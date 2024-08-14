Conor Gallagher Tak Jelas, Atletico Madrid Goda Bintang Al-Ittihad N'Golo Kante Kembali Ke Eropa

GettyYosua Arya dan Soham MukherjeeConor Gallagher Tak Jelas, Atletico Madrid Goda Bintang Al-Ittihad N'Golo Kante Kembali Ke EropaN'Golo KanteChelseaTransfersAtletico MadridLaLigaPremier LeagueAl IttihadSaudi Pro LeagueConor GallagherAtletico Madrid dikabarkan tertarik pada N'Golo Kante, dengan bintang Prancis itu ingin bermain di Liga Champions lagi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowTransfer Gallagher ke Atletico mengalami jalan buntuLos Rojiblancos incar KanteBintang Prancis itu tertarik kembali ke EropaArtikel dilanjutkan di bawah ini