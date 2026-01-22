PENJELASAN: Punya Klausul Diskon Spesial, Kenapa Chelsea Emoh Rekrut Marc Guehi Sebelum Ia Resmi Ke Manchester City?

Guehi merupakan produk akademi Chelsea, berguru di Cobham sejak usia tujuh tahun pada 2007. Namun, ia hanya mengoleksi dua penampilan untuk The Blues, yakni pada di era Frank Lampard 2019/20 dengan menghadapi Grimsby Town dan Manchester United di Piala Liga. Guehi kemudian dipinjamkan ke Swansea City selama satu setengah musim, sebelum dilego permanen dengan harga £18 juta ke Crystal Palace pada 2021/22.

Dalam kesepakatan yang memboyong Guehi ke Selhurst Park, Chelsea menyertakan klausul spesial yang memberi mereka hak atas 20 persen dari nilai transfer sang pemain di masa depan. Dengan ketentuan tersebut, Chelsea praktis mendapat diskon andai membawa Guehi kembali ke London barat.

Akan tetapi, menurut BBC Sport, The Blues mengurungkan niat merekrut Guehi karena beberapa alasan penting. Faktor finansial menjadi pertimbangan utama, menyusul gaji Guehi di Man City yang disebut mencapai £300 ribu per pekan. Angka itu melampaui gaji tertinggi di Chelsea saat ini, yang dipegang kapten Reece James dengan nilai £250 ribu per pekan.

Manajemen Chelsea menilai kondisi tersebut berpotensi memicu masalah di ruang ganti. Apalagi, sejumlah pemain kunci seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, dan Levi Colwill juga ingin membuka pembicaraan soal perpanjangan kontrak dengan kenaikan gaji, sementara klub belum berniat terburu-buru memulainya.

Selain itu, Chelsea menilai profil Guehi “terlalu mirip” dengan Levi Colwill, sehingga tidak dianggap sebagai peningkatan signifikan untuk struktur skuad yang ada.

Dengan Guehi resmi ke Man City seharga £20 juta, The Blues dipastikan akan menerima sekitar £4 juta dari penjualannya, lebih dari empat tahun sejak Guehi meninggalkan klub.