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Richard Martin dan Anugerah Pamuji

'Misi Gelar EPL Ke-21? Ini Lebih Ke Misi Championship, Sih!' - Enggak Ngerti Sepakbola & Bikin Man United Tambah Hancur, Kritik Keras Untuk Sir Dave Brailsford

Manchester UnitedPremier LeagueManchester United vs Arsenal

Legenda balap sepeda, Bradley Wiggins, menyindir mantan bosnya, Dave Brailsford, atas perannya dalam musim bobrok Manchester United.

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  • Mantan pesepeda mengkritik direktur Man Utd
  • Mengejek rencana untuk memenangkan gelar liga ke-21
  • 'Tidak ada waktu untuknya', kata Wiggins
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