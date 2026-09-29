Como: dalam kontrak Fabregas ada klausul yang menguntungkan Barcelona, Chelsea, dan Arsenal

Cepat atau lambat Cesc Fabregas akan meninggalkan Como. Para petinggi klub asal Como itu sangat menyadarinya, mereka juga sudah berulang kali menyatakannya, tetapi yang pasti, untuk saat ini momen itu belum begitu dekat. Pelatih asal Spanyol itu sedang menjalankan proyek yang sangat mencerminkan dirinya dan, akibatnya, jika bukan dia sendiri yang memintanya secara tegas, tidak akan ada desakan apa pun dari klub untuk melepasnya.





Menurut yang diungkapkan Gianluca Di Marzio dalam sebuah wawancara dengan Betarades di Yunani, dalam kesepakatan yang ditandatangani antara mantan gelandang itu dan klub (yang juga sedikit sahamnya ia miliki), terdapat klausul pelepasan dengan nominal simbolis jika ada panggilan dari tiga klub tertentu.



