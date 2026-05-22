Clara Serrajordi: Bintang muda Barcelona dan Spanyol yang memukau Alexia Putellas dan Patri Guijarro

Sungguh, wajar saja jika remaja itu tidak menyadarinya. Lagipula, dia baru berusia 11 tahun saat terakhir kali Barcelona gagal menjuarai Liga F, dan mereka tetap berhasil mencapai final Liga Champions pada musim itu. Ini adalah talenta muda yang berkesempatan mengunjungi Camp Nou sejak kecil dan menyaksikan tim wanita bertanding. Kesuksesan yang mereka raih selama dia tumbuh besar sungguh luar biasa.

Dan kini, Serrajordi menjadi bagian dari semua itu. Setelah menyaksikan pemain seperti Guijarro, Alexia Putellas, dan Aitana Bonmati dari tribun penonton dan berharap suatu hari bisa seperti mereka, kini dia bermain bersama mereka—dan sama sekali tidak terlihat canggung.

Barca harus mengandalkan pemain muda tahun ini. Keterbatasan finansial membuat hanya satu pemain senior yang ditambahkan ke tim utama pada bursa transfer musim panas, sementara lima pemain dikonfirmasi hengkang. Namun, cara para pemain muda tersebut tampil dan berkontribusi, membantu klub meraih treble domestik dan mencapai final Liga Champions akhir pekan ini, sungguh luar biasa - dengan penampilan Serrajordi yang sangat menonjol.