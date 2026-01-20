Pada usia 18 tahun, Jacquet melompat langsung dari tim akademi Rennes ke tim utama. Debut Ligue 1-nya datang pada Januari 2024 melawan Nice. Beberapa hari kemudian, ia dipinjamkan ke Clermont yang tengah berjuang lepas dari jerat degradasi hingga akhir musim, meski akhirnya gagal menyelamatkan klub tersebut. Namun, Rennes menilai keberlanjutan lebih penting. Setelah Jacquet tampil impresif dan masuk Team of the Tournament bersama Timnas Prancis di Piala Eropa U-19 musim panas itu, meski kalah dari Spanyol di final, ia kembali dipinjamkan ke Clermont, kali ini di Ligue 2.

Semakin lama, semakin terlihatlah bahwa Jacquet terlalu bagus untuk level kasta kedua. Ia tak cuma menjadi jangkar pertahanan Clermont, tapi juga sebagai ancaman duel udara, sekaligus bek yang nyaman membangun serangan dari belakang. Rennes pun memutuskan bahwa menggelontorkan biaya sekitar £780.000 (Rp17 miliar) sepadan untuk menariknya lebih cepat di tengah musim 2024/25.

Jacquet kemudian menjadi starter dalam 11 dari 14 laga sisa Rennes di Ligue 1, membantu klub menjauh dari ancaman degradasi dan finis nyaman di peringkat 11.