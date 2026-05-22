Clara Serrajordi: Bintang muda Barcelona dan Spanyol yang memukau Alexia Putellas dan Patri Guijarro

Ketika Barcelona dinobatkan sebagai juara Liga F untuk musim ketujuh berturut-turut pada bulan April lalu, Clara Serrajordi, pemain berusia 18 tahun yang tampil penuh selama 90 menit dalam laga penentu gelar melawan Espanyol, tidak menyadari bahwa klub tersebut tidak selalu meraih kesuksesan yang konsisten. "Pada tahun-tahun awal, kami tidak pernah memenangkan gelar liga, jadi kami harus sangat menghargai hal ini," kata Patri Guijarro. "Saya menceritakan hal ini kepada Serrajordi dan dia terkejut."

Sungguh, wajar saja jika remaja itu tidak menyadarinya. Lagipula, dia baru berusia 11 tahun saat terakhir kali Barcelona gagal menjuarai Liga F, dan mereka tetap berhasil mencapai final Liga Champions pada musim itu. Ini adalah talenta muda yang berkesempatan mengunjungi Camp Nou sejak kecil dan menyaksikan tim wanita bertanding. Kesuksesan yang mereka raih selama dia tumbuh besar sungguh luar biasa.

Dan kini, Serrajordi menjadi bagian dari semua itu. Setelah menyaksikan pemain seperti Guijarro, Alexia Putellas, dan Aitana Bonmati dari tribun penonton dan berharap suatu hari bisa seperti mereka, kini dia bermain bersama mereka—dan sama sekali tidak terlihat canggung.

Barca harus mengandalkan pemain muda tahun ini. Keterbatasan finansial membuat hanya satu pemain senior yang ditambahkan ke tim utama pada bursa transfer musim panas, sementara lima pemain dikonfirmasi hengkang. Namun, cara para pemain muda tersebut tampil dan berkontribusi, membantu klub meraih treble domestik dan mencapai final Liga Champions akhir pekan ini, sungguh luar biasa - dengan penampilan Serrajordi yang sangat menonjol.

    Di sinilah semuanya bermula

    Lahir di Llinars del Valles, sebuah desa di provinsi Barcelona, Serrajordi merupakan produk dari akademi klub tersebut, hal yang langsung terlihat saat menyaksikannya bermain.

    Di tim nasional juniorlah gelandang ini pertama kali mulai menarik perhatian. Dia menjadi starter reguler saat Spanyol menjuarai Euro U-17 pada 2024 dan kembali di Piala Dunia U-17 di akhir tahun itu, saat timnya mencapai final. Dari sana, Serrajordi naik ke level U-19, masuk dalam Tim Terbaik Turnamen saat Spanyol menjuarai Euro pada 2025.

    Pada saat yang sama, peluang bersama Barca mulai terbuka. Saat berusia 16 tahun, Serrajordi bermain beberapa menit di pramusim menjelang musim 2024-25, sebelum masuk ke bangku cadangan di tahap akhir musim dan kemudian, debut seniornya, dalam kemenangan 6-0 atas Athletic Club pada Mei tahun lalu.

    Kesempatan emas

    Hal ini menjadi landasan bagi musim 2025-26 yang gemilang, di mana Serrajordi menjadi bagian penting dari tim utama Barca. Sejak musim panas lalu sudah diketahui bahwa ia, bersama rekan sesama produk akademi Aicha Camara, akan dipromosikan ke tim senior secara penuh, karena klub harus beroperasi dengan skuad yang lebih kecil akibat masalah keuangan. Dampak yang mereka berikan sungguh mengesankan.

    Serrajordi telah tampil sebagai starter dalam 19 pertandingan di Liga F musim ini, terbanyak kedua di skuad Barca, dan ia baru-baru ini muncul sebagai pemain yang lebih penting di Liga Champions, seiring dengan cedera yang dialami Guijarro, Laia Aleixandri, dan Aitana Bonmati di lini tengah. Oleh karena itu, pemain berusia 18 tahun ini dipercaya untuk menjadi starter dalam tiga dari enam pertandingan terakhir Barca di kompetisi Eropa, termasuk pada leg kedua semifinal melawan Bayern Munich.

