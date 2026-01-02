Enzo Maresca Pergi, Chelsea Ternyata Sudah Tunjuk MANAJER BARU Untuk Hadapi Manchester City

McFarlane tengah menikmati periode positif bersama tim U-21 Chelsea. Mereka kini berada di posisi keempat Liga Primer Inggris 2 dan finis teratas di fase liga UEFA Youth League alias Liga Champions Junior. Ia pernah menyebut dirinya sudah merasa “bagian dari keluarga” The Blues, dan kini mendapat kepercayaan untuk memimpin tim utama dalam misi mencuri poin penuh di Etihad.

“Saya merasa sudah benar-benar menyatu. Sudah tiga atau empat bulan sejak saya datang dan saya mulai memahami semuanya. Saya nyaman dengan staf, para pemain, dan ritme kerja harian. Saya sangat menikmatinya dan sungguh merasa menjadi bagian dari keluarga,” ujarnya.

McFarlane juga menekankan pentingnya menyambut tantangan, sebuah prinsip yang kini ia jalani sendiri dengan menangani Chelsea senior.

“Jadwalnya padat. Kami semua masih beradaptasi, pemain, staf, semuanya. Sejak Agustus rasanya kami bermain setiap tiga atau empat hari. Hampir tidak ada satu pekan pun dengan hanya satu laga,” katanya.

“Di sisi lain, kami juga membantu tim utama saat dibutuhkan, itu menambah lapisan tanggung jawab. Jadi bukan sekadar menyelesaikan jadwal, tapi tentang kemampuan tampil di bawah tekanan. Pesan saya kepada para pemain adalah jika mereka bisa mengatasinya, mereka sedang mempersiapkan diri untuk yang berikutnya, yakni sepakbola senior. Semua ini bagian dari memasuki apa yang kami sebut sebagai dunia nyata dari sepakbola profesional."