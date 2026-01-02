GOAL
Chelsea Ternyata Sudah Temui Sosok Calon Manajer Baru Ini JAUH Sebelum Pecat Enzo Maresca
- AFP
Chelsea temui Roberto De Zerbi
Menurut laporan jurnalis BBC Sport, Nizaar Kinsella, Chelsea memang sempat berbicara dengan bos Marseille Robert De Zerbi pada musim panas kemarin. Saat itu, mereka sedang mempertimbangkan masa depan Enzo Maresca. Kendati demikian, The Blues dikatakan meredam spekulasi bahwa mereka akan menunjuk mantan pelatih Brighton tersebut. Chelsea sebelumnya juga pernah mewawancarai mantan manajer Manchester United U-18 yang kini menukangi Ipswich Town, Kieran McKenna, sebelum akhirnya menunjuk Maresca pada 2024. Kini, arah pencarian difokuskan pada sosok dengan gaya bermain yang sejalan dengan Maresca.
Pelatih Strasbourgh Liam Rosenior kini menjadi kandidat terkuat, apalagi mengingat Strasbourg berada di bawah payung BlueCo yang juga memiliki Chelsea. Meski demikian, sumber internal menyebut kandidat akan disaring dari “spektrum yang luas”.
- AFP
Bagaimana kinerja De Zerbi di Marseille?
De Zerbi saat ini tengah memimpin Marseille dalam upaya menjuarai Ligue 1. Mereka menempati posisi ketiga klasemen, tertinggal lima poin dari pemuncak Lens dan empat poin dari PSG di peringkat kedua. Marseille juga dijadwalkan menghadapi PSG asuhan Luis Enrique di final Trophées des Champions bulan ini.
De Zerbi sendiri menegaskan komitmennya bertahan di Marseille. “Saya masih melihat diri saya di sini dalam jangka panjang. Saya ingin melampaui tiga tahun dan menjadi salah satu pelatih paling berpengaruh di sini,” ujarnya.
“Saya merasa nyaman di sini, bahkan di tengah kritik dan kegaduhan. Saya tidak tersinggung, banyak kritik dilontarkan dengan niat buruk. Jika semua pihak senang, saya ingin bertahan lama. Bekerja di sini adalah sebuah kehormatan.”
Presiden Marseille Pablo Longoria juga memuji De Zerbi, berkata: “Setiap hari saya semakin senang bekerja dengan Roberto De Zerbi. Dia pelatih dengan kaliber luar biasa, salah satu yang terbaik di Eropa. Dia mulai belajar bahasa Prancis, itu pertanda baik soal adaptasinya dan bagaimana dia memandang masa depannya."
“Dalam sepak bola profesional, yang terpenting adalah menyelaraskan ekspektasi dan ambisi. Kami juga harus menyelaraskan diri dengan ambisi De Zerbi."
Meski demikian, De Zerbi sekaligus Marseille menuai kecaman karena pembelaannya terhadap terduga pelaku pemerkosaan dan KDRT Mason Greenwood.
- Getty
Rosenior terdepan untuk kursi Chelsea
Liam Rosenior kini disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi manajer Chelsea berikutnya. Strasbourg saat ini berada di posisi ketujuh Ligue 1, dan mantan bek Derby County itu terbuka dengan ambisinya kembali ke Inggris sebagai pelatih di Liga Primer Inggris.
Dalam tulisannya untuk Coaches’ Voice pada 2024, Rosenior mengatakan: “Ambisi saya adalah melatih di Liga Primer Inggris dan saya merasa siap, terutama karena permainan terbaik saya adalah sebagai pelatih berbasis penguasaan bola. Mungkin itu bukan langkah berikutnya secara langsung, tapi langkah selanjutnya harus memberi peluang terbaik bagi saya, staf, dan klub untuk menjadi tim Liga Primer Inggris.”
- Getty Images Sport
Selanjutnya buat Chelsea
Chelsea akan menghadapi Manchester City, Senin (5/1) dini hari WIB, dan telah menunjuk manajer interim untuk memimpin laga tersebut. The Blues berada di peringkat kelima Liga Inggris, tertinggal dua poin dari Liverpool di posisi keempat dan 15 poin dari Arsenal di puncak.
Kontrak Maresca sebenarnya berlaku hingga 2029, namun Chelsea menegaskan keputusan berpisah diambil demi menyelamatkan musim. Mereka masih bersaing di EPL, Piala Liga—dengan semifinal dua leg melawan Arsenal—Liga Champions, serta akan tampil di putaran ketiga Piala FA melawan Charlton Athletic.
“Dengan target besar yang masih dikejar di empat kompetisi, termasuk lolos ke Liga Champions, Enzo dan klub sepakat bahwa perubahan memberi tim peluang terbaik untuk mengembalikan musim ke jalurnya,” demikian pernyataan resmi Chelsea yang mengonfirmasi kepergian Maresca.