    Pada leg pertama, keseimbangan lini tengah Barca terasa tidak seimbang. Alexia Putellas sering bermain terlalu dalam dan juara Eropa tiga kali itu tidak bisa meraih kemenangan yang mereka inginkan di Jerman, harus puas dengan hasil imbang 1-1. Keputusan pelatih kepala Pere Romeu untuk mengubah susunan pemainnya pada leg kandang dan memasukkan Serrajordi ke lini tengah, bersama Putellas dan Guijarro, merupakan bentuk kepercayaan yang besar terhadap bakat remaja tersebut. Keputusan itu terbukti tepat, karena ia membantu membawa keseimbangan yang lebih baik bagi tim dalam kemenangan 4-2 yang memastikan tempat di final akhir pekan ini.

    Bagaimana kabarnya?

    Serrajordi pun tidak hanya menonjol bersama Barcelona musim ini. Pada bulan Oktober lalu, pelatih baru timnas Spanyol, Sonia Bermudez, memanggil pemain muda ini untuk pertama kalinya ke tim senior, saat usianya baru 17 tahun. Bermudez sudah mengenal Serrajordi dari tim-tim junior, tempat ia bekerja sebelum menjabat sebagai pelatih kepala pada musim panas lalu, dan sang pelatih tidak ragu untuk memberinya kesempatan di tim senior.

    Serrajordi juga tidak hanya ada di sana untuk sekadar mengisi kuota. Setelah menyaksikan Spanyol unggul 4-0 atas Swedia pada leg pertama semifinal UEFA Women's Nations League, ia masuk sebagai pemain pengganti pada leg kedua untuk melakukan debut internasional seniornya. Ia kembali masuk dalam skuad untuk final, saat Spanyol mengalahkan Jerman, dan sejak itu menjadi pemain andalan, tampil tiga kali lagi pada tahun 2026, termasuk satu pertandingan melawan Inggris di Stadion Wembley pada bulan April.

  • Kelebihan utama

    Mungkin cara terbaik untuk memahami apa yang membuat Serrajordi begitu hebat adalah dengan mendengarkan bagaimana dia digambarkan oleh para pemain kelas dunia di sekelilingnya. "Sepertinya dia sudah bermain di level tertinggi sepanjang hidupnya, melihat cara dia memahami timing, ruang, dan permainan," kata Putellas, pemenang Ballon d'Or dua kali, dalam sebuah wawancara dengan Sport awal tahun ini.

    Guijarro juga memuji remaja ini, terkesan dengan betapa dia "mengejutkan" dirinya saat bergabung dengan tim utama pada musim 2024-25. "Dia sangat lengkap, bisa beradaptasi dengan peran gelandang apa pun, dan memiliki pemahaman yang luar biasa tentang permainan," kata Guijarro kepada Catalunya Radio. "Saya benar-benar menikmati menonton permainannya."

    Bagi Esmee Brugts, sementara itu, ketenangan yang dibawa remaja itu ke lapanganlah yang paling mengesankan baginya. Brugts pun bergabung dengan tim Barca ini sebagai pemain muda, meskipun didatangkan dari PSV Eindhoven saat berusia 20 tahun, bukan melalui sistem akademi. Namun, ia memahami kesulitan untuk naik ke level Barca pada usia muda dan ketika ditanya tentang Serrajordi awal musim ini, ia menjawab: "Hal pertama yang terlintas di benak saya adalah betapa mengesankan menjadi begitu muda dan bermain seolah-olah sudah bermain di sana selama bertahun-tahun. Ia tampak sangat tenang."

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Sulit untuk menemukan kelemahan dalam permainan Serrajordi, meskipun usianya baru 18 tahun. Sebagai produk dari sistem Barcelona, ia tahu persis apa yang diharapkan darinya dalam berbagai peran, dan hal itu—ditambah dengan kualitas teknis serta ketenangannya—telah membantunya beradaptasi dengan baik.

    Namun, jumlah pertandingannya masih sedikit. Jika Serrajordi bermain di final Liga Champions hari Sabtu melawan Lyon - dan dia berpeluang besar untuk menjadi starter karena Bonmati masih terus memulihkan kebugarannya dan Aleixandri masih absen - itu akan menjadi ujian yang menarik bagi pemain muda ini, karena Barca tidak akan selalu bisa menguasai bola dan bermain sesuai keinginan mereka, yang sering terjadi selama Serrajordi bermain di tim sejauh ini. Tidak ada yang menunjukkan bahwa permainannya saat tidak menguasai bola buruk, tetapi pertandingan seperti itulah yang akan menguji aspek tersebut dalam permainannya dan membantu perkembangannya.

