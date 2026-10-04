Como bergerak cepat untuk mengikat penyerang kunci Cesc Fabregas di tengah derasnya minat transfer

Como telah menyiapkan kontrak baru hingga 2031 untuk menjauhkan Diao dari sejumlah klub top Eropa setelah awal gemilangnya di musim ini. Menurut La Gazzetta dello Sport, petinggi klub bergerak setelah winger itu mengemas dua gol di liga dan mencetak gol dalam kemenangan bersejarah 4-1 Como atas RB Leipzig pada debut mereka di Liga Champions.

Setelah masuk dari bangku cadangan untuk menginspirasi comeback melawan Udinese pada laga pembuka Serie A, pemain berusia 21 tahun itu kini memantapkan diri sebagai penguasa mutlak sisi kanan.