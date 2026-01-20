Yah, namanya juga BlueCo, Jeremy Jacquet sama sekali belum punya pengalaman sekelas Antonio Rudiger, Thiago Silva, atau siapa pun yang bermain sebagai bek tengah Chelsea musim ini. Usianya baru 20 tahun dan bahkan belum genap 21 sebelum Juli nanti. Namun, patut digarisbawahi bahwa Jacquet adalah tipe talenta premium yang memang seharusnya dikejar Chelsea, bukannya menghamburkan £20 juta di sana-sini untuk remaja tanggung yang hampir pasti tak akan pernah menyentuh tim utama.
Jadi, siapa sebenarnya Jacquet? Mengapa Chelsea melihatnya sebagai solusi atas masalah lama mereka? Dan apakah ia benar-benar layak dihargai £60 juta seperti yang diminta Rennes? GOAL mengupas tuntas salah satu prospek terbaik Prancis saat ini...