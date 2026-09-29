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cm grafica fabregas como
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Como: dalam kontrak Fabregas ada klausul yang menguntungkan Barcelona, Chelsea, dan Arsenal

Como
C. Fabregas
Barcelona
Arsenal
Chelsea
Inter
Roma

Latar belakang yang bisa mempermudah kepergian Fabregas dari Como jika salah satu mantan klubnya memanggilnya.

Cepat atau lambat Cesc Fabregas akan meninggalkan Como. Para petinggi klub asal Como itu sangat menyadarinya, mereka juga sudah berulang kali menyatakannya, tetapi yang pasti, untuk saat ini momen itu belum begitu dekat. Pelatih asal Spanyol itu sedang menjalankan proyek yang sangat mencerminkan dirinya dan, akibatnya, jika bukan dia sendiri yang memintanya secara tegas, tidak akan ada desakan apa pun dari klub untuk melepasnya.


Menurut yang diungkapkan Gianluca Di Marzio dalam sebuah wawancara dengan Betarades di Yunani, dalam kesepakatan yang ditandatangani antara mantan gelandang itu dan klub (yang juga sedikit sahamnya ia miliki), terdapat klausul pelepasan dengan nominal simbolis jika ada panggilan dari tiga klub tertentu.


  • TIGA KLAUSUL

    Menurut yang diungkap Di Marzio, dalam kesepakatannya dengan Como, Fabregas memang memasukkan klausul pelepasan dengan angka simbolis jika ada panggilan untuk melatih salah satu dari Arsenal, Chelsea, atau Barcelona, yang memang merupakan tiga klub terpenting dalam kariernya sebagai pemain.

    Namun hari ini, baik The Gunners maupun klub Catalan itu memilih memperpanjang kontrak Arteta dan Flick, sekaligus mengamankan mereka, sementara di London proyek Xabi Alonso baru saja resmi dimulai. Jadi... tidak perlu terburu-buru.

  • Hanya pergi untuk klub top

    Setelah mendengarkan, tetapi menolak, pendekatan dari Inter, Roma, dan Bayer Leverkusen di antara klub-klub lainnya, Como akan terus berupaya mempertahankan "maestro"-nya. Jika Fabregas yang meminta berpisah, maka kali ini klub akan membuka pintu dan beralih ke bursa transfer untuk mencari pelatih dengan karakteristik dan ide permainan yang serupa. Menurut Di Marzio, nama yang paling tepat bisa jadi adalah Alberto Aquilani dari Sassuolo, tetapi itu baru sebatas hipotesis.


    Kepastian sejatinya adalah bahwa sampai hari ini Fabregas tidak terburu-buru untuk pergi.Jika ia melakukannya, itu hanya untuk sebuah kesempatan yang unik dan tak terulang, untuk klub papan atas yang memberinya lompatan menuju Olimpus para pelatih, benar-benar bersaing untuk memenangkan trofi seperti Liga Champions.



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