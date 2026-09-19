Paris Saint-Germain bertandang untuk menghadapi rival bebuyutan Marseille di Stade Velodrome pada hari Minggu dalam Le Classique pertama musim ini di bawah tekanan besar. Secara luas dianggap sebagai rivalitas terbesar dalam sepakbola Prancis, kedua klub ikonik itu memasuki pertandingan ini dengan harapan memulai kembali kampanye liga yang mengecewakan.

PSG mengalami awal yang buruk di Ligue 1, dengan hanya meraih satu kemenangan dari empat pertandingan pembuka mereka.

Sementara itu, Marseille sedang menjalani krisis yang lebih dalam, menelan tiga kekalahan dalam empat laga setelah bursa transfer musim panas yang sepi, yang ditandai dengan kepergian pemain-pemain kunci dan pergantian manajer.