Cole Palmer 'terlihat kebingungan' di Chelsea tanpa Nicolas Jackson, kata John Obi Mikel

Mikel berpendapat bahwa korban utama dari absennya Jackson adalah kreator andalan Chelsea, Palmer. Ia berargumen bahwa hubungan antara keduanya sangat penting bagi kesuksesan tim musim lalu, sambil mencatat bahwa ruang yang diciptakan Jackson belum terisi, serta menyatakan bahwa pemain baru musim panas, Liam Delap, belum mencapai level yang dibutuhkan.

"Tidak ada yang memberikan permainan penghubung itu kepada kami. Apakah dia mencetak gol cukup banyak? Mungkin tidak," kata Mikel. "Tapi apakah dia memberikan segalanya untuk klub? Tentu saja. Satu-satunya masalah saya adalah persaingan. Saya merasa dia tidak cukup sabar untuk bertahan dan berjuang demi posisinya. Jika dia ada di sini sekarang, dia akan menjadi pemain utama karena dia jelas lebih baik daripada Liam Delap, yang masih perlu meningkatkan permainannya."