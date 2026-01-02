AFP
Enzo Maresca Pergi, Chelsea Ternyata Sudah Tunjuk MANAJER BARU Untuk Hadapi Manchester City
Chelsea tunjuk McFarlane
Mengutip laporan Ben Jacobs, Chelsea mengonfirmasi Calum McFarlane akan berada di bangku pelatih ketika The Blues bertandang ke markas Manchester City, Senin (5/1) dini hari WIB. Tanpa pelatih kepala usai Enzo Maresca hengkang, para petinggi Chelsea memercayakan kendali tim senior kepada pelatih tim U-21 itu sementara pencarian manajer baru masih berlanjut. McFarlane bergabung dengan Chelsea sejak musim panas lalu setelah pindah dari Southampton, dan sebelumnya juga pernah bekerja di Man City.
“Bagian dari keluarga”
McFarlane tengah menikmati periode positif bersama tim U-21 Chelsea. Mereka kini berada di posisi keempat Liga Primer Inggris 2 dan finis teratas di fase liga UEFA Youth League alias Liga Champions Junior. Ia pernah menyebut dirinya sudah merasa “bagian dari keluarga” The Blues, dan kini mendapat kepercayaan untuk memimpin tim utama dalam misi mencuri poin penuh di Etihad.
“Saya merasa sudah benar-benar menyatu. Sudah tiga atau empat bulan sejak saya datang dan saya mulai memahami semuanya. Saya nyaman dengan staf, para pemain, dan ritme kerja harian. Saya sangat menikmatinya dan sungguh merasa menjadi bagian dari keluarga,” ujarnya.
McFarlane juga menekankan pentingnya menyambut tantangan, sebuah prinsip yang kini ia jalani sendiri dengan menangani Chelsea senior.
“Jadwalnya padat. Kami semua masih beradaptasi, pemain, staf, semuanya. Sejak Agustus rasanya kami bermain setiap tiga atau empat hari. Hampir tidak ada satu pekan pun dengan hanya satu laga,” katanya.
“Di sisi lain, kami juga membantu tim utama saat dibutuhkan, itu menambah lapisan tanggung jawab. Jadi bukan sekadar menyelesaikan jadwal, tapi tentang kemampuan tampil di bawah tekanan. Pesan saya kepada para pemain adalah jika mereka bisa mengatasinya, mereka sedang mempersiapkan diri untuk yang berikutnya, yakni sepakbola senior. Semua ini bagian dari memasuki apa yang kami sebut sebagai dunia nyata dari sepakbola profesional."
Apa yang diharapkan McFarlane?
Apa yang ia minta dari tim U-21 nampaknya akan ia terapkan pula pada para profesional tim utama.
McFarlane pernah berujar di situs resmi Chelsea: “Kami berharap para pemain kami berkomitmen, memiliki rasa lapar, dan ambisius setiap hari. Lingkungan ini punya sumber daya luar biasa dan para pemain harus memaksimalkan setiap peluang."
“Secara fisik, kami bekerja erat dengan tim ilmu olahraga untuk menyelaraskan gym, pemulihan, dan latihan dengan kebutuhan pertandingan. Secara taktik, analisis dan pertemuan tim membantu kami mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memperkuat apa yang bisa dipelajari dari sepakbola."
"Secara mental, fokus, ketahanan, dan konsistensi adalah kunci. Data membantu semuanya dengan memberikan wawasan objektif, tapi digunakan secara strategis bersama kepelatihan dan observasi.”
Ia menambahkan: “Kami mengajarkan pada para pemain bahwa tekanan adalah sebuah privilese. Bermain rutin melawan lawan papan atas adalah bagian dari perkembangan, dan mereka harus menerimanya. Akan ada pasang dan surut, dan belajar mengelola keduanya adalah hal esensial. Kami juga punya tim psikologi khusus untuk dukungan yang disesuaikan bagi setiap pemain.”
"Sebagai pelatih, kami juga membimbing mereka dan memandu mereka melalui tantangan, memastikan setiap pemain memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang."
Selanjutnya buat Chelsea
McFarlane bakal berharap bisa mencatat kemenangan monumental di laga debutnya sebagai pelatih sementara. Chelsea sudah 11 pertandingan beruntun tanpa kemenangan atas Man City, terakhir kali menang adalah di final Liga Champions 2020/21. Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kekalahan The Blues 3-1, sementara tiga kekalahan terakhir dari Man City menghasilkan agregat 6-1.
