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Coventry City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Coventry City menuntaskan kesepakatan rekor klub untuk merekrut Carl Rushworth secara permanen dari Brighton

Transfers
C. Rushworth
Coventry City
Brighton & Hove Albion
Premier League

Coventry City telah menuntaskan perekrutan permanen kiper Carl Rushworth dari Brighton & Hove Albion yang memecahkan rekor transfer klub, setelah masa peminjamannya yang sukses di CBS Arena. Pemain berusia 25 tahun itu memainkan peran penting dalam membantu tim asuhan Frank Lampard menjuarai Championship, dengan mencatatkan 17 clean sheet dari total 46 pertandingan liga musim lalu.

  • Coventry tuntaskan transfer Rushworth yang memecahkan rekor

    Coventry secara resmi telah menuntaskan perekrutan permanen kiper Rushworth dari Brighton dengan biaya yang dilaporkan mencapai rekor klub sebesar £22 juta. Penjaga gawang berusia 25 tahun itu menyepakati kontrak jangka panjang di CBS Arena setelah meraih penghargaan Golden Glove dalam kampanye juara Championship Coventry musim lalu. Kesepakatan ini mengakhiri tujuh tahun kebersamaan Rushworth di Brighton, tempat ia tidak pernah mencatatkan penampilan senior dan menjalani enam masa peminjaman terpisah.



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  • Coventry City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Lampard sambut kedatangan permanen Rushworth

    Sang kiper mengungkapkan kegembiraannya setelah menuntaskan kepindahan permanennya ke CBS Arena. "Saya sangat senang, ada begitu banyak emosi yang saya rasakan," katanya. "Ada antusiasme, saya akhirnya bisa rileks karena tahu semuanya sudah selesai dan saya kembali bersama para pemain serta di klub yang saya sukai."

    Manajer Coventry, Lampard, juga memuji kembalinya penjaga gawang pilihan pertamanya itu, dengan mengatakan: "Sangat menyenangkan Carl kembali bersama kami secara permanen. Dia seorang profesional top, sosok yang hebat, dan dia memberi dampak besar bagi tim untuk membantu kami promosi musim lalu. Saya menantikan bekerja dengannya lagi dan menyambutnya kembali ke dalam grup."

  • Sky Blues melanjutkan pembangunan skuad kasta tertinggi

    Kedatangan Rushworth menandai rekrutan keempat Coventry pada musim panas ini saat mereka bersiap untuk kembali ke Premier League yang telah lama dinantikan. Klub itu sebelumnya memecahkan rekor transfer mereka dengan merekrut bek Swiss Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt seharga £17 juta, melampaui pengeluaran sebelumnya sebesar £7,7 juta untuk Haji Wright pada 2023. Dewan Coventry kemudian semakin memperkuat skuad Frank Lampard dengan mengamankan kesepakatan untuk Loum Tchouna dan Frank Onyeka.

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    Arsenal menanti tim asuhan Lampard

    Tim asuhan Lampard fokus pada persiapan taktis jelang kembalinya mereka ke kasta tertinggi setelah menunggu selama seperempat abad. Ketenangan Rushworth di bawah mistar akan memberikan fondasi vital saat Coventry membuka kampanye mereka melawan juara bertahan Arsenal di Emirates Stadium pada 21 Agustus. Menghadapi laga pembuka yang berat akan menjadi tolok ukur langsung bagi klub itu saat mereka berupaya memantapkan diri di Premier League.

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