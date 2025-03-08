'Misi Gelar EPL Ke-21? Ini Lebih Ke Misi Championship, Sih!' - Enggak Ngerti Sepakbola & Bikin Man United Tambah Hancur, Kritik Keras Untuk Sir Dave Brailsford

Getty Richard Martin dan Anugerah Pamuji'Misi Gelar EPL Ke-21? Ini Lebih Ke Misi Championship, Sih!' - Enggak Ngerti Sepakbola & Bikin Man United Tambah Hancur, Kritik Keras Untuk Sir Dave BrailsfordManchester UnitedPremier LeagueManchester United vs ArsenalLegenda balap sepeda, Bradley Wiggins, menyindir mantan bosnya, Dave Brailsford, atas perannya dalam musim bobrok Manchester United.Artikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel berlanjut di bawahArtikel dilanjutkan di bawah iniMantan pesepeda mengkritik direktur Man UtdMengejek rencana untuk memenangkan gelar liga ke-21'Tidak ada waktu untuknya', kata WigginsIkuti GOAL di WhatsApp! 🟢📱