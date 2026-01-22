Getty Images Sport
PENJELASAN: Punya Klausul Diskon Spesial, Kenapa Chelsea Emoh Rekrut Marc Guehi Sebelum Ia Resmi Ke Manchester City?
Manchester City menangi perburuan Guehi
Marc Guehi resmi menuntaskan kepindahannya ke Manchester City seharga £20 juta setelah Crystal Palace memilih melepas sang bek pada Januari demi menghindari kepergiannya secara gratis saat kontraknya berakhir musim panas nanti. Guehi sempat hampir bergabung dengan Liverpool pada musim panas lalu, sebelum transfer ke Anfield itu batal di menit-menit akhir.
Liverpool dan Chelsea kembali dikaitkan dengan Guehi pada bursa musim dingin, namun Man City bergerak cepat dan memenangkan persaingan. The Citizens mengikat Guehi dengan kontrak jangka panjang hingga 2031. Transfer ini terjadi di tengah krisis lini belakang City, dengan John Stones, Ruben Dias, dan Josko Gvardiol sama-sama dibekap cedera.
Mengapa Chelsea mundur beli Guehi meski punya diskon?
Guehi merupakan produk akademi Chelsea, berguru di Cobham sejak usia tujuh tahun pada 2007. Namun, ia hanya mengoleksi dua penampilan untuk The Blues, yakni pada di era Frank Lampard 2019/20 dengan menghadapi Grimsby Town dan Manchester United di Piala Liga. Guehi kemudian dipinjamkan ke Swansea City selama satu setengah musim, sebelum dilego permanen dengan harga £18 juta ke Crystal Palace pada 2021/22.
Dalam kesepakatan yang memboyong Guehi ke Selhurst Park, Chelsea menyertakan klausul spesial yang memberi mereka hak atas 20 persen dari nilai transfer sang pemain di masa depan. Dengan ketentuan tersebut, Chelsea praktis mendapat diskon andai membawa Guehi kembali ke London barat.
Akan tetapi, menurut BBC Sport, The Blues mengurungkan niat merekrut Guehi karena beberapa alasan penting. Faktor finansial menjadi pertimbangan utama, menyusul gaji Guehi di Man City yang disebut mencapai £300 ribu per pekan. Angka itu melampaui gaji tertinggi di Chelsea saat ini, yang dipegang kapten Reece James dengan nilai £250 ribu per pekan.
Manajemen Chelsea menilai kondisi tersebut berpotensi memicu masalah di ruang ganti. Apalagi, sejumlah pemain kunci seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Levi Colwill juga ingin membuka pembicaraan soal perpanjangan kontrak dengan kenaikan gaji, sementara klub belum berniat terburu-buru memulainya.
Selain itu, Chelsea menilai profil Guehi “terlalu mirip” dengan Levi Colwill, sehingga tidak dianggap sebagai peningkatan signifikan untuk struktur skuad yang ada.
Dengan Guehi resmi ke Man City seharga £20 juta, The Blues dipastikan akan menerima sekitar £4 juta dari penjualannya, lebih dari empat tahun sejak Guehi meninggalkan klub.
Guehi jelaskan alasan pilih ke Manchester City
Usai diperkenalkan sebagai pemain Man City, Guehi mengungkap alasan di balik keputusannya bergabung dengan skuad asuhan Pep Guardiola. Ia menyebut Cityzens sebagai klub terbaik di Liga Inggris saat ini.
“Saya sangat bahagia dan luar biasa bangga menjadi pemain Manchester City. Kepindahan ini terasa seperti puncak dari semua kerja keras yang saya lakukan sepanjang karier,” ujar Guehi. “Sekarang saya berada di klub terbaik di Inggris dan menjadi bagian dari skuad yang dipenuhi pemain luar biasa, rasanya menyenangkan bisa mengatakan itu. Saya cinta sepakbola dan olahraga ini telah memberi saya begitu banyak, dan bisa melanjutkan perkembangan saya di Manchester City adalah momen yang sangat spesial bagi saya dan keluarga.”
"Saya sama sekali tidak sabar untuk mulai bekerja. Saya ingin bertemu rekan-rekan tim saya, berlatih keras, memahami apa yang diharapkan manajer dari saya, dan kemudian menunjukkan kepada penggemar Man City apa yang bisa saya lakukan."
Chelsea alihkan fokus ke Jeremy Jacquet
Setelah mundur dari perburuan Guehi, Chelsea kini dikaitkan dengan bek muda Rennes, Jeremy Jacquet. Pemain yang dibanderol €60 juta tersebut tampil impresif di Ligue 1 dan masuk radar The Blues.
Chelsea dikabarkan ingin merekrut Jacquet pada Januari, lalu langsung meminjamkannya kembali ke Rennes hingga akhir musim demi melancarkan kesepakatan. Namun, pelatih Rennes, Habib Beye, menegaskan keinginannya mempertahankan sang pemain.
“Dia sangat penting untuk target kami. Jika besok kami harus melepasnya, maka kami harus menurunkan target itu,” tegas Beye. “Ketika Anda mendapatkan tawaran dari klub seperti itu, semua jadi sedikit dipenuhi keragu-raguan. Saya sangat tegas dalam situasi ini. Dia pemain penting bagi kami, salah satu pemain terbaik di tim ini, jadi kami harus menolak pendekatan tersebut. Ada beberapa faktor yang tidak dapat saya kendalikan dalam semua ini. Kita akan lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan."
Apa selanjutnya?
Chelsea berharap bisa mengamankan kesepakatan untuk Jacquet sebelum bursa transfer ditutup, meski belum jelas apakah transfer itu akan terwujud Januari ini atau baru terealisasi di akhir musim. Sementara itu, Guehi berpeluang melakoni debutnya bersama Manchester City saat menghadapi Wolves di Liga Inggris, Sabtu (24/2). Namun ia datang di tengah periode sulit bagi tim asuhan Pep Guardiola, yang baru saja menelan kekalahan memalukan dari Bodo/Glimt di Liga Champions dan Manchester United di EPL.
