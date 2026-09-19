AFP
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Classique dalam krisis! Luis Enrique peringatkan PSG yang gugup jelang bentrok dengan Marseille yang pincang
Dua raksasa Prancis bentrok di tengah kesulitan pada awal musim
Paris Saint-Germain bertandang untuk menghadapi rival bebuyutan Marseille di Stade Velodrome pada hari Minggu dalam Le Classique pertama musim ini di bawah tekanan besar. Secara luas dianggap sebagai rivalitas terbesar dalam sepakbola Prancis, kedua klub ikonik itu memasuki pertandingan ini dengan harapan memulai kembali kampanye liga yang mengecewakan.
PSG mengalami awal yang buruk di Ligue 1, dengan hanya meraih satu kemenangan dari empat pertandingan pembuka mereka.
Sementara itu, Marseille sedang menjalani krisis yang lebih dalam, menelan tiga kekalahan dalam empat laga setelah bursa transfer musim panas yang sepi, yang ditandai dengan kepergian pemain-pemain kunci dan pergantian manajer.
- PRESSE SPORTS
Enrique bersikeras bahwa performa tidak berarti apa-apa dalam derby
Berbicara kepada media jelang laga pekan kelima, pelatih PSG Luis Enrique menepis anggapan bahwa salah satu tim memiliki keuntungan. Juru taktik asal Spanyol itu menegaskan bahwa kontrol emosi dan identitas taktik tetap krusial saat memasuki atmosfer sepanas ini.
Meski baru meraih kemenangan tandang yang diraih dengan susah payah atas Brest, ia menegaskan skuadnya tidak boleh sedikit pun lengah.
"Dalam sepakbola tidak ada tim unggulan, dan tentu saja tidak dalam Le Classique," kata Luis Enrique. "Tak ada pemain Paris Saint-Germain yang akan pernah santai sebelum Le Classique. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagi para pemain dan para suporter, jadi kami akan sangat termotivasi sambil berusaha mengendalikan emosi."
Marseille yang sedang bertransisi menghadirkan ancaman yang tak terduga
Membahas lawan pada Minggu, Luis Enrique menyoroti perombakan skuad Marseille dan perubahan taktik mereka sebagai faktor yang menuntut kemampuan adaptasi taktis yang tajam. Dengan OM kehilangan pilar-pilar penting dan mengintegrasikan kepemimpinan baru tanpa rekrutan besar pada musim panas, tuan rumah menghadirkan tantangan yang sulit diprediksi.
Namun, pelatih berusia 56 tahun itu tetap memperkirakan atmosfer yang tidak bersahabat di Velodrome, terlepas dari posisi klasemen saat ini.
"Mereka telah mengganti pelatih, dan banyak pemain mereka telah pergi, jadi kami harus siap untuk situasi apa pun pada Minggu," jelas Luis Enrique. "Yang pasti adalah atmosfernya akan sangat bergelora dan pertandingan ini akan berlangsung sulit."
- PRESSE SPORTS
Doue jadi sorotan saat PSG berupaya menghidupkan musimnya
Dalam kabar positif bagi tim tamu, Luis Enrique memuji gelandang muda Desire Doue dengan menyebutnya sebagai sosok yang membawa keceriaan dan mampu memberikan dampak menentukan. Pemain muda Prancis itu telah membuat staf pelatih terkesan dengan mentalitas elite dan penampilan kuatnya dalam latihan.
Kemenangan di Marseille akan memberi PSG momentum vital sebelum jadwal pertandingan semakin padat setelah jeda internasional mendatang.
Kedua tim akan turun ke lapangan pada hari Minggu dengan sama-sama membutuhkan tiga poin untuk menyelamatkan kampanye domestik mereka.
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