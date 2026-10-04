Buzzi
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Como bergerak cepat untuk mengikat penyerang kunci Cesc Fabregas di tengah derasnya minat transfer
Mengamankan masa depan bintang yang tengah bersinar
Como telah menyiapkan kontrak baru hingga 2031 untuk menjauhkan Diao dari sejumlah klub top Eropa setelah awal gemilangnya di musim ini. Menurut La Gazzetta dello Sport, petinggi klub bergerak setelah winger itu mengemas dua gol di liga dan mencetak gol dalam kemenangan bersejarah 4-1 Como atas RB Leipzig pada debut mereka di Liga Champions.
Setelah masuk dari bangku cadangan untuk menginspirasi comeback melawan Udinese pada laga pembuka Serie A, pemain berusia 21 tahun itu kini memantapkan diri sebagai penguasa mutlak sisi kanan.
- Getty Images Sport
Evolusi taktik di bawah Cesc Fabregas
Fabregas memuji kematangan taktis pemain muda itu setelah ia mencetak dua gol dalam kemenangan telak 4-1 di markas Genoa pada awal September. Menyoroti kesediaan anak asuhnya itu untuk membantu pertahanan, sang pelatih menyatakan: "Diao memainkan pertandingan paling komplet sejak dia berada di Como. Kami perlu mendidik para pemain muda ini; mereka berusia dua puluh tahun, dan wajar jika mereka memainkan satu pertandingan di level 8 dan satu lagi di level 5. Hari ini saya sangat menyukai cara dia bekerja dalam bertahan: jika dia berkembang di aspek itu, dia bisa menjadi pemain top."
Mengatasi patah hati akibat cedera dalam karier di masa lalu
Kesepakatan yang direncanakan itu terjadi setelah Diao mengatasi patah tulang di kaki kanannya pada April 2025 dan kambuh yang menyakitkan pada musim panas. Kini ia sudah sepenuhnya bugar dan memuncaki statistik dribel Serie A dengan 16 dribel sukses dalam lima pertandingan. Bersama Nico Paz dan Baturina, trio penyerang muda ini telah menjadikan Como sebagai salah satu tim dengan serangan paling berbahaya di liga.
- Getty Images Sport
Menjaga momentum melewati ujian elite
Tugas utama Diao sekarang adalah menjaga kebugaran dan menghindari cedera di tengah padatnya rangkaian pertandingan Serie A dan kompetisi Eropa. Kepercayaan dirinya sedang sangat tinggi setelah menjadi starter dalam dua laga beruntun untuk Senegal pada jeda internasional. Jika ia terus bekerja keras dalam menyerang dan bertahan, ia bisa membantu tim Fabregas memburu finis empat besar lagi musim ini.
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