N'Golo Kante Ittihad 2024Getty
Yosua Arya dan Soham Mukherjee

Conor Gallagher Tak Jelas, Atletico Madrid Goda Bintang Al-Ittihad N'Golo Kante Kembali Ke Eropa

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Atletico Madrid dikabarkan tertarik pada N'Golo Kante, dengan bintang Prancis itu ingin bermain di Liga Champions lagi.

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  • Transfer Gallagher ke Atletico mengalami jalan buntu
  • Los Rojiblancos incar Kante
  • Bintang Prancis itu tertarik kembali ke Eropa
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