Asosiasi Sepak Bola Inggris secara resmi telah mendakwa Chelsea atas pelanggaran aturan perilaku menyusul laga Premier League melawan rival sekota Fulham pada 24 Agustus. Insiden yang dimaksud terjadi pada fase awal pertandingan, yang pada akhirnya dimenangi Chelsea dengan skor 3-2. Departemen disiplin FA telah menelaah laporan tentang perilaku tidak pantas dari suporter tandang, yang berujung pada pemberitahuan resmi yang dikeluarkan kepada klub Stamford Bridge itu pekan ini.

Seorang juru bicara FA mengonfirmasi rincian dakwaan tersebut dengan menyatakan: 'Chelsea FC telah didakwa melanggar Aturan E21 FA pada menit kesembilan pertandingan Premier League melawan Fulham FC pada 24 Agustus. Klub itu diduga gagal memastikan para penonton dan/atau suporternya tidak berperilaku secara tidak pantas, ofensif, kasar, atau menghina. Lebih lanjut diduga bahwa perilaku ini bersifat diskriminatif karena mencakup rujukan, baik secara tersurat maupun tersirat, terhadap agama atau keyakinan.'