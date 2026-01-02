Chelsea Ternyata Sudah Temui Sosok Calon Manajer Baru Ini JAUH Sebelum Pecat Enzo Maresca

De Zerbi saat ini tengah memimpin Marseille dalam upaya menjuarai Ligue 1. Mereka menempati posisi ketiga klasemen, tertinggal lima poin dari pemuncak Lens dan empat poin dari PSG di peringkat kedua. Marseille juga dijadwalkan menghadapi PSG asuhan Luis Enrique di final Trophées des Champions bulan ini.

De Zerbi sendiri menegaskan komitmennya bertahan di Marseille. “Saya masih melihat diri saya di sini dalam jangka panjang. Saya ingin melampaui tiga tahun dan menjadi salah satu pelatih paling berpengaruh di sini,” ujarnya.

“Saya merasa nyaman di sini, bahkan di tengah kritik dan kegaduhan. Saya tidak tersinggung, banyak kritik dilontarkan dengan niat buruk. Jika semua pihak senang, saya ingin bertahan lama. Bekerja di sini adalah sebuah kehormatan.”

Presiden Marseille Pablo Longoria juga memuji De Zerbi, berkata: “Setiap hari saya semakin senang bekerja dengan Roberto De Zerbi. Dia pelatih dengan kaliber luar biasa, salah satu yang terbaik di Eropa. Dia mulai belajar bahasa Prancis, itu pertanda baik soal adaptasinya dan bagaimana dia memandang masa depannya."

“Dalam sepak bola profesional, yang terpenting adalah menyelaraskan ekspektasi dan ambisi. Kami juga harus menyelaraskan diri dengan ambisi De Zerbi."

Meski demikian, De Zerbi sekaligus Marseille menuai kecaman karena pembelaannya terhadap terduga pelaku pemerkosaan dan KDRT Mason Greenwood.