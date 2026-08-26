Chelsea telah menjalin kontak dengan perwakilan Martinez, saat klub London barat itu berupaya mengatasi kekhawatiran yang kian meningkat terkait opsi mereka saat ini di bawah mistar. Juara Piala Dunia 2022 itu telah memantapkan dirinya di jajaran kiper elite sepakbola selama membela Aston Villa, di mana ia telah mencatatkan 256 penampilan sejak pindah dari Arsenal pada 2020. Namun, pemain berusia 33 tahun itu kini dianggap tersedia untuk ditransfer, dengan Villa terbuka terhadap tawaran setelah merekrut pemain internasional Jepang Zion Suzuki dari Parma seharga £30 juta pada awal bulan ini.

Upaya memburu Martinez datang pada saat Sanchez menghadapi sorotan tajam setelah awal musim yang sulit. Pada laga pembuka Premier League melawan Fulham, yang dimenangi Chelsea dengan susah payah 3-2, kiper asal Spanyol itu dibobol di tiang dekatnya oleh tembakan Josh King dan kemudian gagal mengamankan bola dari upaya rutin yang memungkinkan Gonzalo Garcia mencetak gol. Sementara itu, Juventus sebelumnya sempat mencoba merekrut Martinez lebih awal pada bursa transfer ini, tetapi kepindahan yang diusulkan itu batal karena kekhawatiran terkait cedera jari, sehingga membuka jalan bagi Chelsea untuk masuk.