Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Chelsea didakwa FA atas dugaan nyanyian sektarian saat laga Premier League melawan Fulham
Asosiasi Sepakbola meluncurkan proses formal
Asosiasi Sepak Bola Inggris secara resmi telah mendakwa Chelsea atas pelanggaran aturan perilaku menyusul laga Premier League melawan rival sekota Fulham pada 24 Agustus. Insiden yang dimaksud terjadi pada fase awal pertandingan, yang pada akhirnya dimenangi Chelsea dengan skor 3-2. Departemen disiplin FA telah menelaah laporan tentang perilaku tidak pantas dari suporter tandang, yang berujung pada pemberitahuan resmi yang dikeluarkan kepada klub Stamford Bridge itu pekan ini.
Seorang juru bicara FA mengonfirmasi rincian dakwaan tersebut dengan menyatakan: 'Chelsea FC telah didakwa melanggar Aturan E21 FA pada menit kesembilan pertandingan Premier League melawan Fulham FC pada 24 Agustus. Klub itu diduga gagal memastikan para penonton dan/atau suporternya tidak berperilaku secara tidak pantas, ofensif, kasar, atau menghina. Lebih lanjut diduga bahwa perilaku ini bersifat diskriminatif karena mencakup rujukan, baik secara tersurat maupun tersirat, terhadap agama atau keyakinan.'
- Getty Images Sport
Chelsea menanggapi tuduhan pelanggaran perilaku
Chelsea sebelumnya sudah mengambil langkah internal untuk menangani situasi tersebut segera setelah kemenangan di Craven Cottage. Tak lama setelah kemenangan 3-2 pada 24 Agustus, Chelsea menulis kepada para suporter untuk mengakui telah menerima banyak laporan tentang nyanyian sektarian dari sebagian kecil fans tandang mereka.
Chelsea menegaskan sikap mereka, dengan kembali menyatakan bahwa segala bentuk nyanyian diskriminatif sama sekali tidak dapat ditoleransi dan memperingatkan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah akan menghadapi tindakan disipliner seberat mungkin.
Masalah yang terus berulang bagi Chelsea
Ini bukan pertama kalinya Chelsea harus menghadapi masalah terkait pelecehan sektarian dari individu di antara pendukung mereka, setelah pada 2021 mengecam seorang suporter karena melontarkan pelecehan sektarian kepada pemain internasional Skotlandia milik Aston Villa, John McGinn.
Di lapangan, Chelsea saat ini berada di peringkat ke-10 klasemen Liga Primer dengan tujuh poin dari lima pertandingan pembuka mereka. Setelah awal yang kuat dengan dua kemenangan, termasuk kemenangan 3-2 atas Fulham, Chelsea kemudian tersendat, hanya meraih satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan.
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan Chelsea setelah jeda ini
Setelah jeda internasional saat ini, Chelsea akan melanjutkan kampanye mereka dengan menjamu Bournemouth pada 10 Oktober, sebelum bertandang menghadapi Everton pada 17 Oktober.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami