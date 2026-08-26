Getty Images Sport
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Chelsea menjalin kontak terkait Emiliano Martinez seiring kekhawatiran terhadap Robert Sanchez meningkat
Chelsea membidik Martinez saat Sanchez menghadapi sorotan tajam
Chelsea telah menjalin kontak dengan perwakilan Martinez, saat klub London barat itu berupaya mengatasi kekhawatiran yang kian meningkat terkait opsi mereka saat ini di bawah mistar. Juara Piala Dunia 2022 itu telah memantapkan dirinya di jajaran kiper elite sepakbola selama membela Aston Villa, di mana ia telah mencatatkan 256 penampilan sejak pindah dari Arsenal pada 2020. Namun, pemain berusia 33 tahun itu kini dianggap tersedia untuk ditransfer, dengan Villa terbuka terhadap tawaran setelah merekrut pemain internasional Jepang Zion Suzuki dari Parma seharga £30 juta pada awal bulan ini.
Upaya memburu Martinez datang pada saat Sanchez menghadapi sorotan tajam setelah awal musim yang sulit. Pada laga pembuka Premier League melawan Fulham, yang dimenangi Chelsea dengan susah payah 3-2, kiper asal Spanyol itu dibobol di tiang dekatnya oleh tembakan Josh King dan kemudian gagal mengamankan bola dari upaya rutin yang memungkinkan Gonzalo Garcia mencetak gol. Sementara itu, Juventus sebelumnya sempat mencoba merekrut Martinez lebih awal pada bursa transfer ini, tetapi kepindahan yang diusulkan itu batal karena kekhawatiran terkait cedera jari, sehingga membuka jalan bagi Chelsea untuk masuk.
- Getty Images Sport
Membangun di atas hubungan Chelsea dan Aston Villa
Potensi kesepakatan untuk Martinez akan menjadi bab terbaru dalam rangkaian transaksi yang kerap terjadi antara Chelsea dan Aston Villa, dengan kedua klub menjalin hubungan kerja yang sangat erat pada bursa transfer saat ini. Aktivitas terbaru mereka disorot oleh transfer besar senilai £117 juta yang membuat Morgan Rogers bergabung dengan Chelsea dengan biaya rekor klub, disertai kesepakatan terpisah yang membuat Alejandro Garnacho bergerak ke arah sebaliknya dengan status pinjaman awal.
Negosiasi yang sedang berlangsung juga bisa melibatkan nama-nama besar lain saat kedua klub berupaya menyeimbangkan skuad mereka dan memenuhi regulasi keuangan. Laporan menyebut striker Nicolas Jackson, yang saat ini bernilai sekitar £65 juta, bisa menjadi bagian dari pembicaraan dan berpotensi bergabung dengan Villa untuk bereuni dengan mantan manajernya, Unai Emery.
Xabi Alonso membahas situasi penjaga gawang
Terlepas dari spekulasi terkait kepindahan untuk Martinez, manajer Chelsea Xabi Alonso berupaya tetap tenang ketika ditanya soal performa terbaru Sanchez. Berbicara jelang laga Carabao Cup besok melawan Luton Town di Stamford Bridge, Alonso menegaskan bahwa pembicaraannya dengan kiper Spanyol itu tetap profesional dan berfokus pada peningkatan kolektif. "Tidak, kami menjalani percakapan yang normal. Kami lebih banyak membahas soal tim, tentang apa yang kami lakukan dengan baik dan apa yang harus kami lakukan dengan lebih baik," jelas Alonso kepada para wartawan.
Dukungan terbuka Alonso kepada Sanchez belum menghentikan perdebatan internal soal apakah perubahan diperlukan untuk menjaga momentum Chelsea. Sang manajer menambahkan: "Ini lebih tentang memahami konteksnya. Setiap pertandingan akan menjadi penting karena kami berada dalam proses ini dan kami masih perlu mengembangkan berbagai hal. Kami perlu melakukan penyesuaian yang lebih terkait dengan tim." Meski Alonso dikenal karena loyalitasnya kepada para pemainnya, kesalahan-kesalahan individu yang terus terjadi dalam pertandingan berisiko tinggi telah memaksa klub mengambil tindakan.
- Getty Images Sport
Peluang terbuka bagi Mike Penders
Masa depan terdekat di bawah mistar Chelsea bisa mengalami perubahan bahkan sebelum rekrutan baru datang, dengan Mike Penders mendorong untuk mendapatkan tempat sebagai starter. Penders kembali ke klub pada musim panas ini setelah menjalani masa peminjaman yang sangat produktif di Strasbourg dan telah membuat staf pelatih terkesan lewat keseriusannya dalam latihan.
Kesan kuat itu jelas membuatnya masuk dalam persaingan untuk laga-laga mendatang. Saat ditanya soal potensi keterlibatan kiper muda itu, Alonso tetap membuka semua opsi. "Dia ada di skuad, jadi dia punya kesempatan," kata manajer Chelsea itu. "Kami akan memutuskan dan memberi tahu susunan tim kepada para pemain besok, jadi saya lebih memilih mereka mengetahui lebih dulu."
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