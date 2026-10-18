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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Conceicao: Saya ke Arab Saudi demi uang dan mentalitas pemain Saudi buruk!

S. Conceicao
Al Ittihad
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Pernyataan menghebohkan

Sergio Conceicao, mantan pelatih kepala Al Ittihad asal Portugal, memicu polemik luas dengan pernyataan pedas mengenai pengalamannya bersama "Al Ameed", setelah ia berbicara terbuka soal motif finansial di balik kepindahannya ke Arab Saudi, serta melontarkan kritik tajam terhadap mentalitas kerja dan kedisiplinan sejumlah pemain Saudi. Ia menilai bahwa jarak antara besarnya investasi dan tuntutan profesionalisme masih menjadi tantangan bagi pengembangan sepak bola di sana.

Dalam perbincangannya di podcast "La Tripletta", Conceicao mengatakan bahwa ia tidak akan jujur jika mengklaim keindahan Liga Arab Saudi menjadi alasan kepindahannya, dan menegaskan bahwa tawaran finansial yang menggiurkan memainkan peran utama dalam keputusannya.

Ia menambahkan bahwa dirinya sempat berharap investasi besar tersebut dapat membantu mengembangkan ekosistem sepak bola, namun ia terkejut dengan sulitnya menerapkan metode kerja dan ketegasan yang biasa ia jalani di Eropa. Ia menyebut bahwa para pelatih dan pemain yang datang dari luar kadang dituntut untuk cepat beradaptasi dengan kondisi yang benar-benar berbeda.

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  • Conceicao mengkritik mentalitas pemain Saudi

    Pelatih asal Portugal itu melontarkan kritik langsung terhadap apa yang ia sebut sebagai lemahnya komitmen sebagian pemain Arab Saudi, dengan menilai bahwa perbedaannya tidak hanya terkait kemampuan teknis, melainkan juga budaya kerja dan kedisiplinan sehari-hari.

    Ia mengatakan bahwa para pemain lokal, berdasarkan pengalamannya, tidak selalu memenuhi standar yang sama seperti yang diterapkan para pemain profesional asing, dan hal itu membuat pengelolaan tim menjadi lebih sulit bagi dirinya, dengan menggambarkannya: "Mentalitas mereka buruk".

    Ia menambahkan bahwa sebagian pemain absen dari sesi latihan karena alasan keluarga atau keagamaan, di antaranya bangun untuk salat Subuh, sambil menyebutkan bahwa menggelar sesi latihan pada pagi hari terkadang menjadi sebuah tantangan.

    Conceicao menilai bahwa sikap-sikap tersebut mencerminkan perbedaan budaya kerja yang sulit ia terima, sesuai pernyataannya, sambil menegaskan bahwa kedisiplinan, ketegasan, dan kemampuan bekerja setiap hari merupakan unsur-unsur mendasar untuk membangun tim yang mampu bersaing.

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Benzema dan Fabinho bukan masalahnya: tuduhan mengarah ke manajemen

    Dalam konteks pembicaraannya tentang pengalamannya bersama Al Ittihad, Conceicao menolak membebankan tanggung jawab atas masalah-masalah yang dihadapi tim kepada para bintang asing, terutama Karim Benzema dan Fabinho, seraya menegaskan bahwa keberadaan pemain dengan pengalaman seperti itu bukanlah masalah pada dirinya sendiri, melainkan tantangan yang ia hadapi berkaitan dengan orang-orang lain serta kondisi kerja di dalam klub.

    Ia juga mengkritik cara yang menurutnya digunakan manajemen dalam menghadapi opini publik, dengan menyebutkan bahwa klub terlalu bergantung pada hasil dan reaksi di platform media sosial, serta menuduh bahwa kadang-kadang ada berita yang dibocorkan untuk menguji reaksi suporter dan mengukur sikap mereka.

    Pernyataan ini muncul dalam konteks perselisihan sebelumnya yang mengiringi pengalamannya bersama Al Ittihad, yang berakhir dengan kepergiannya dari jabatan tersebut setelah satu musim tanpa meraih gelar-gelar yang diharapkan klub.

    Meski kritiknya tajam, Conceicao tetap berterima kasih kepada Kerajaan, klub Al Ittihad, dan para pejabatnya atas sambutan baik terhadap keluarganya selama masa tinggalnya. Namun, ia mempertanyakan manfaat dari pengeluaran dana besar untuk mendatangkan tenaga berpengalaman asing dengan tujuan mengembangkan sepak bola, jika menurut pandangannya kondisi harian yang diperlukan untuk mengubah investasi tersebut menjadi hasil nyata di atas lapangan tidak tersedia.


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