjaga gawang berusia 25 tahun itu menyepakati kontrak jangka panjang di CBS Arena setelah meraih penghargaan Golden Glove dalam kampanye juara Championship Coventry musim lalu. Kesepakatan ini mengakhiri tujuh tahun kebersamaan Rushworth di Brighton, tempat ia tidak pernah mencatatkan penampilan senior dan menjalani enam masa peminjaman terpisah.
- Getty Images Sport
Lampard sambut kedatangan permanen Rushworth
Sang kiper mengungkapkan kegembiraannya setelah menuntaskan kepindahan permanennya ke CBS Arena. "Saya sangat senang, ada begitu banyak emosi yang saya rasakan," katanya. "Ada antusiasme, saya akhirnya bisa rileks karena tahu semuanya sudah selesai dan saya kembali bersama para pemain serta di klub yang saya sukai."
Manajer Coventry, Lampard, juga memuji kembalinya penjaga gawang pilihan pertamanya itu, dengan mengatakan: "Sangat menyenangkan Carl kembali bersama kami secara permanen. Dia seorang profesional top, sosok yang hebat, dan dia memberi dampak besar bagi tim untuk membantu kami promosi musim lalu. Saya menantikan bekerja dengannya lagi dan menyambutnya kembali ke dalam grup."
Sky Blues melanjutkan pembangunan skuad kasta tertinggi
Kedatangan Rushworth menandai rekrutan keempat Coventry pada musim panas ini saat mereka bersiap untuk kembali ke Premier League yang telah lama dinantikan. Klub itu sebelumnya memecahkan rekor transfer mereka dengan merekrut bek Swiss Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt seharga £17 juta, melampaui pengeluaran sebelumnya sebesar £7,7 juta untuk Haji Wright pada 2023. Dewan Coventry kemudian semakin memperkuat skuad Frank Lampard dengan mengamankan kesepakatan untuk Loum Tchouna dan Frank Onyeka.
- Getty Images Sport
Arsenal menanti tim asuhan Lampard
Tim asuhan Lampard fokus pada persiapan taktis jelang kembalinya mereka ke kasta tertinggi setelah menunggu selama seperempat abad. Ketenangan Rushworth di bawah mistar akan memberikan fondasi vital saat Coventry membuka kampanye mereka melawan juara bertahan Arsenal di Emirates Stadium pada 21 Agustus. Menghadapi laga pembuka yang berat akan menjadi tolok ukur langsung bagi klub itu saat mereka berupaya memantapkan diri di Premier League.
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