    Selain itu, ini adalah soal pengalaman bagi remaja tersebut. Lebih banyak pertandingan dan menit bermain akan memungkinkannya untuk berkembang lebih jauh dan melanjutkan apa yang tampaknya menjadi lintasan yang sangat positif. Ada juga potensi baginya untuk menyumbang lebih banyak gol dan assist, sesuatu yang telah ia tunjukkan bisa dilakukannya di tim muda Barca dan Spanyol, tetapi hal itu juga bergantung pada bagaimana ia dimanfaatkan di lini tengah.

    Selanjutnya... Patri Guijarro?

    Penekanan pada peran Serrajordi ini sangat menarik. Seperti yang ditekankan oleh Guijarro, pemain berusia 18 tahun ini bisa bermain di mana saja di lini tengah, baik sebagai gelandang nomor 6, gelandang box-to-box, maupun sebagai gelandang nomor 10. Saat ini, belum jelas apakah ia akan menetap pada satu peran tertentu, sehingga membandingkannya dengan pemain yang sudah mapan menjadi sulit karena ada berbagai jalur karier yang bisa ia tempuh.

    Untuk saat ini, menarik bahwa Bermudez, saat memanggil Serrajordi ke tim senior Spanyol untuk pertama kalinya, mencatat: "Dia adalah profil yang paling mirip dengan Patri yang kami miliki." Di peran yang lebih dalam itulah dia digunakan untuk La Roja, meskipun, sekali lagi, kariernya masih awal dan semuanya bisa berubah.

    Guijarro juga bisa menjadi gelandang bertahan yang agresif, seperti yang ditunjukkan oleh 12 gol dan 16 assist yang dia catat musim lalu, dan Serrajordi memiliki sifat-sifat menyerang untuk menjadi ancaman di sepertiga akhir lapangan. Saat ini, sepertinya dia berada di antara Guijarro, yang bermain di posisi gelandang paling dalam, dan Bonmati, yang lebih merupakan gelandang box-to-box, dalam skala peran yang berbeda-beda. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana hal itu berubah dan berkembang seiring berjalannya kariernya.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Sungguh mengagumkan memikirkan bahwa ini adalah tahun pertama Serrajordi di level ini, mengingat betapa baiknya ia menghadapi tantangan tersebut. Ia adalah contoh lain betapa hebatnya sistem pembinaan muda di balik tim Barcelona yang tak terkalahkan ini, sekaligus bukti nyata bagaimana klub mengembangkan dan mempercayai talenta mudanya. Tanpa kontribusi Serrajordi—serta Camara dan pemain muda lainnya—musim Barca tidak akan sesukses ini karena masalah ekonomi yang mereka hadapi. Jika pemain berusia 18 tahun ini diturunkan sebagai starter di final Liga Champions Sabtu nanti, dia benar-benar layak mendapatkan kesempatan tersebut.

    Bagaimana musim depan bagi pemain berusia 18 tahun ini, yang menempati peringkat keempat dalam daftar GOAL 2026 NXGN dan baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2028, masih belum jelas. Cedera telah memaksanya untuk lebih terlibat musim ini, tetapi kualitas yang dia tunjukkan dan kemampuan adaptasinya seharusnya memungkinkan dia tetap bersaing untuk mendapatkan banyak menit bermain ke depan, bahkan jika Barcelona memiliki keberuntungan cedera yang lebih baik di lini tengah musim depan.

    Dengan Aleixandri yang akan absen pada awal musim depan akibat robekan ligamen anterior cruciate (ACL) yang dialaminya pada Februari lalu, serta ketidakpastian seputar masa depan Putellas—yang dikabarkan akan pindah ke London City Lionesses seiring kontraknya yang hampir berakhir—kedalaman skuad di lini tengah kemungkinan besar akan menjadi kunci bagi Barcelona lagi. Untungnya, dengan Serrajordi, mereka tampaknya memiliki talenta luar biasa yang mampu berkontribusi segera, sekaligus tampaknya ditakdirkan untuk mencapai level tertinggi di tahun-tahun mendatang.

