Cole Palmer 'terlihat kebingungan' di Chelsea tanpa Nicolas Jackson, kata John Obi Mikel
The Blues tengah mengalami periode performa yang sulit belakangan ini, termasuk kekalahan telak 3-0 di kandang dari Manchester City yang telah mengancam serius harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions. Dalam wawancara di Obi One Podcast, ikon Chelsea Mikel mengakui bahwa kerja keras dan kecerdasan taktis Jackson kurang dihargai selama ia bermain di Stamford Bridge. ”Saya sebenarnya merasa saat ini kami merindukannya. Saya bisa mengatakan itu di podcast ini. Apa yang dia berikan kepada kami, tidak ada striker yang bisa memberikan hal itu saat ini,” kata Mikel. ”Ya, Joao Pedro memang mencetak gol, tapi lihatlah apa yang ditawarkan Nicolas Jackson dalam hal tekanan tinggi dan koneksi telepatiknya dengan Cole Palmer. Palmer terlihat kebingungan tanpa kehadirannya.”
Mikel mengatakan Jackson 'lebih baik daripada Delap'
Mikel berpendapat bahwa korban utama dari absennya Jackson adalah kreator andalan Chelsea, Palmer. Ia berargumen bahwa hubungan antara keduanya sangat penting bagi kesuksesan tim musim lalu, sambil mencatat bahwa ruang yang diciptakan Jackson belum terisi, serta menyatakan bahwa pemain baru musim panas, Liam Delap, belum mencapai level yang dibutuhkan.
"Tidak ada yang memberikan permainan penghubung itu kepada kami. Apakah dia mencetak gol cukup banyak? Mungkin tidak," kata Mikel. "Tapi apakah dia memberikan segalanya untuk klub? Tentu saja. Satu-satunya masalah saya adalah persaingan. Saya merasa dia tidak cukup sabar untuk bertahan dan berjuang demi posisinya. Jika dia ada di sini sekarang, dia akan menjadi pemain utama karena dia jelas lebih baik daripada Liam Delap, yang masih perlu meningkatkan permainannya."
Masa depan Bayern Munich dan kemungkinan kembalinya
Jackson saat ini sedang dipinjamkan ke Bayern selama satu musim penuh, namun masa depannya di Bundesliga masih belum pasti. Meskipun ada opsi pembelian dalam kontraknya, sejumlah laporan menyebutkan bahwa klub asal Bavaria itu mungkin tidak akan menggunakan klausul tersebut. Pelatih kepala Bayern, Vincent Kompany, baru-baru ini menyatakan bahwa keputusan apa pun terkait masa depannya akan dibahas bersama sang pemain dan pihak klub pada akhir musim.
Rosenior merencanakan perombakan besar-besaran pada musim panas
Meskipun perhatian masih tertuju pada kelemahan skuad saat ini, manajer Chelsea Liam Rosenior telah mengonfirmasi bahwa petinggi klub sudah bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang padat. The Blues tertinggal dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa, dan Rosenior mengakui bahwa diskusi mendalam mengenai komposisi skuad yang dibutuhkan telah berlangsung.
Manajer tersebut berupaya mengatasi kelemahan teknis dan fisik yang terungkap selama kekalahan-kekalahan baru-baru ini. Apakah Jackson menjadi bagian dari rencana jangka panjang tersebut masih harus dilihat, namun seruan agar ia kembali semakin kencang seiring klub yang kesulitan menjaga konsistensi di sepertiga akhir lapangan. Dengan jadwal krusial melawan tim-tim seperti Manchester United dan Liverpool yang semakin dekat, Chelsea harus segera menemukan solusi untuk masalah serangan mereka.