Conceicao: Saya ke Arab Saudi demi uang dan mentalitas pemain Saudi buruk!

Sergio Conceicao, mantan pelatih kepala Al Ittihad asal Portugal, memicu polemik luas dengan pernyataan pedas mengenai pengalamannya bersama "Al Ameed", setelah ia berbicara terbuka soal motif finansial di balik kepindahannya ke Arab Saudi, serta melontarkan kritik tajam terhadap mentalitas kerja dan kedisiplinan sejumlah pemain Saudi. Ia menilai bahwa jarak antara besarnya investasi dan tuntutan profesionalisme masih menjadi tantangan bagi pengembangan sepak bola di sana.

Dalam perbincangannya di podcast "La Tripletta", Conceicao mengatakan bahwa ia tidak akan jujur jika mengklaim keindahan Liga Arab Saudi menjadi alasan kepindahannya, dan menegaskan bahwa tawaran finansial yang menggiurkan memainkan peran utama dalam keputusannya.

Ia menambahkan bahwa dirinya sempat berharap investasi besar tersebut dapat membantu mengembangkan ekosistem sepak bola, namun ia terkejut dengan sulitnya menerapkan metode kerja dan ketegasan yang biasa ia jalani di Eropa. Ia menyebut bahwa para pelatih dan pemain yang datang dari luar kadang dituntut untuk cepat beradaptasi dengan kondisi yang benar-benar berbeda.

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